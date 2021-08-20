صحف عالمية: روسيا رفضت التعاون مع أميركا بخصوص أفغانستان وحزب الله يتحدى إسرائيل

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى الرفض الروسي التعاون مع أميركا بخصوص أفغانستان، والقلق الإسرائيلي بخصوص إرسال طهران شحنات نفط إلى حزب الله اللبناني، وإلى النووي الإيراني.

رفض بوتين دور القوات الأميركية بالقرب من أفغانستان في قمة مع بايدن

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية "قال مسؤولون أميركيون وروس كبار أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع قمة عقده في 16 تموز مع الرئيس بايدن، اعترض على أي دور للقوات الأميركية في دول آسيا الوسطى، مما يقوض الخطط الأميركية للعمل ضد الأخطار الإرهابية الجديدة بعد انسحابها من أفغانستان.

وأدت المعلومات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً بين القادة الأميركيين والروس إلى تعقيد آمال إدارة بايدن في إنشاء قواعد للطائرات بدون طيار وغيرها من قوات مكافحة الإرهاب في البلدان المتاخمة لأفغانستان غير الساحلية. وقد تعمق هذا التحدي مع انهيار الحكومة الأفغانية والقوات المسلحة في نهاية الأسبوع.

وقال مسؤولون أميركيون سابقون وحاليون إن هذه المعلومات تشير أيضاً إلى أن موسكو مصممة على محاولة الحفاظ على آسيا الوسطى كمجال نفوذ أكثر من توسيع التعاون مع رئيس أميركي جديد بشأن الاضطرابات في أفغانستان.

وقال الخبير السابق في وزارة الخارجية في أوراسيا، بول غوبل : "الروس ليس لديهم مصلحة في عودة الولايات المتحدة إلى هناك".

وزادت متطلبات الولايات المتحدة لما يسميه البنتاغون قدرة مكافحة الإرهاب "عبر الأفق" في أفغانستان بشكل كبير في الأيام الأخيرة مع استيلاء طالبان على السلطة.

وأخبر بوتين بايدن في اجتماعهم في جنيف، أن موسكو تعارض أي دور عسكري أميركي في منطقة آسيا الوسطى وأن الصين سترفضه أيضاً - وهو الموقف الذي كرره مسؤول روسي رفيع المستوى هذا الأسبوع.

شحن النفط الإيراني إلى لبنان يشكل تحدياً جديداً لإسرائيل

وقالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية أن "انطباع كبار الإسرائيليين الذين التقوا بنظرائهم الأميركيين هو أن إدارة بايدن تركز على ثلاث مهام رئيسية، تبدأ جميعها بكورونا، والمناخ، والصين. فالأمر سيئ للغاية بالنسبة لأفغانستان، التي تخلت عنها الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لأنها لم تدخل القائمة المختصرة أساساً. ستحاول إسرائيل أن تضيف إلى القائمة مهمة أخرى تبدأ بإيران.

بعد الحدث الأفغاني، سيعود المشروع النووي الإيراني في الأسابيع المقبلة إلى بؤرة اهتمام العالم وسط مساع متوقعة لإحياء المحادثات بين طهران والقوى عقب تنصيب الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي.

وستتم مناقشة التهديد الإيراني مطولاً في الاجتماع بين بايدن ونفتالي بينيت في البيت الأبيض يوم الخميس، على الرغم من أن رئيس الوزراء يعلم أن قرار واشنطن بشأن التوقيع على اتفاق جديد يعتمد بشكل أساسي على استعداد إيران، وليس اعتراضات إسرائيل.

وامتنعت إسرائيل حتى الآن عن الرد على هجومين شنتهما إيران وحزب الله في بداية الشهر: هجوم بطائرة بدون طيار على سفينة في الخليج العربي تديرها شركة مملوكة لإسرائيل، وإطلاق 19 صاروخاً من لبنان على مرتفعات الجولان. في كلتا الحالتين، اكتفت الحكومة بخطاب شديد اللهجة.

وستواجه إسرائيل قريباً تحدياً إيرانياً آخر تمت مناقشته بلا شك في المحادثات الأخيرة مع مصر، وهو إرسال إيران عبر قناة السويس أول ناقلة نفط متجهة إلى لبنان الغارق في أزمة عميقة.

كما إن إسرائيل ومصر تفكران بلا شك في كيفية التصرف، فيما هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالفعل بالرد على أي اعتداء على الناقلات".

الأوروبيون قلقون من تخصيب إيران النووي

وعن النووي الإيراني قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "أعربت وزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن "قلقهم البالغ" إزاء التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والذي قال إن إيران تواصل إنتاج معدن اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في إنتاج قنبلة نووية.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن إيران أنتجت معدن اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 في المائة لأول مرة، وزادت بشكل كبير من قدرتها الإنتاجية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة.

ووصفت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا - أعضاء أوروبا الغربية في خطة العمل الشاملة المشتركة - تحركات إيران بأنها "انتهاكات خطيرة" لالتزامها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. قالوا إن "كلاهما خطوتان أساسيتان في تطوير سلاح نووي" وإيران "ليس لديها حاجة مدنية ذات مصداقية" لأي من التدبيرين.

وأضاف البيان المشترك "تعمق مخاوفنا من حقيقة أن إيران حدّت بشكل كبير من وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الانسحاب من ترتيبات المراقبة المتفق عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة".

وقالت القوى الثلاث في أوروبا الغربية في بيان إن "أنشطة إيران مقلقة للغاية بالنظر إلى حقيقة أن المحادثات في فيينا قد توقفت بناء على طلب طهران منذ شهرين حتى الآن وأن إيران لم تلتزم بعد بموعد لاستئنافها".

وقال البيان "بينما ترفض إيران التفاوض، فإنها تقوم بدلاً من ذلك بإثبات الحقائق على الأرض مما يجعل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أكثر تعقيداً".

(م ش)