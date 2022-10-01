صحف عالمية: روسيا ضمت أربع مناطق أوكرانية وأوروبا تسعى إلى حماية موارد الطاقة الخاصة بها

تطرقت الصحف العالمية إلى التوتر الهائل الذي تشهده أوروبا أمنياً واقتصادياً.

روسيا تعلن عن ضم أربع مناطق أوكرانية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "ادعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس أن الأراضي المحتلة في أوكرانيا باتت جزء من الاتحاد الروسي، ووصف الولايات المتحدة وحلفاءها هذا العمل بأنه "عمل شيطاني"، ملمحاً(بوتين) إلى استعداده لاستخدام الأسلحة النووية، وأشار إلى تصعيد حاد في الحرب حيث تعهدت كييف باستعادة الأراضي المحتلة.

إن إخضاع لوهانسك التي تسيطر عليها روسيا ومناطق دونيتسك وخيرسون وزابوروجيا لسيطرة موسكو بعد سلسلة من الاستفتاءات المتنازع عليها هو جزء محوري من أهداف الرئيس الروسي الحربية، وهو يوفر فعلياً لموسكو جسراً برياً إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، والتي تضم أسطولها في البحر الأسود، يمثل الاستيلاء على شبه جزيرة القرم أول عمل من نوعه في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية ضد روسيا وقلب الافتراضات القائمة منذ فترة طويلة حول الأمن في القارة.

وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستعادة المناطق المحتلة، وطلب يوم الجمعة من الناتو الإسراع في طلب بلاده للانضمام إلى الكتلة الأمنية، قائلاً إن أوكرانيا كانت بالفعل حليفاً فعلياً لمنظمة حلف شمال الأطلسي.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن ما قامت به روسيا" يظهر الضعف، لا شيء من هذا يظهر القوة. إنه اعتراف بأن الحرب لن يتم التخطيط لها".

بعد أن وقع بوتين المعاهدات مع القادة الذين تم تنصيبهم من قبل روسيا في المناطق الأربع، من المتوقع أن يقوم المشرعون من مجلس الدوما ومجلس الاتحاد، مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان الروسي، بالتصديق عليها الأسبوع المقبل قبل أن يوقع بوتين على القانون الذي تقول روسيا إنه سيضفي الطابع الرسمي على الضم.

وقال المحللون إن القيام بذلك سيؤدي إلى إضفاء الطابع الروسي الكامل على المناطق التي تم الاستيلاء عليها، مثلما حدث بعد أن استولت موسكو على شبه جزيرة القرم.

وقال المتحدث الرئاسي الروسي إن أي هجوم من جانب أوكرانيا على الأراضي المدمجة في الاتحاد الروسي سيعتبر هجوماً على روسيا.

قال بوتين في خطابه: "سوف نحمي أراضينا بكل الوسائل المتاحة لنا"، وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت الدولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية مرتين".

أوروبا تزيد من دفاعها عن أصول الطاقة بعد 'التخريب' في بحر البلطيق

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية" كثفت الدول الأوروبية الدوريات العسكرية لحماية إمدادات الطاقة في بحر الشمال وقبالة الساحل الإيطالي في أعقاب التخريب المزعوم لخط أنابيب نورد ستريم بالقرب من الدنمارك.

وقال رئيس وزراء النرويج جوناس جار ستور، إنه رحب بمساعدة ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا لزيادة الأمن مع قيام البلاد باستعراض القوة، حيث قامت بتحليق طائرات مقاتلة من طراز F-35 عبر منصات النفط وإرسال زوارق طوربيد وفرقاطات للقيام بدوريات بالقرب من مواقع الطاقة.

وأصبحت الدولة الاسكندنافية (النرويج) أكبر مورد للغاز الطبيعي لأوروبا منذ أن خفضت روسيا الإمدادات بعد غزوها لأوكرانيا، وقد جعل هذا خطوط الأنابيب وحقول الغاز نقطة محورية لمخاوف الإمداد، حيث تواجه القارة أزمة طاقة حادة هذا الشتاء.

وقالت إيطاليا إن أسطولها البحري سيزيد الإجراءات لحماية خطوط أنابيب الغاز التي تنقل الإمدادات من شمال إفريقيا إلى أوروبا عبر قناة صقلية، محذرة من أنها تخشى أن تحاول روسيا استهداف البنية التحتية للطاقة الرئيسية".

وزير المالية الفرنسي: باريس قلقة على الوضع الاقتصادي في بريطانيا

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية " قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الحكومة الفرنسية "قلقة" بشأن الوضع الاقتصادي في بريطانيا.

قال برونو لو مير، إن المملكة المتحدة ستدفع ثمن مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال إن رد الفعل على ميزانية الجمعة أظهر خطورة إحداث تحولات "دراماتيكية" في السياسة الاقتصادية.

ويأتي ذلك بعد أن ضربت الأسواق المالية الجنيه الإسترليني والديون الحكومية بعد أن أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن تخفيضات ضريبية حادة غير ممولة.

وقال لو مير لراديو أوروبا 1 يوم الجمعة "لست قلقاً بشأن اليورو لكنني قلق بشأن الوضع في بريطانيا".

وأضاف: "مغادرة أوروبا تأتي بتكلفة كبيرة لأن أوروبا توفر الحماية. منطقة اليورو حمتنا خلال أزمة كوفيد".

(م ش)