تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الرابح والخاسر من حروب الطاقة وتوتر العلاقات الصينية الهندية.

روسيا توقف تدفق غاز نورد ستريم إلى أوروبا بحجة صيانة خطوط الأنابيب

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "قالت شركة غازبروم الروسية لتصدير الطاقة المملوكة للدولة إنها ستغلق خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم إلى ألمانيا لمدة ثلاثة أيام من أجل الصيانة في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يزيد الضغط على أوروبا المتعطشة للطاقة.

وقد تؤدي هذه الخطوة غير المتوقعة إلى تعقيد الجهود التي تبذلها ألمانيا وجزء كبير من أوروبا لملء احتياطيات الغاز وتجنب التقنين على نطاق واسع للحفاظ على دفء سكانها خلال فصل الشتاء القاري الطويل - وتجنب إغلاق المصانع.

ويتوقع القادة الأوروبيون أن تحافظ روسيا على تدفق الغاز عند مستوى منخفض لابتزاز المنطقة وخلق حالة من الارتباك. ومن الممكن أيضاً إجراء قطع كامل، لكنه قد يفرض تكلفة على الاقتصاد الروسي المعتمد على تصدير الطاقة، والذي يخضع لضغوط ناجمة عن العقوبات الغربية".

عائدات دول الشرق الأوسط النفطية وصلت الى 1.3 تريليون دولار

قالت صحيفة غارديان البريطانية" من المقرر أن تحقق دول الشرق الأوسط 1.3 تريليون دولار من عائدات النفط الإضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إنه يتوقع أن يستفيد مصدرو النفط والغاز في المنطقة، لا سيما دول الخليج، من ارتفاع الأسعار وفرص زيادة حصتهم في السوق.

ويشهد قطاع النفط والغاز حالة من التقلب بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع بالأسعار للارتفاع. زادت روسيا من صادرات النفط إلى الدول الآسيوية، في حين أن تكتيك فلاديمير بوتين للحد من إمدادات الغاز إلى أوروبا جعل البلدان تبحث عن مصادر جديدة للإمدادات.

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهاد أزعور، لصحيفة فايننشال تايمز إن البلدان في الشرق الأوسط يمكن أن تتوقع الحصول على 1.3 تريليون دولار من العائدات التراكمية أكثر مما كان متوقعاً قبل غزو أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تعود هذه الأرباح المفاجئة بالفائدة على بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بما في ذلك هيئة الاستثمار القطرية، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وهيئة الاستثمار الكويتية".

العلاقات بين الهند والصين تمر بمرحلة صعبة للغاية

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "قال وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إن العلاقات بين الهند والصين تمر "بمرحلة صعبة للغاية" بسبب المواجهة الحدودية المتوترة، حيث حذر من أن العلاقات الفاترة بين البلدين ستعيق النمو الإقليمي".

وقال: "في الوقت الحالي، تمر العلاقة بمرحلة صعبة للغاية بسبب ما فعله الصينيون في العامين الماضيين في مناطقنا الحدودية".

وظلت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فاترة منذ عام 2020 عندما قُتل ما لا يقل عن 20 جندياً هندياً في منطقة لاداخ الواقعة في جبال الهيمالايا، على طول خط السيطرة الفعلية.

وقالت بكين إن أربعة جنود قتلوا وحشدت الدولتان عشرات الآلاف من القوات والمعدات العسكرية إلى الحدود الوعرة.

وأكدت نيودلهي أن القوات الصينية دخلت أراضيها، وهو ادعاء نفته بكين.

وكانت هذه أول مواجهة مميتة من هذا القبيل بين الجيوش المتناحرة منذ عام 1962 عندما خاضتا حرباً مميتة على طول 3500 كيلومتر من الحدود المتنازع عليها.

وقد انخرط البلدان منذ ذلك الحين في حوارات دبلوماسية وعسكرية رفيعة المستوى، كان آخرها في تموز، لمحاولة حل الأزمة الحدودية.

أكدت نيودلهي على ضرورة فك الارتباط الكامل على الحدود لتطبيع العلاقات الثنائية.

وانتقد جايشانكار، دون أن يسمي بكين، معارضتها للحوار الأمني ​​الرباعي، الذي وصفته الصين بأنه نسخة آسيوية من تحالف الناتو.

ويُنظر إلى التجمع الاستراتيجي غير الرسمي للولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند على أنه توازن مع نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال الوزير إنها "أبرز منصة متعددة الأطراف" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأن المنطقة بأكملها ستستفيد من التحالف".

وقال: "نحن على ثقة من أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ بأكملها ستستفيد من أنشطتها".

وأضاف "إذا كانت هناك تحفظات في أي جهة، فهذه تنبع من الرغبة في ممارسة حق النقض على خيارات الآخرين. وربما معارضة أحادية الجانب للمساعي الجماعية والتعاونية".

(م ش)