صحف عالمية: رحلة بوتين إلى طهران كانت لإظهار نفوذه الدولي

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى أهداف رحلة بوتين إلى إيران والأزمة في سوريا واتهامات البيت الأبيض لروسيا بالتخطيط لضم المزيد من المناطق شرق أوكرانيا، وذلك بالطريقة عينها عندما ضمت شبه جزيرة القرم عام 2014.

رحلة بوتين إلى طهران تهدف إلى تعزيز العلاقات مع إيران وتركيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع قادة إيران وتركيا يوم الثلاثاء في رحلة تهدف إلى إظهار نفوذه الدولي المستمر خلال غزو أوكرانيا.

وركزت القمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران اسمياً على محادثات السلام في الحرب في سوريا، لكن المحادثة بين القادة الثلاثة طغت عليها الأزمة في أوكرانيا. استخدم بوتين هذه الرحلة لتعزيز العلاقات الودية مع كل من إيران وتركيا، وللتراجع عن العزلة الدولية التي فرضتها عليه الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون.

اجتمع القادة الثلاثة مساء الثلاثاء، حول مائدة مستديرة واسعة وتبادلوا بيانات معدة سلفاً حول الوضع في سوريا.

وتأتي زيارة بوتين بعد أيام من زيارة الرئيس بايدن للمنطقة الأسبوع الماضي والتي سعى خلالها إلى حشد دول الشرق الأوسط ضد الصين وروسيا في مواجهة أوسع بين القوى العالمية نتيجة للهجوم على أوكرانيا.

قال علي واعظ، مدير مشروع إيران وكبير مستشاري رئيس مجموعة الأزمات الدولية: "هذا هو تعريف الرد. إنهم يشتركون الآن في رؤية تحالف من الدول الخاضعة للعقوبات، يتألف من دول مثل إيران وروسيا والصين وفنزويلا".

هذه الرحلة هي الثانية فقط التي يغادر فيها بوتين روسيا، منذ أن أمر بغزو واسع النطاق لأوكرانيا في شباط، وغزوته الأولى خارج نطاق نفوذه المباشر، بعد زيارة لدولة طاجيكستان الصغيرة في آسيا الوسطى في حزيران".

هل تصبح سوريا صراعاً من الماضي؟

وسورياً، قالت صحيفة الغارديان البريطانية "بينما تستمر الجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا، فإن سوريا تخاطر بأن تصبح راسخة كصراع من الماضي.

لقد أدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أدواراً قيادية في بؤس سوريا لأكثر من عقد من الزمان، وكانوا مصممين على جني الفوائد من الفوضى المتبقية.

وبينما كانت روسيا تتقدم وتقيم منطقة حظر جوي وتمنع المتمردين في الشمال، كانت إيران مشغولة بتعزيز وجودها في بلد كان حليفاً استراتيجياً لفترة طويلة، وأصبح بحلول ذلك الوقت فرصة كبيرة لطموحاتها الخاصة في مواجهة إسرائيل.

وعلى مدى معظم العقد الماضي، استخدمت إيران وكلاءها لمحاربة جماعات المعارضة والجهاديين، مع تأمين النفوذ في الوزارات الرئيسة والوصول إلى جميع أنحاء البلاد.

كان لدى طهران وموسكو نفس الطموحات في بداية القتال - لمنع دمشق من السقوط. ومع ذلك، لديهم تصاميم مختلفة جداً حول نوع البلد الذي يجب أن يخرج من تحت الأنقاض.

وعلى مستوى الموقف التركي، فإن تهديدات أردوغان العدوانية بشن توغل ثانٍ في سوريا، قوبلت بتوبيخ شديد من خامنئي قبل بدء قمة الثلاثاء.

وتمسكت طهران بموقفها القائل بأن الأسد هو المحاور الوحيد الصالح لسوريا، وادعت أن المحادثات بشأن الشمال الشرقي يجب أن تشمل دمشق.

وفي الأسبوع الماضي استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لتقليص الإطار الزمني لإمدادات المساعدات عبر الحدود من تركيا إلى مناطق المعارضة من عام إلى ستة أشهر.

وجاء التصويت في أعقاب ضغوط شديدة لإنهاء تسليم المساعدات تماماً - وهي خطوة تخشى جماعات الإغاثة أن تصبح حتمية مع ترسيخ سوريا كمكان للصراع الدائم، في حين تستمر الجهود الدبلوماسية العالمية المرهقة في التعامل مع أوكرانيا.

وكما كان الحال على مدى السنوات الخمس الماضية على الأقل، يجري الحديث عن مستقبل سوريا دون وجود الأسد، الذي يذكر بوتين بانتظام بأنه لا يبقى في قصره الرئاسي إلا بسبب دعمه".

الولايات المتحدة: روسيا تخطط لضم المزيد من الأراضي الأوكرانية

قالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية "اتهم البيت الأبيض روسيا يوم الثلاثاء، بالتخطيط لضم المزيد من المناطق شرق أوكرانيا، وذلك بالطريقة عينها عندما ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن موسكو تستعد لتنصيب مسؤولين بالوكالة وتحديد الروبل كعملة افتراضية وإجبار السكان على التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

وقال كيربي: "روسيا تضع الأساس لضم الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها في انتهاك مباشر لسيادة أوكرانيا. نحن نعرف خطواتهم التالية".

وقال إن تصرفات روسيا "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة. لن نسمح لها بأن تمر دون اعتراض أو بدون عقاب".

وقال إن الرد الأميركي سيشمل فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وقال كيربي أيضاً إنه سيتم الإعلان عن المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا هذا الأسبوع كجزء من حزمة أمنية أخرى، بما في ذلك المزيد من أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة".

(م ش)