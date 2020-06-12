صحف عالمية: قيصر سيدمر الاقتصاد السوري والعلاقات التركية –الأمريكية إلى التوتر

تطرقت الصحف العالمية اليوم، إلى تداعيات قانون قيصر, بالإضافة إلى توتر العلاقات الأمريكية-التركية من جديد.

الغارديان: العقوبات الأمريكية "قانون قيصر" يمكن أن تدمر الاقتصاد السوري

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها الوضع الاقتصادي السوري, و في هذا السياق قالت صحيفة الغارديان البريطانية "انخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة 70٪ منذ نيسان/أبريل، ويواجه أكثر من نصف سكانها أزمة غذائية، والتي تتزامن مع تراجع آمال إعادة بناء بلد مزقته الحرب.

ويبدو أن سوريا بالكاد قادرة على استيعاب الصدمات الجديدة، لكن العقوبات الأمريكية الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، يمكن أن تدمر ما تبقى من اقتصادها الثابت.

ويُعرف التشريع الأمريكي، المعروف باسم قانون قيصر، بأنه محور الجهود التي تبذلها المعارضة المناهضة للأسد لتحقيق العدالة ضد مرتكبي جرائم الحرب التي ارتكبت طوال فترة الصراع التي استمرت تسع سنوات في البلاد، ولكن عشية تنفيذه، يتم تفسير القانون الجديد على أنه قاعدة شاملة لحملة أوسع تهدف إلى سحق اثنين من الداعمين الرئيسيين للنظام، إيران وحزب الله.

وقبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لا تزال جهود كبح إيران التركيز الإقليمي المهيمن للصقور في إدارة ترامب، الذين يعتقدون أن سياسة "أقصى ضغط" تقوض بشدة إيران وشبكاتها، وأبرزها "حزب الله" التي تسيطر على القرار في لبنان.

لكن سلسلة من الأزمات التي تغذيها جزئياً استراتيجية الولايات المتحدة تزيد من عبء الملايين في أنحاء المنطقة: لبنان يواجه انفجاراً اقتصادياً كاملاً ويثير اضطرابات مدنية، وفي الوقت نفسه، يرزح العراق تحت وطأة انخفاض أسعار النفط وتدهور الإيرادات في أماكن أخرى.

نيويورك تايمز: محكمة تركيا حكمت على موظف القنصلية الأمريكية بأكثر من 8 سنوات في السجن

وفي الشأن التركي قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية "متجاهلة الحجج الأمريكية بأن الاتهامات لا أساس لها، أدانت محكمة متين توبوز بمساعدة المجموعة التي تتهمها تركيا بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

وحكمت محكمة في اسطنبول يوم الخميس على موظف في القنصلية الأمريكية بالسجن أكثر من ثماني سنوات بتهمة مساعدة "جماعة إرهابية مسلحة"، وهو حكم من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم نزاع طويل الأمد بين تركيا والولايات المتحدة بشأن محاكمة ثلاثة مواطنين أتراك يعملون من قبل الحكومة الأمريكية.

عمل متين توبوز في القنصلية الأمريكية في اسطنبول لمدة 25 عاماً كمترجم، وبعد ذلك كمساعد استقصائي في إدارة مكافحة المخدرات، عندما تم احتجازه قبل أكثر من عامين.

كانت عقوبته البالغة ثماني سنوات وتسعة أشهر بمثابة انتكاسة لجهود المسؤولين الأمريكيين لحل النزاع بشأن احتجاز السيد توبوز، 61 عاماً، واثنين آخرين من موظفي القنصليات الأمريكية الذين كانوا في السجن أو قيد الإقامة الجبرية أو ممنوعين من السفر منذ عام 2017، وقال دبلوماسيون أمريكيون إن التهم الموجهة ضد الموظفين لا أساس لها، لكن تركيا رفضت إسقاط هذه التهم.

وول ستريت جورنال: البيت الأبيض يوسع العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية

أما صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت" تزعم الولايات المتحدة أن روسيا يمكن أن يكون لها تأثير خبيث على المحكمة الجنائية الدولية، وأن تكون وراء بعض التحقيقات بشأن الأفراد العسكريين والاستخباراتيين الأمريكيين في أفغانستان.

ويقوم البيت الأبيض بتوسيع العقوبات ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، مستشهداً بالنفوذ الروسي والتحقيقات في الجيش الأمريكي والمخابرات الأمريكية في أفغانستان.

وأعلن مسؤولو إدارة ترامب الخميس توسيع عقوبات التأشيرة، وأضافوا عقوبات اقتصادية إضافية ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، لكنهم لم يقدموا تفاصيل أخرى حول عدد الأشخاص الذين يمكن أن يعاقبوا أو متى".

(م ش)

ANHA