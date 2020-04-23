صحف عالمية: قواعد اشتباك جديدة بين حزب الله وإسرائيل وإيران تزيد قدراتها النووية

تطرقت الصحف العالمية اليوم, إلى التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني, بالإضافة إلى الملف الأفغاني, وإلى الوضع الإيراني.

نيويورك تايمز: إسرائيل تنقذ مقاتلي حزب الله لتفادي الحرب

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع كان منها التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني, وفي هذا السياق قالت صحيفة نيويورك تايمز "كان شريط الفيديو المسجل لاستهداف اسرائيل سيارة شيروكي سوداء تابعة لحزب الله اللبناني، حيث خرج ثلاثة من عناصر حزب الله من السيارة قبل الاستهداف.

بعد ذلك بوقت، بدا أنهم يعرفون أن لديهم الوقت، عادوا للحصول على حقائبهم، وذهبوا بعيداً قبل أن يأتي صاروخ ثان ليستهدف السيارة مباشرة.

الشيء اللافت هو أنه لم يُقتل أو يُجرح أحد في الهجوم الإسرائيلي على فريق حزب الله في سوريا الأسبوع الماضي.

وبحسب عدد من المسؤولين الإسرائيليين والشرق أوسطيين الحاليين والسابقين، تبنت إسرائيل سياسة تحذير عناصر حزب الله في سوريا قبل قصف قوافلهم لتجنب قتلهم والمخاطرة بحرب مدمرة في لبنان.

وكشف الهجوم، الذي تم تصويره، عن تغير في قواعد الاشتباك غير الرسمية بين إسرائيل وحزب الله، الجماعة المسلحة اللبنانية، في الوقت الذي يستعد فيه كلا الجانبين لما يمكن أن يكون الحرب الكبرى التالية بينما يحاولون تجنبها.

وتعكس سياسة إسرائيل التحذيرات قبل الضربة في سوريا، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، خوفها من إشراك ترسانة الصواريخ الضخمة لحزب الله حتى عندما تحاول رسم خط أحمر لمنع حزب الله من الحصول على صواريخ موجهة بدقة وتطويرها، وهو ما تراه كتهديد استراتيجي.

لقد امتد الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل وحزب الله الذي تدعمه إيران وتلتزم بتدمير الدولة اليهودية، عبر منطقة أوسع من الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، حيث كثف حزب الله من تدخله في سوريا والعراق وأماكن أخرى، واستمرت إسرائيل في تتبعه.

وبينما لم تتردد إسرائيل في قتل الإيرانيين في سوريا، حيث سمحت فوضى الحرب الأهلية التي استمرت تسع سنوات لمجموعة من القوى بالعمل، امتنعت إلى حد كبير عن قتل أعضاء في حزب الله.

وقال مسؤول من التحالف الإقليمي المؤيد لإيران إن عناصر حزب الله في سوريا تلقوا مكالمات هاتفية مفاجئة من المسؤولين الإسرائيليين تحذرهم من إخلاء السيارة قبل قصفها.

وقال مسؤول استخبارات إن أول صاروخ أُطلق على جيب حزب الله الأسبوع الماضي كان خطأ متعمداً، وهي طلقة تحذيرية تهدف إلى إجبار الرجال على الفرار.

لكن المسؤول الكبير في المخابرات الشرق أوسطية قال إن الفكرة هي إخبار حزب الله "يمكننا رؤيتك حتى لو لم نقتلك".

كما امتنع حزب الله، على الرغم من خطابه الساخن حول تدمير الدولة اليهودية، عن قتل الإسرائيليين في السنوات الأخيرة، على ما يبدو خوفاً من حرب يمكن أن تدمر الكثير من لبنان.

واشنطن تايمز: يقول المفاوضون الأفغان إن اتفاق السلام هو الخيار الوحيد

وفي الشأن الأفغاني قالت صحيفة واشنطن تايمز "يقول كبار أعضاء فريق التفاوض في الحكومة الأفغانية إنهم متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان، على الرغم من البداية الصعبة للمحادثات والعقبات العديدة التي تحول دون التوصل إلى اتفاق في دولة أنهكتها أربعة عقود من الصراع".

وكان من المفترض أن يتبع التوقيع التاريخي على اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وطالبان في شباط والذي أدى إلى بدء الانسحاب العسكري الأمريكي المرحلي من أفغانستان، محادثات سريعة لتقاسم السلطة بين الحركة الإسلامية المتشددة والحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول".

لكن مبادلة السجناء المقترحة لبناء حسن النية مرت ببطء أكثر بكثير مما كانت تأمل إدارة ترامب، وأرسلت حكومة الرئيس المنقسمة داخلياً أشرف غني إشارات متضاربة حول استعدادها للمضي قدماً في ذلك, كما استؤنفت هجمات طالبان على القوات الحكومية بعد فترة هدوء قصيرة، مما ألقى بظلال أخرى على المحادثات المباشرة.

لكن معصوم ستانيكزاي، كبير مسؤولي الأمن القومي السابق في أفغانستان والذي يقود الآن فريق التفاوض في حكومة غني، قال في جلسة نادرة مع صحفيين أمريكيين الأربعاء إن وفده يضع مصالح سكان أفغانستان الذين أنهكتهم الحرب أولاً، وأنه فشل في التوصل إلى اتفاق مع طالبان ليست خياراً.

وقال السيد ستانيكزاي: "أعتقد أننا نذهب بإرادة جيدة - الإرادة الطيبة التي تحتاجها أفغانستان للسلام, كل شخص في أفغانستان في المنطقة يريد من أفغانستان إنهاء هذه الحرب".

وأضاف ستانيكزاي إن كابول التي شكت من استبعادها من المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان، مستعدة لتقديم تنازلات، ولكن فقط إذا أثبتت طالبان أنها مرنة.

جيروزاليم بوست: هل زادت قدرة إيران النووية ؟

وفي الشأن الإيراني قالت صحيفة جيروزاليم "عندما فشل إطلاق الأقمار الصناعية الإيرانية في البقاء في المدار وتحطم في نهاية المطاف في شباط، تنفست إسرائيل والغرب الصعداء، ولكن كان يبدو أن هذا الاسترخاء مبكر إلى حد ما.

إذا كان إطلاق الحرس الثوري الإسلامي قمراً صناعياً عسكرياً يوم الأربعاء ناجحاً كما يقولون، فإن العديد من المحللين يقولون إنه قد يكون قفزة كبيرة في قدرتها على تطوير السلاح النووي.

ويعارض الكثيرون أن طهران تبالغ في قدراتها وأن تطوير الأسلحة النووية يتطلب إتقان مهارات متعددة.

هناك العديد من القضايا التي ستحتاج الجمهورية الإسلامية إلى إتقانها حتى تتمكن من إطلاق سلاح نووي، لكن أكبر قضيتين تمت مناقشتهما بشكل متكرر هما تخصيب وتسليح ما يكفي من اليورانيوم والتغلب على العقبات التي تحول دون التوصل إلى صنع قنبلة نووية.

وقالت سيما شاين، المسؤولة السابقة في الموساد والمحللة الحالية، إنه إذا كانت المعلومات دقيقة، فإن "هذا سوف يتماشى مع سلسلة من الإنجازات التي أعلنت عنها إيران حول يوم 10 نيسان العسكري".

وأضافت إن طبيعة "الإعلان والتأكيد على الجانب الاستخباري والعسكري منه تم تصميمها لتقوية صورة إيران وهي مهمة في هذه الفترة التي زادت فيها التوترات مرة أخرى مع الولايات المتحدة".

(م ش)