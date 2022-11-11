صحف عالمية: قمة مرتقبة تجمع بايدن وشي وواشنطن تشتري أسلحة من سول لنقلها إلى أوكرانيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الجمعة، اللقاء المرتقب الذي سيجمع بايدن مع شي، وشراء واشنطن أسلحة من سول بغية إرسالها إلى أوكرانيا.

قمة مرتقبة تجمع جو بايدن وشي جين بينغ قبل قمة العشرين

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ شخصياً لأول مرة قبل قمة مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل، في لقاء محفوف بالمخاطر يأتي وسط تصاعد التوترات بين القوتين.

وقال البيت الأبيض إن الرئيسين سيجتمعان يوم الإثنين في إندونيسيا التي تستضيف مجموعة العشرين اعتباراً من يوم الثلاثاء.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير "سيناقش القادة الجهود المبذولة للحفاظ على خطوط الاتصال وتعميقها بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وإدارة المنافسة بمسؤولية، والعمل معاً حيث تتماشى مصالحنا، لا سيما فيما يتعلق بالتحديات العابرة للحدود التي تؤثر على المجتمع الدولي". وأضافت أنهما سيناقشان أيضاً القضايا الإقليمية والعالمية.

ويأتي الاجتماع المرتقب في الوقت الذي تتصارع فيه الولايات المتحدة والصين مع مجموعة من القضايا الخلافية التي دفعت العلاقات إلى أدنى مستوى لها منذ أن أقامت الدولتان العلاقات الدبلوماسية في عام 1979.

وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، قال بايدن إنه سيستغل اجتماع بالي لتحديد موقف الولايات المتحدة بشأن العلاقة مع الصين واستكشاف ما إذا كانت هناك أي إمكانية للتوصل إلى حلول.

قال مسؤول أميركي كبير إن بايدن أراد إجراء "محادثة استراتيجية" مع شي وأعرب عن أمله في "بناء أرضية للعلاقة". ومن المتوقع أن تكون قضية تايوان، التي تصاعدت التوترات بشأنها بشكل كبير خلال العامين الماضيين، من أهم القضايا المطروحة على جدول الأعمال".

كوريا الجنوبية ترسل أسلحة لأوكرانيا عبر بيعها للولايات المتحدة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " تعتزم كوريا الجنوبية لأول مرة بيع قذائف مدفعية موجهة، للقوات الأوكرانية من خلال صفقة أسلحة سرية بين سول وواشنطن، في خطوة تعكس تدافعاً عالمياً على الذخيرة بعد شهور من الحرب مع روسيا.

وقال المسؤولون الأميركيون المطلعون على الصفقة إن الولايات المتحدة ستشتري 100 ألف قذيفة مدفعية والتي سيتم تسليمها إلى أوكرانيا.

ويسمح توجيه الصفقة عبر الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية بالتمسك برسالة التزامها العلني بعدم إرسال دعم عسكري فتاك إلى أوكرانيا بينما تساعد واشنطن، الحليف الأساسي لسول في ردع كوريا الشمالية.

ستمكن الأسلحة التي قدمتها كوريا الجنوبية للولايات المتحدة من إمداد الأوكرانيين دون التعمق أكثر في المخزون الأميركي من قذائف المدفعية، والتي أقر المسؤولون الأميركيون بأنها تتضاءل بسرعة.

التقى وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب بوزير الدفاع لويد أوستن في وقت سابق من هذا الشهر واتفقا من حيث المبدأ على المضي في صفقة المدفعية.

وقالت وزارة الدفاع في سول في بيان إن شركة كورية جنوبية تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتكملة مخزون أميركا من قذائف المدفعية عيار 155 ملم. وذكر البيان أن موقف حكومة كوريا الجنوبية بعدم تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة لم يتغير".

إيران تروج لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "قال قائد وحدة الفضاء بالحرس الثوري الإيراني، إن إيران طورت صاروخاً تفوق سرعته سرعة الصوت قادر على اختراق جميع أنظمة الدفاع.

وجاء الإعلان في نفس اليوم الذي قالت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران عززت مرة أخرى إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.

ويقول الخبراء إن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية، إذا رغبت في ذلك. كما أعادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التأكيد في تقرير صدر مؤخراً على أن إيران لم تتعاون بعد في تحقيق في الآثار غير المبررة لليورانيوم في ثلاثة مواقع، والتي يقول الخبراء إنها تشير إلى التستر على الأنشطة النووية.

وقال الجنرال أمير علي حاجي زاده لوكالة أنباء فارس الإيرانية "هذا الصاروخ البالستي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت تم تطويره لمواجهة دروع الدفاع الجوي. ستكون قادرة على اختراق جميع أنظمة الدفاع المضاد للصواريخ".

ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة المخاوف بشأن قدرات إيران الصاروخية، التي جعلتها إيران أحد أعمدة استراتيجيتها العسكرية الإقليمية".

(م ش)