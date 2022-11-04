صحف عالمية: قمة محتملة تجمع شي-بايدن ونتنياهو يفوز بالانتخابات

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى اللقاء المحتمل الذي سيجمع شي مع بايدن في أندونيسيا وفوز نتنياهو بالانتخابات.

تشكل قمة بايدن شي التحدي الأخير للروابط الأميركية الصينية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن "العلاقات العدائية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين خاضعة للاختبار، حيث تحاول الحكومتان ترتيب قمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويناقش كبار المسؤولين والمساعدين حول ما إذا كان شي وبايدن سيجتمعان على هامش قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية في إندونيسيا في منتصف تشرين الثاني. سيكون الاجتماع هو الأول لهما وجهاً لوجه منذ انتخاب بايدن.

في مكالمة هاتفية في تموز، طلب شي من بايدن منع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من زيارة تايوان، لكن الرئيس الأميركي رفض، مُرجئاً استقلال الكونغرس عن السلطة التنفيذية، كما قال أشخاص مطلعون. بعد زيارة بيلوسي، أجرت بكين تدريبات عسكرية واسعة النطاق رداً على ذلك، وفرضت إدارة بايدن ضوابط صارمة جديدة على صادرات أشباه الموصلات بهدف تقويض طموح الصين في أن تصبح قوة تكنولوجية.

وعلى الرغم من التوترات المتصاعدة، من المرجح أن تُعقد قمة بايدن-شي، كما قال هؤلاء الأشخاص، بالنظر إلى أن المسؤولين من الجانبين يقولون إنهم يريدون منع العلاقات المتوترة من التدهور أكثر.

وقال مسؤولون سابقون ومتخصصون في الشؤون الخارجية، بصرف النظر عما إذا كانوا سيلتقون أم لا، فإن خطوط الاتجاه في العلاقات لا تزال تشير إلى الانخفاض حيث تكثف واشنطن وبكين تنافسهما على النفوذ العالمي والهيمنة العسكرية وقيادة التقنيات الجديدة.

في المناورات الأخيرة في المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، اجتمع وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع حلفاء في مجموعة الدول السبع الكبرى يوم الخميس بشأن استراتيجية مشتركة لتقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين.

وفي اليوم السابق في بكين، جمع نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ السفراء وكبار الدبلوماسيين من أكثر من 60 دولة وانتقد بناء تحالفات ضد الصين. وأشاد ببعض الشركات الأجنبية لتوسيع وجودها.

وفقاً لمسؤولين من كلا الجانبين، من المرجح أن تهيمن القضايا التي تقع في قلب التدهور الأخير في العلاقات - التنافس على تايوان والقيود الأميركية الأخيرة على صادرات التكنولوجيا - على أي قمة كما هو الحال في حرب أوكرانيا وشراكة الصين مع روسيا.

قال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الإستراتيجية، هذا الأسبوع، "لا يزال جانبانا يعملان على وضع طرائق لاجتماع محتمل بين الرئيس والرئيس شي".

قال مسؤول كبير في الإدارة بشكل منفصل إن مثل هذا الاجتماع على هامش اجتماع مجموعة العشرين لن يتم تأكيده عادة إلا قبل أيام قليلة من انعقاده.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بكين، الخميس، إنه ليس لديه معلومات ليطلعها على عقد قمة محتملة".

تأكدت عودة نتنياهو مع اعتراف لابيد بالهزيمة

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية" من المقرر أن يقود بنيامين نتنياهو إسرائيل للمرة الثالثة بعد أن أقر منافسه يائير لابيد بالهزيمة مساء الخميس في أعقاب انتخابات هذا الأسبوع.

وجاء في بيان أن لابيد هنأ نتنياهو وأصدر تعليمات لمكتبه للتحضير لانتقال منظم للسلطة.

قال لابيد: "تأتي دولة إسرائيل قبل أي اعتبار سياسي. أتمنى التوفيق لنتنياهو، من أجل شعب إسرائيل ودولة إسرائيل".

وأصدر لابيد، الذي شغل منصب رئيس الوزراء المؤقت للأشهر الأربعة الماضية، هذا الإعلان بعد فرز شبه نهائي للأصوات أظهر أن نتنياهو أمن أغلبية برلمانية مع حلفائه المتدينين والقوميين المتطرفين.

ومن المتوقع أن يشكل رئيس الوزراء السابق الحكومة الأكثر يمينية في البلاد عندما يتولى السلطة، على الأرجح في الأسابيع المقبلة.

وأجرت إسرائيل انتخاباتها الخامسة في أربع سنوات يوم الثلاثاء، وهي أزمة سياسية طال أمدها شهدت انقساماً بين الناخبين حول ملاءمة نتنياهو للخدمة أثناء محاكمته بتهمة الفساد.

وكان من المتوقع أن يسيطر نتنياهو وحلفاؤه القوميون والمتشددون على 65 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعداً.

فوز نتنياهو والأغلبية المريحة له يضعان حداً لعدم الاستقرار السياسي في إسرائيل، في الوقت الحالي، لكنه يترك الإسرائيليين منقسمين حول قيادتهم وحول القيم التي تحدد دولتهم: يهودية أم ديمقراطية".

ستولتنبرغ: خطط إيران لتزويد روسيا بأسلحة "غير مقبولة"

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية " قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يوم الخميس إن خطط إيران لتزويد روسيا بأسلحة من بينها طائرات مسيرة وصواريخ باليستية في حربها ضد أوكرانيا "غير مقبولة".

وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في اسطنبول "إيران تعرض طائرات مسيرة وتفكر في تسليم صواريخ باليستية لروسيا. هذا غير مقبول. لا ينبغي لأي دولة أن تقدم الدعم لموسكو في هذه الحرب غير الشرعية".

وقالت كييف إن نحو 400 طائرة إيرانية بدون طيار استخدمت بالفعل ضد السكان المدنيين في أوكرانيا، وأمرت موسكو بنحو ألفي طائرة، فيما رفضت طهران هذا الاتهام.

وأضاف ستولتنبرغ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفشل في أوكرانيا، لكنه "كان يرد بمزيد من الوحشية".

قال ستولتنبرغ إن روسيا "تحرم المدنيين الأوكرانيين بقسوة وبشكل متعمد من التدفئة والمياه والكهرباء في بداية فصل الشتاء".

(م ش)