صحف عالمية: قادة الشرق الأوسط يفقدون الثقة بواشنطن والصين تتجهز لدخول أفغانستان

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى فقدان قادة الشرق الأوسط الثقة بواشنطن وتغلغل الصين في أفغانستان، ونية بايدن فتح القنصلية الأميركية في القدس بعد إغلاقها.

تعلم قادة الشرق الأوسط عدم الاعتماد على الولايات المتحدة

واعتبرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية في تحليل لها أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان بمثابة "كارثة تدق ناقوس الخطر من شرق أوكرانيا إلى مضيق تايوان، حيث أدى استيلاء طالبان على البلاد بعد حرب استمرت 20 عامًا إلى انتشار الخوف وسط وجنوب آسيا".

ولكن في الشرق الأوسط، ساحة الغزوات الأنجلو أميركية المتتالية، كان رد فعل القادة على استسلام الولايات المتحدة مقيدًا. لقد بدا بالفعل على الحلفاء والخصوم على حد سواء أنهم لا يستطيعون الاعتماد على الولايات المتحدة.

لا أحد أعمى عن القوة العسكرية التي تمتلكها الولايات المتحدة. لكن قبل وقت طويل من قبول واشنطن بالهزيمة في أفغانستان، أظهر الغزو والاحتلال بقيادة الولايات المتحدة للعراق عام 2003 حدود قوة أميركا وعدم قدرتها على تشكيل الجغرافيا السياسية في المنطقة.

على الرغم من إنفاق تريليونات الدولارات في العراق وأفغانستان على تدريب وتجهيز قواتهما المسلحة، إلا أن الجيش العراقي الذي دمره الفساد والطائفية قد تلاشى مع هجوم داعش عام 2014، تمامًا كما فعل الجيش الأفغاني.

لكن عدم الموثوقية بواشنطن دفع القادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى بدء حوار يهدف إلى الانفراج، بدلًا عن الاعتماد على الغرباء. وهاجم النقاد في جميع أنحاء العالم الرئيس جو بايدن نتيجة قرار الانسحاب من أفغانستان، ومع ذلك؛ يلاحظ المسؤولون في الشرق الأوسط نمطًا يمتد إلى الوراء في العديد من الرئاسات.

فواشنطن فشلت فشلًا ذريعًا في العراق، حيث أدى تدخلها في هذا البلد إلى إحياء الصراع القديم بين السنة والشيعة على مستوى المنطقة برئاسة المملكة العربية السعودية وإيران ووكلائهما. وفشل باراك أوباما عام 2013 في فرض "خطه الأحمر" ضد النظام السوري الذي استخدم غاز الأعصاب ضد المتمردين السنة.

واتجه دونالد ترامب نحو حالة من الفوضى بقراره الخروج من أفغانستان، مما أدى إلى تقويض الحكومة الأفغانية التي لم يكلف نفسه عناء التشاور معها. الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة، هو رفض ترامب تقديم المساعدة للسعودية بعد استهداف شركة أرامكو السعودية عام 2019.

وتحدث وزير خارجية عربي مخضرم: "المشكلة الأساسية هي اعتماد العرب على الأجانب، عندما يغير الأجانب سياساتهم، نضيع نحن".

والآن يحاول القادة العرب استباق موجة الأحداث قبل أن تنهار فوقهم، فبدأت إيران والسعودية بالتحدث مع بعض. وتحاول الإمارات العربية المتحدة ومصر إصلاح علاقاتها مع تركيا وقطر.

في منطقة تم تعليمها للتو درسًا آخر في عدم موثوقية الولايات المتحدة، سيكون من المفيد بالتأكيد أن تستكشف واشنطن قوة المصلحة الذاتية للآخرين.

الصين تهدف إلى الاستثمار في قطاع التعدين في أفغانستان

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "قال السفير الأميركي السابق في كابول إن الصين ستتطلع إلى تعزيز استثماراتها في قطاع التعدين في أفغانستان، حيث تتولى طالبان زمام الأمور في البلاد بعد انسحاب القوات الأميركية هذا الأسبوع".

وقال هوغو لورينز خلال ندوة عبر الإنترنت نظمها بنك ساكسو يوم الأربعاء: "إن الصينيين مرتاحون للتفكير على المدى الطويل؛ للحصول على استثمارات كبيرة في قطاع التعدين وقطاع الهيدروكربونات على افتراض أن طالبان ستظل في السلطة لفترة طويلة".

وأضاف: "إنه انتصار محتمل للصين. حقيقة أن أفغانستان لديها موارد كبيرة، وهي منطقة تهيمن عليها الصين".

ولم يخض لورنز بمزيد من التفصيل عن الاستثمارات المحتملة من الصين، لكنه قال إن أفغانستان تمتلك تريليون دولار من الموارد "القابلة للاسترداد بسهولة" بما في ذلك النحاس وخام الحديد والمعادن الأرضية النادرة.

وتعمل الشركات الصينية بالفعل في قطاع التعدين في أفغانستان. في عام 2007، حصلت شركة ميتالورجيكال الصينية على عقد إيجار لمدة 30 عامًا لتعدين النحاس في "مس عينك" بأفغانستان مقابل 3 مليارات دولار، وهو أكبر استثمار أجنبي في تاريخ البلاد.

لابيد: خطة بايدن لإعادة فتح قنصلية القدس للفلسطينيين 'فكرة سيئة'

أما صحيفة الهآرتس الإسرائيلية فقالت: "قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يوم الأربعاء إن إسرائيل تعتقد أن خطة إدارة بايدن لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس لتقديم تواصل دبلوماسي مع الفلسطينيين هي "فكرة سيئة".

وأشار لابيد إلى سببين للمعارضة الإسرائيلية: أولًا؛ لأن إعادة فتحه بعد إغلاقه بالفعل من شأنه أن "يرسل رسالة خاطئة"، وثانيًا، لأنه قد يتسبب في صراع داخل الائتلاف الحاكم. وقال "لدينا هيكل حكومي مثير للاهتمام ولكنه دقيق ونعتقد أن هذا قد يزعزع استقرار هذه الحكومة".

(م ش)