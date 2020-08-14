صحف عالمية: نتنياهو يسقط خطة الضم واتفاقات أخرى بين دول عربية وإسرائيل

تطرقت الصحف العالمية اليوم، إلى الاتفاق الذي وُصف بالتاريخي بين إسرائيل والإمارات، بالإضافة إلى قيام واشنطن بمصارة شحنات نفط إيرانية.

نيويورك تايمز: نتنياهو يسقط خطة الضم المتعثرة لتحقيق مكاسب دبلوماسية

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، الاتفاق الإماراتي – الإسرائيلي، وفي هذا السياق قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: "في انعكاس مفاجئ علق رئيس الوزراء الإسرائيلي وعده بضم جزء من الضفة الغربية مقابل انفتاح تاريخي مع الإمارات العربية المتحدة".

وعلى مدى الأشهر الستة عشر الماضية، سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإصرار إلى تحقيق حلم يميني رآه يضمن إرثه" ضم أراضي الضفة الغربية "التي كان الفلسطينيون يعتمدون عليها من أجل دولة مستقبلية.

ويوم الخميس، انسحب نتنياهو فجأة من خطة الضم، وبدلًا من ذلك، فقد ابتهج بإنجاز إرث محتمل له طابع مختلف تمامًا يسمى (لا ضم)، يمكن أن يؤدي فقط إلى تحسين علاقات إسرائيل مع الغرب ومعظم العالم العربي.

فالإعلان في واشنطن عن موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة على "التطبيع الكامل للعلاقات" مع إسرائيل مقابل موافقة نتنياهو على "تعليق" الضم، يرقى إلى تحول مذهل لرئيس الوزراء الإسرائيلي المخضرم.

لكن الاتفاق مع الإماراتيين سمح للسيد نتنياهو، الذي اشتهى إنجازًا تاريخيًّا بأن يتوج فترته كقائد لإسرائيل، ليصنف نفسه إلى جانب مناحيم بيغن وإسحاق رابين، اللذين أبرما اتفاقات سلام مع الأعداء اللدودين السابقين للأمة، مصر والأردن.

جيروزاليم بوست: إدارة ترامب تعمل على صفقات بين إسرائيل والدول العربية

وفي الشأن الإسرائيلي قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: " قال مسؤولون أميركيون كبار إن إدارة ترامب تُجري محادثات مع دول عربية أخرى في الشرق الأوسط، وهناك احتمال أن يؤدي الاتفاق بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، قال المسؤولون إن "تعليق" ضم الضفة هو مؤقت بطبيعته، قد قبله الزعماء الثلاثة مقابل التطبيع.

وليس من الواضح إلى متى سيبقى الضم معلقًا، لكن من غير المرجح أن يحدث أي شيء قبل نهاية العام.

وقال المسؤولون إن السلام بين إسرائيل والإمارات قدّم لإسرائيل فرصة "لسلام حقيقي" مع دولة عربية على عكس السلام البارد مع مصر والأردن، لأن إسرائيل والإمارات لم يكونا أعداء ولم يقاتل أحدهما الآخر.

وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تصادر شحنات الوقود الإيرانية لأول مرة

وبدورها قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: "صادرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى سفنًا محملة بالوقود الإيراني، انتهكت العقوبات الأميركية بحظر النفط المفروض على إيران".

ورفع المدعون العامون الأميركيون دعوى قضائية الشهر الماضي، لمصادرة الوقود المحمل على متن أربع ناقلات، تحاول إيران شحنها إلى فنزويلا.

وتهدف الدعوى القضائية إلى وقف تدفق عائدات النفط إلى إيران، عقب العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي وصواريخها الباليستية ونشاطها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم، أن السفن الأربع التي تمت مصادرتها في أعالي البحار بموجب الدعوى، هي "لونا" و"باندي"، و"بيرينغ"، و"بيلا".

وقال مسؤول إن السفن تمت مصادرتها دون استخدام القوة العسكرية، وذلك من دون إبداء أي تفاصيل أخرى.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن البحرية الإيرانية قد صعدت على متن ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا، واحتجزتها لفترة وجيزة بالقرب من مضيق هرمز".

(م ش)