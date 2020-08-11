صحف عالمية: نتنياهو يدفع لانتخابات رابعة ووفد أمريكي إلى لبنان

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الخلافات العميقة في أروقة الحكم الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيارة وفد أمريكي لبنان، وإلى العقوبات الصينية على 11 مسؤولًا أمريكيًّا.

التايمز: بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه إجراء انتخابات إسرائيلية رابعة

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، عدة مواضيع كان منها الوضع الإسرائيلي، وفي هذا السياق قالت صحيفة التايمز البريطانية "بعد أقل من ثلاثة أشهر من توليه منصبه، يبدو أن بنيامين نتنياهو يفكر في إجراء انتخابات رابعة خلال عامين".

ورئيس الوزراء على خلاف مع بيني جانتس، منافسه ووزير الدفاع في حكومة تقاسم السلطة، ويصر نتنياهو (70 عامًا) على تمرير ميزانية تستمر حتى نهاية هذا العام فقط، بينما يلتزم السيد غانتس (61 عامًا) باتفاق الائتلاف الموقع في أيار/ مايو، والذي نص على أن الميزانية الجديدة يجب أن تغطي أيضًا 2021.

ويعتقد المطلعون السياسيون في القدس أن السبب الحقيقي وراء رغبة نتنياهو في دفع الأمور إلى حافة الهاوية هو أنه يعتقد أنه قد يكون له دور أقوى في الانتخابات بتشرين الثاني/ نوفمبر.

وباقتراب موعد 25 آب /أغسطس الجاري، وهو الموعد المحدد لإقرار ميزانية إسرائيل، تزداد المخاوف من انهيار الائتلاف الحكومي، والتوجّه لانتخابات جديدة، ستكون الرابعة منذ نيسان/ إبريل2019".

ذا ناشيونال: وفد أمريكي رفيع إلى لبنان

وفي الشأن اللبناني قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "من المتوقع أن يصل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، إلى لبنان في وقت لاحق من هذا الأسبوع في زيارة ستحاول معالجة المشاكل القصيرة والمتوسطة المدى، في أعقاب انفجار بيروت واستقالة حكومة حسان دياب يوم الاثنين".

لم تكن استقالة حكومة دياب مفاجأة للمسؤولين الأمريكيين الذين يتابعون الوضع على الأرض في بيروت وينسقون مع الحكومة الفرنسية منذ الثلاثاء الماضي.

وصرح مسؤول أمريكي لصحيفة "ذا ناشيونال" بأنه من المتوقع وصول السيد هيل إلى لبنان نهاية الأسبوع، ولم يتم الانتهاء بعد من الجدول الزمني الكامل لزيارته، لكن من المتوقع أن تبدأ المحادثات يوم الجمعة، وقال المسؤول سيرافقه مسؤولون من البيت الأبيض ومسؤولون آخرون من وزارة الخارجية.

ويقول الخبراء إن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون على رأس أولويات الزيارة، لكن ستتم مناقشة القضايا الأخرى التي شهدت افتتاحًا دبلوماسيًّا في الأسبوع الماضي.

واشنطن تايمز: الصين تفرض عقوبات على 11 سياسي أمريكي

وبخصوص التوتر الأمريكي – الصيني قالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية "أعلنت الصين، يوم الاثنين، فرض عقوبات على العديد من المشرعين الجمهوريين ومجموعة من خبراء حقوق الإنسان الذين تحدثوا ضد قانون الأمن القومي القاسي الجديد الذي فرضته بكين مؤخرًا على هونغ كونغ.

وتأتي العقوبات وسط محاولة متزايدة من جانب بكين لتأكيد سيطرتها الاستبدادية على هونغ كونغ، وهي خطوة شهدت قيام السلطات الصينية يوم الاثنين باعتقال رجل الإعلام المستقل جيمي لاي، فيما سعى المشرعون إلى التقليل من أهمية العقوبات التي تفرضها بكين عليهم.

ومن بين المستهدفين السيناتور الجمهوري تيد كروز، وماركو روبيو، وتوم كوتون، وجوش هاولي، وبات تومي، والنائب كريس سميث.

كما تم معاقبة خمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، بمن فيهم رئيس الصندوق الوطني للديمقراطية كارل غيرشمان، ورئيس المعهد الديمقراطي الوطني ديريك ميتشل، ورئيس المعهد الجمهوري الدولي دانيال توينينغ، والمدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش كينيث روث، ورئيس فريدوم هاوس مايكل أبراموفيتز.

لم تحدد السلطات الصينية على وجه التحديد ما الذي تستتبعه العقوبات بما يتجاوز حظر سفر المستهدفين إلى الصين، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي إن العقوبات تم فرضها "ردًّا على هذا السلوك الأمريكي الخاطئ".

وقال تشاو: "قررت الصين فرض عقوبات على الأفراد الذين تصرفوا بشكل فاضح في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ"، مدعيًا أن الولايات المتحدة "تدخلت بشكل صارخ في شؤون هونغ كونغ، وتدخلت بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وانتهكت بشكل خطير القوانين الدولية".

(م ش)