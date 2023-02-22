صحف عالمية: نتنياهو مصر على ضرب إيران والصراع الأميركي الروسي الصيني يحتد

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأربعاء تهديدات نتنياهو بضرب إيران وصراع الهيمنة الأميركي الصيني الروسي.

نتنياهو: العمل العسكري ضد إيران أصعب كلما طال انتظاره

قالت صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية " قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر هارتوغ للأمن القومي في تل أبيب إن التهديد العسكري الموثوق به هو أفضل طريقة لردع طموحات إيران النووية، ولكن يصبح من الصعب القيام بذلك كلما طال انتظاره.

وقال نتنياهو: "الشيء الوحيد الذي منع بشكل موثوق الدول المارقة من تطوير أسلحة نووية هو تهديد عسكري موثوق به أو عمل عسكري ذي مصداقية".

وأضاف "يمكنك أن تقرن ذلك بعقوبات اقتصادية خانقة، لكن هذا ليس شرطا كافيا. الشرط الضروري، والشرط الكافي في كثير من الأحيان، هو عمل عسكري ذي مصداقية".

وتاريخياً، تم إحباط طموحات العراق وسوريا النووية من قبل القوة العسكرية الإسرائيلية، كما قال نتنياهو ، حيث أشار إلى الضربة الإسرائيلية عام 1981 ضد مفاعل أوزيراك النووي وضربة عام 2007 ضد مفاعل نووي مشتبه به في سوريا.

وقال نتنياهو إن ليبيا تخلت عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية خوفا من ضربة أميركية، بينما سعت كوريا الشمالية بلا هوادة إلى تحقيق طموحاتها النووية.

وأوضح نتنياهو أن طهران علقت برنامجها النووي بعد حرب الخليج خوفا من أن تغزو الولايات المتحدة بلادها عندما دخلت العراق. في تلك المرحلة تحول إلى برنامج سري.

وقال نتنياهو إن حتى قدرة القوى العالمية الست على توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 مع طهران كانت تستند إلى تهديد عسكري إسرائيلي ذي مصداقية.

تحدث نتنياهو بعد أيام فقط من ظهور التقارير بأن إيران زادت تخصيب اليورانيوم إلى 84٪، ولم يتبق سوى فجوة صغيرة قبل أن تصل إلى 90٪ من إنتاج الأسلحة".

روسيا والصين تتحدى النظام العالمي التي تقوده الولايات المتحدة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "كشفت سلسلة من الأحداث البارزة على المسرح الدولي الحالة المحفوفة بالمخاطر لعلاقات القوى العظمى حيث تتحدى روسيا والصين النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة وأثارت احتمالية تدهورها أكثر.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن روسيا ستعلق مشاركتها في آخر معاهدة أسلحة نووية متبقية بين موسكو وواشنطن، وهي من آثار الهيكل الأمني الذي ساعد في الحفاظ على السلام لعقود.

وجاء تهديد بوتين بالحد من التسلح في خطاب ألقاه في موسكو بعد يوم من سفر الرئيس بايدن إلى أوكرانيا وتعهد "بالدعم اللامتناهي" لكييف في معركة يعتبرها بوتين وجودية لروسيا، كما وجه كبير دبلوماسيي الصين، وانغ يي، انتقادات شديدة للولايات المتحدة في مؤتمر أمني في ألمانيا قبل وصوله يوم الثلاثاء إلى موسكو لمقابلة المسؤولين الروس، وقال أشخاص مطلعون على الأمر، إنه من المحتمل أن يقترحوا عقد قمة بين بوتين وشي جين بينغ.

وتشير التطورات إلى ضغوط أكبر على النظام الدولي حيث تتصارع واشنطن وحلفاؤها مع الصين الصاعدة، التي وفرت شريان حياة اقتصادي مهم لموسكو، وروسيا المنتقمة التي تسعى إلى إعادة التفاوض بشأن نهاية الحرب الباردة.

وفي حديثه أمام حشد من الناس الثلاثاء في وارسو، قال بايدن: "لا يمكن استرضاء شهوات المستبد. يجب معارضتهم".

لروسيا والصين مصلحة مشتركة في إضعاف هيمنة الولايات المتحدة على النظام العالمي، والتي من المرجح أنها تعززت بفعل الوحدة الغربية بشأن أوكرانيا.

كما حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين نهاية الأسبوع الماضي من أن الصين تفكر في إرسال أسلحة إلى روسيا، وهي خطوة قال إنها ستسبب "مشكلة خطيرة" في العلاقات الأميركية الصينية.

قال مسؤولون أميركيون إن بكين لم تسلم أسلحة فتاكة إلى موسكو لكن محللين غربيين قالوا إن القيام بذلك يشير إلى قرار في بكين بأن مصالحها الاستراتيجية تكمن في عدم هزيمة روسيا في أوكرانيا، مما يزيد من احتمالات تمديد الحرب بشكل أكبر".

عام مر ولا نهاية في الأفق

وتحدثت صحيفة غارديان البريطانية عن مرور عام على التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا وقالت "عندما تحدث بايدن في وارسو وبوتين في موسكو الثلاثاء ظهر أن الهوة بين روسيا والغرب توسعت أكثر. وكان خطابهما مؤشرا على أن الحرب لن تنتهي قريبا.

فقد توقع الرئيس الروسي أن تنتهي الحرب خلال أيام فقط عندما أمر بالاجتياح الشامل لأوكرانيا منذ عام. ولكن شجاعة وعزيمة الأوكرانيين وهبة الدول الغربية بالمساعدة كانت رائعة.

ولكن أكثر من 7 آلاف مدني قتلوا والملايين أجبروا على النزوح من بلادهم. وتقدر الولايات المتحدة الخسائر العسكرية الأوكرانية بمئة ألف جندي. كما تعرض الاقتصاد والبنى التحتية إلى التدمير ولا تزال موارد أساسية في البلاد تحت سيطرة الروس.

أن روسيا مع ذلك لم تنجح في ضربتها الخاطفة. وتخلت عن الأراضي التي احتلتها بسبب الهجمات المضادة للقوات الأوكرانية. فقد استطاع بوتين توحيد الأوكرانيين، وأعاد الولايات المتحدة إلى أوروبا. وعزز وحدة الأوروبيين، وأنعش ووسع حلف الناتو، كلف بلاده غاليا، اقتصاديا وعسكريا وبشريا.

أن تصور بوتين بأن تفتر عزيمة الغرب سريعا لم يتحقق، والدليل على ذلك زيارة بايدن لكييف وإعلانه عن المزيد من المساعدات لأوكرانيا".

(م ش)