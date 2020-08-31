صحف عالمية: نفوذ قوي لإيران في العراق وتايوان تعزز قدراتها العسكرية لمواجهة الصين

تطرقت الصحف العالمية اليوم، إلى النفوذ القوي لطهران داخل العراق، بالإضافة إلى زيادة تايوان انفاقها العسكري لمواجهة الصين، وإلى قرب تشكيل الحكومة اللبنانية.

العرب نيوز: نفوذ إيران في العراق ما زال قويًّا

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها الوجود الإيراني في العراق، وفي هذا السياق قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "النظام الإيراني قلق من الاتجاه الذي تسلكه الحكومة العراقية وانعكاسات هذا التحول على نفوذ طهران في بغداد".

وأضافت الصحيفة "أن هناك عدة قضايا رئيسة تقلق السلطات الإيرانية، فالمؤسسة الدينية في العراق غير مرتاحة وغير راضية عن بعض السياسات التي ينتهجها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ونظرًا لأن الشخصيات السياسية البارزة، بدلًا من المنظمات الحكومية، هي التي تؤدي دورًا مهمًّا في التأثير على سياسة العراق، فقد حاولت طهران وبشكل دائم السيطرة والتأثير على المسؤولين رفيعي المستوى داخل الدولة العربية".

لكن الكاظمي أثار هذا الشهر غضب إيران عندما قام بزيارة للولايات المتحدة والتقى بالرئيس دونالد ترامب، وبعد الاجتماع، أكدت الولايات المتحدة والعراق "التزامهما بعلاقة ثنائية قوية ومثمرة".

وقال بيان مشترك إن المسؤولين شاركوا في جلسات منفصلة تناولت "الاقتصاد والطاقة والصحة والبيئة والقضايا السياسية والدبلوماسية والأمن ومكافحة الإرهاب والعلاقات التعليمية والثقافية".

واعتبرت الزيارة ضربة كبيرة لرجال الدين الحاكمين الغاضبين من قتل الولايات لقاسم سليماني، ولا تزال إيران تبحث عن سبل للرد.

وفي لقاء مع قادة عراقيين الشهر الماضي، لفت المرشد الأعلى علي خامنئي انتباه السلطات مرة أخرى إلى القضية، قائلًا: إن جريمة الولايات المتحدة باغتيال الجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس هي مثال على الوجود الأمريكي، ولن تنسى جمهورية إيران الإسلامية أبدًا استشهاد الحاج قاسم سليماني وسنوجه بالتأكيد ضربة مماثلة للولايات المتحدة".

وبحسب الصحيفة "كان يتوقع النظام الإيراني أن يطرد الكاظمي القوات الأمريكية بسرعة من البلاد، حيث أعربت صحيفة مقربة من خامنئي عن غضب النظام الايراني بكتابتها ـ تجاهل رئيس وزراء العراق قرار البرلمان ومشاعر شعب بلاده المعادية لأمريكا، وأدعى أن العراق بحاجة إلى الولايات المتحدة ".

وعلى الرغم من ذلك، وبينما تواجه إيران بعض العقبات في العراق، فإن نفوذها هناك لا يزال كبيرًا، فالاتفاق الثنائي بين الكاظمي والولايات المتحدة لا يعني أن رئيس الوزراء هو ضد إيران بالكامل، وفي الواقع، قبل زيارة الكاظمي لواشنطن، كانت أول زيارة خارجية للكاظمي إلى طهران، ومن المرجح أن الكاظمي يحاول الموازنة بين إيران والولايات المتحدة، بدلًا من تغيير سياسة بغداد بشكل أساسي ضد طهران.

وعلاوة على ذلك، تتمتع إيران بنفوذ كبير في العراق من خلال شبكتها من القوات الشيعية، والتي تشكل تهديدًا لأي مسؤول يجرؤ على تقويض دور إيران بشكل كبير في العراق.

وول ستريت جورنال: تايوان تتحرك لتعزيز جيشها ضد الصين

وبدورها قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: "زادت رئيسة تايوان تساي إينغ وين الإنفاق الدفاعي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، قائلة "تايوان تقف اليوم وبشكل متزايد في الخطوط الأمامية للحرية والديمقراطية".

وأضاف "أدى سحق بكين للقوى المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ إلى تعميق مخاوف تايوان واستيائها من الحزب الشيوعي الصيني، مما أدى إلى ضخ طاقة جديدة في جهود ديمقراطية لتايوان ذلك من خلال بناء دفاعاتها العسكرية".

وفي الأسابيع الأخيرة، كشفت الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين النقاب عن أكبر ميزانية عسكرية على الإطلاق لجزيرتها التي تتمتع بالحكم الذاتي وتعهدت بتعاون أمني أوثق مع الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى، حيث أتى ذلك بالتزامن مع فرض بكين قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ.

الغارديان: تزايد التأييد لمصطفى أديب ليصبح رئيس وزراء لبنان المقبل

وفي الشأن اللبناني قالت صحيفة الغارديان البريطانية: "قد يصبح سفير لبنان في ألمانيا رئيسًا للحكومة المقبلة في لبنان المنكوب والمثقل بالأزمات، وذلك بعد حصول مصطفى أديب على دعم كبار السياسيين".

وتم تسمية مصطفى أديب من قبل أربعة رؤساء وزراء سابقين عشية مشاورات ملزمة بين رئيس الجمهورية والكتل النيابية بشأن اختيارهم للمنصب.

وجاء الإعلان يوم الأحد، قبل يوم من وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة تستغرق يومين، ومن المتوقع أن يضغط خلالها على المسؤولين اللبنانيين لصياغة اتفاق سياسي جديد لإخراج البلاد من أزماتها المتعددة والمأزق السياسي والفساد المستحكم وسوء الإدارة، وكذلك خسرت العملة اللبنانية أكثر من 80٪ من قيمتها، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر والتضخم.

وكما ارتفعت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، مما أثار مخاوف تدفع بالسلطات إلى إعادة فرض بعض القيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تم تجاهلها إلى حد كبير وسط الركود.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الأحد، إن أكثر من نصف لبنان معرض لخطر عدم الحصول على الاحتياجات الغذائية الأساسية بحلول نهاية عام 2020، وسط معدل تضخم سنوي قد يصل إلى 50٪.

وقالت الإسكوا إن متوسط أسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 141٪ بين تموز 2019 وتموز 2020، وإنها تتوقع أن يؤدي انفجار بيروت إلى زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية.

(م ش)