صحف عالمية: مظاهرات إيران أحدثت تصدعات في الطبقة الحاكمة وأفريقيا الأكثر تضرراً من تغيير المناخ

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى المظاهرات المستمرة في إيران والأضرار التي لحق بأفريقيا نتيجة التغيير المناخي والأزمة في باكستان.

مظاهرات إيران تحدث "تصدعات" في الطبقة الحاكمة

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية في تقرير لها " أظهرت التصدعات والانقسامات التي تضرب النظام الإيراني من الداخل على وقع استمرار الاحتجاجات، مطالبات بين المتشددين في النظام تؤكد على ضرورة الاعتراف بمطالب المحتجين والاستماع إلى الناس".

وتظهر الانقسامات داخل النخبة السياسية الحاكمة في إيران حول انتفاضة شعبية تضرب البلاد بأكملها على مدار أكثر من سبعة أسابيع، وتمثل تحدياً نادراً للسلطات الإيرانية.

لكن الانقسامات حتى الآن هي أقل كارثية من الانقسامات التي ظهرت داخل الطبقات السياسية ورجال الدين المتحكمين في البلاد في أعقاب تدفق الاحتجاجات الشعبية الحاشدة عام 2009.

كما أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاعتدال في نبرة النخبة الحاكمة يعكس تغيرا في السياسة أم مجرد إشارات فارغة من جانب قيادة مرعوبة تهدف إلى تهدئة الأعصاب وإبطاء الاحتجاجات.

وغير رئيس مجلس النواب المتشدد محمد باقر قاليباف، من لهجته بعد مطالبته بسحق الاحتجاجات من قبل، وقال هذا الأسبوع: "آمل أن يعود الأمن إلى البلاد بشكل كامل قريبا ً ، حتى تبدأ التغييرات المشروعة والضرورية في إرساء نوع جديد من الحكم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ضمن أطر الجمهورية الإسلامية".

ويقول المحللون إن مثل هذه التحولات مهمة، وتُظهر أن حركة الاحتجاج تحقق قدرا من النجاح في زرع الارتباك والذعر والخلاف داخل القيادات العليا في نظام يهيمن عليه المتشددون، بحسب التقرير، الذي تحدث عن مؤشرات على أن النظام بدأ في التعامل مع المحتجين كقوة اجتماعية شرعية".

دراسة: أزمة المناخ سيكون لها تأثير هائل على اقتصادات إفريقيا

قالت صحيفة غارديان البريطانية "تواجه البلدان الأفريقية، وهي الأقل مسؤولية عن أزمة المناخ العالمية، انخفاضاً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 64٪ بحلول نهاية القرن، وفقًا للأبحاث - حتى لو نجح العالم في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.

بينما يحتشد زعماء العالم حول العمل المناخي في قمة الأمم المتحدة في مصر، وجدت دراسة بتكليف من مؤسسة كريستيان إيد أن حرق الوقود الأحفوري بالمعدل الحالي سيكون له تأثير كبير على الشؤون المالية للدول الأفريقية. وجد التقرير أن متوسط ​​الضرر لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد يصل إلى 34٪، في حين أن التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي سيؤدي إلى انخفاض متوسط ​​بنسبة 20٪ في المعدلات بحلول عام 2050 و 64٪ في المتوسط ​​بحلول عام 2100.

قال نبيل منير، الدبلوماسي الباكستاني وكبير المفاوضين لدول مجموعة الـ 77 النامية في مؤتمر COP27: "تمويل المناخ ليس عملاً خيرياً، إنه عدالة مناخية".

وتمثل 54 دولة في إفريقيا 15٪ من سكان العالم ولكنها تساهم بأقل من 4٪ من غاز ثاني أكسيد الكربون في تسخين الكوكب، على عكس 27٪ من الصين و 15٪ من الولايات المتحدة و 17٪ من الاتحاد الأوروبي. لكنها القارة الأكثر تضرراً بالتغيرات المناخية الكارثية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وذوبان الأنهار الجليدية، فضلاً عن الظواهر المناخية المتطرفة غير المنتظمة والمدمرة بشكل متزايد مثل الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات وموجات الحر".

أنصار عمران خان يصعدون الاحتجاجات بإغلاق الطرق في باكستان

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " أغلق أنصار عمران خان الطرق السريعة حول العاصمة الباكستانية إسلام أباد في الوقت الذي يكثفون فيه جهودهم للإطاحة بالحكومة في أعقاب محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق.

وفي سلسلة من الاحتجاجات يومي الاثنين والثلاثاء، أوقف مئات من أنصار حزب خان باكستان تحريك إنصاف (PTI)، حركة المرور على الطرق بما في ذلك الطريق السريع تشوك، أحد الشرايين الرئيسية المؤدية إلى إسلام أباد، وقطعوا الوصول إلى المطار مؤقتاً.

واستجاب أنصار PTI بغضب لما يرون أنه إحجام من المسؤولين عن التحقيق في مزاعم خان بأن رئيس الوزراء شهباز شريف إلى جانب كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين قد تآمروا لقتله.

لاعب الكريكيت السابق، الذي أُقيل من منصب رئيس الوزراء في اقتراع لسحب الثقة في نيسان، أُطلق عليه الرصاص عدة مرات في ساقه يوم الخميس الأسبوع الماضي أثناء قيادته مسيرة مناهضة للحكومة في شاحنة مكشوفة في وزير أباد، على بعد حوالي 100 ميل من اسلام آباد.

وأصيب 12 شخصا، من بينهم كبار قادة الحركة، في الهجوم وقتل أحد المؤيدين.

بعد يوم واحد من إطلاق النار، زعم خان أنه تلقى معلومات بأن شريف ووزيرة الداخلية رنا سناء الله واللواء فيصل نصير، وهو مسؤول كبير في المخابرات الباكستانية، كانوا وراء إطلاق النار.

وقد نفى الثلاثة بشدة هذه المزاعم، ورفض الجيش مزاعمه ووصفها بأنها تشهيرية. وقال الجاني المزعوم الذي تم القبض عليه بعد إطلاق النار إنه كان يتصرف بمفرده، وفقاً لمقطع فيديو تم بثه على التلفزيون المحلي.

ودعت الحركة أنصارها إلى الاحتجاج السلمي حتى استقالة المسؤولين الثلاثة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. ومن المقرر أن تستأنف المسيرة في أنحاء البلاد التي قُتل فيها خان بالرصاص يوم الخميس بدون رئيس الوزراء السابق، الذي لا يزال يتعافى من إصاباته".

ويعتقد العديد من المحللين أن خان سيكون المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات المقبلة، التي يجب أن تعقد في العام المقبل على أبعد تقدير".

(م ش)