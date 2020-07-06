صحف عالمية: موسكو وطهران تتغلغلان في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى زيادة نفوذ كل من موسكو وطهران في فنزويلا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى تضرر منشأة نووية إيرانية بشكل كبير.

ذا ناشيونال: موسكو تتغلغل في الشرق الأوسط

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها توسع النفوذ الروسي, وفي هذا السياق, قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "مدعومًا باستفتاء ناجح حول الإصلاحات الدستورية التي قد تسمح له بتمديد حكمه حتى عام 2036، من المقرر أن يعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيز طاقته واهتمامه على أجندة السياسة الخارجية لبلده.

وأضافت "يمكن أن يكون لهذا عواقب على الشرق الأوسط، لا سيما مع إعادة مشاركة روسيا مع إيران وتركيا بشأن مستقبل سوريا التي مزقتها الحرب، ومن الجدير بالملاحظة أيضًا علاقتها بالولايات المتحدة، وهي منافس استراتيجي في المنطقة وأماكن أخرى.

ويبدو أن سوريا عادت إلى الصدارة، في الأسبوع الماضي، حيث عقد بوتين اجتماعًا افتراضيًا مع رجب طيب أردوغان وحسن روحاني شركائه في "عملية أستانا" التي تهدف إلى إنهاء الصراع هناك.

إن الاجتماع كان في الغالب شكليًا، مع تجنب القضايا العالقة، ومع ذلك، أعطت موسكو فرصة لتثبت للعالم أنه على الرغم من خلافاتها مع أنقرة، فإن روسيا ليست في حالة صراع صريح مع تركيا.

ليبيا، حيث لدى كلا البلدين مصالح متباينة، ربما لم تكن نقطة حوار في هذا الاجتماع، ولكن يمكن أن تكون على الطاولة في المستقبل القريب.

وتدرك روسيا المصالح الأمريكية المتزايدة في سوريا، وإنها مقتنعة أنه بموجب قانون قيصر بدأت واشنطن عملية عزل البلاد اقتصاديًا، وخوفًا من الانزعاج من النظام المفلس في دمشق، فإن هذا الفعل من الكونغرس الأمريكي يعقد استراتيجية موسكو هناك.

وعلاوة على ذلك، تشعر بالقلق من أن تأثير العقوبات على الشركات الروسية العاملة في سوريا، في كل من القطاعين العسكري والمدني، يمكن أن يعوق جهودها الدبلوماسية في المنطقة ويقنع الجمهور الروسي بالمطالبة بفك الارتباط.

وعلى الرغم من الخطاب المتصاعد، إلا أن النظام الإيراني قلق أيضًا بشأن تأثير قانون قيصر. وستتراجع العمليات العسكرية لطهران وتلك التي يقوم بها، مثل حزب الله اللبناني، إلى حد كبير، وكذلك قدرة إيران على استيراد الأسلحة من دول مثل روسيا.

وول ستريت جورنال: تكتل مملوك للجيش الإيراني ينشئ متجرًا في فنزويلا

وبدورها قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية "في الوقت الذي تعاني فيه إيران من مشاكل اقتصادية كبيرة وارتفاع أسعار وانهيار قيمة العملة، أسست شركة مملوكة للجيش الإيراني ومرتبط ببرنامج الصواريخ سلسة محلات للبيع بالتجزئة في فنزويلا، مما يعمق ارتباط طهران مع حكومة مادورو.

وتعمل الشركة الإيرانية مع برنامج الغذاء الطارئ لحكومة مادورو، والذي يخضع لعقوبات أميركية بسبب عمليات غسيل الأموال، مما يزيد من مخاوف الولايات المتحدة حول هذا التحالف.

وإن وصول الشركة إلى فنزويلا، التي تربطها علاقات وثيقة بالحرس الثوري، يعزز موطئ قدم لطهران في نصف الكرة الغربي، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه فنزويلا إلى تعزيز علاقاتها مع خصوم أميركا سواء إيران أو روسيا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على حكومتي البلدين، بينما أشاد كلاهما بالمشروع الجديد كجزء من العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والتجارية المتنامية، فقد غردت السفارة الإيرانية في كاراكاس في الآونة الأخيرة: "نجاح آخر في العلاقات الودية والأخوية بين البلدين".

وفي 21 حزيران/يونيو، قامت سفينة إيرانية بتفريغ شحنة من المواد الغذائية في ميناء فنزويلي لتزويد أول سوبر ماركت للجمهورية الإسلامية في فنزويلا، وفقًا لتعليقات سفير طهران في كراكاس، حجة الله سلطاني.

وتعلن المحلات الآن حصريًا عن علامات تجارية مملوكة للجيش الإيراني تنتجهما شركتان تابعتان لشركة " إيتكا" التي أنشاها صندوق ضمان اجتماعي للمحاربين العسكريين الإيرانيين.

كما أن شركة إيتكا تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وضعتها واشنطن على قوائم الإرهاب لدورها في تطوير الصواريخ الباليستية، وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية.

وأكد محللون أن برنامج الغذاء الطارئ لفنزويلا، والذي يُعرف باسم "Clap" هو مصدر الغذاء الرئيس لما يقدر بنحو 15٪ من الفنزويليين، لكن المسؤولين الأميركيين والكولومبيين والمكسيكيين يتهمون حكومة مادورو باستخدامه في غسل أصول الدولة المسروقة، وعائدات تهريب المخدرات والأنشطة غير المشروعة الأخرى.

وأضاف مسؤولون أميركيون أن عمليات البرنامج لغسل الأموال تمت من خلال الفواتير الكاذبة لواردات المواد الغذائية باهظة الثمن من قبل شركات المقاولات التي يملكها أو يسيطر عليها رجل الأعمال أليكس صعب، وتم اعتقال صعب، الذي ربطه مسؤولون أميركيون بعصابات تجارة المخدرات الفنزويلية والكولومبية.

وذكر مسؤولون أميركيون وخبراء أن طهران تستخدم هذه الشركات للتهرب من العقوبات وتمويل برامج أسلحتها، مضيفين أن معظم الشركات الإيرانية العاملة في فنزويلا ترتبط بعلاقات قوية مع الحرس الثوري.

الغارديان: إيران تعترف بأن الحادث الذي وقع في موقع نطنز النووي تسبب في أضرار جسيمة

أما صحيفة الغارديان البريطانية قالت "تقول طهران إن الهجوم المشتبه به قد يبطئ إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، التي تعدّها إسرائيل والولايات المتحدة بمثابة تهديد.

اعترفت إيران بأن حادثة وقعت في أحد مواقعها النووية الرئيسة الأسبوع الماضي، تسببت في أضرار جسيمة، ويمكن أن تبطئ إنتاج البلاد لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، والتكنولوجيا التي تعدّها إسرائيل والولايات المتحدة تهديدًا، مما يزيد من الشكوك في احتمال وقوع هجوم متعمد على المنشأة.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي تم إصدارها حديثًا أن الأضرار الناجمة عن ما نسبته السلطات الإيرانية إلى حريق في منشأة نطنز النووية كانت أوسع بكثير مما سبق الكشف عنه.

وتظهر صورة الأقمار الصناعية التي نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية ومقرها لندن معظم المبنى حيث وقعت حادثة صباح الخميس، متوهجة وسوداء قاتمة من شدة الحريق، وتناثر حطام حول المحيط، مما يشير إلى انفجار كبير.

(م ش)