صحف عالمية: موسكو تتجهز للحرب وجنبلاط يعلن فوز إيران في لبنان

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى الاستعدادات الروسية لغزو أوكرانيا وتصريحات جنبلاط التي قال فيها بأن الدول العربية تخلت عن لبنان، إلى جانب العلاقات الأميركية القطرية.

بوادر حرب وشيكة: روسيا ترسل وحدات طبية إلى الجبهة الأوكرانية

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، عن التوتر على الحدود الأوكرانية: "وضعت موسكو ما يبدو أنه استعدادات نهائية لغزو أوكرانيا من خلال إرسال وحدات طبية إلى الجبهة، والانتقال إلى مستوى الاستعداد الذي لم تصل إليه في التعزيزات السابقة، وفقًا لمسؤولي دفاع غربيين.

في حين أن هذه التحركات لا تعني أن الهجوم مؤكد، إلا أنها متطلبات أساسية للمعركة وقد أدت إلى تكثيف المناقشات بين الحلفاء الغربيين حول نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يبدو أن الحلفاء الأميركيين والأوروبيين، وخاصة ألمانيا وفرنسا، يستخلصون استنتاجات مختلفة من معلومات استخباراتية متطابقة.

قال البيت الأبيض يوم الخميس إن المستشار الألماني أولاف شولتز سيقوم بأول زيارة رسمية له يوم 7 شباط، وأدرج الوضع في أوكرانيا على رأس جدول الأعمال.

قال المتحدث باسم الكرملين إن هناك القليل من التفاؤل في موسكو بأن الغرب سيقبل مطالبه بشأن وقف تصعيد المواجهة بشأن أوكرانيا، وقال إن بوتين سيستغرق وقته في النظر في المقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي".

جنبلاط: العرب تخلوا عن لبنان وإيران هي الرابحة

قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية، عن الوضع السياسي في لبنان: " قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إن إيران اكتسبت نفوذا في لبنان لأن الدول العربية تخلت عن البلاد، كما أشار إلى أن طهران تريد محو الدولة اللبنانية.

في مقابلة مع محطة MTV، قال جنبلاط إنه لا يمكن لأحد أن يحل محل الزعيم السني سعد الحريري الذي أعلن هذا الأسبوع أنه سيتنحى عن السياسة وهو قرار نسبه الحريري إلى عوامل من بينها النفوذ الإيراني في لبنان.

وقال جنبلاط، السياسي البارز في الأقلية الدرزية اللبنانية، "هناك تخلي عربي عن لبنان. بحجة هجوم شخصي وسياسي من قبل حزب الله على العرب، نحن ضحايا هذا الصراع".

وعلى الرغم من أنهم يشكلون خمسة في المائة فقط من سكان لبنان، إلا أن الدروز ظلوا لفترة طويلة يفوقون ثقلهم في السياسة الطائفية في البلاد.

وقارن جنبلاط لبنان اليوم تحت النفوذ الإيراني بتسعينيات القرن الماضي عندما كانت لبنان تحت سيطرة الجارة السورية، بقيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد في ذلك الوقت.

وقال جنبلاط "الفارق اليوم بين إيران والحكم السوري هو أن الرئيس حافظ الاسد لم يلغ الكيان اللبناني. لم يلغ الكيان. ولم يلغ الدولة".

تجري قطر محادثات لتوريد الغاز إلى أوروبا إذا خفضت روسيا الإمدادات

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، حول العلاقات الأميركية القطرية: " من المتوقع أن يخبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الاميركي، جو بايدن، أن بلاده ستستكشف توفير بعض الغاز السائل الطارئ قصير الأجل للمساعدة في تعويض أي نقص إذا قطعت روسيا الإمدادات عن ألمانيا.

وقال مصدر مطلع على المحادثات: "يبدو أنه سيكون لديهم شيء سيعلنونه الأسبوع المقبل. كانت هناك محادثات مستمرة لمدة أسبوعين أو أكثر. سيكون مؤلمًا لقطر لكنه ممكن".

تعتقد مصادر بريطانية، أن الدوحة يمكن أن تساعد في إنقاذ أوروبا على الرغم من أن ألمانيا، التي تعتمد على الغاز الطبيعي الروسي، ليس لديها محطة لاستيراد الغاز المسال. يُباع الجزء الأكبر من الغاز القطري في الأسواق الآسيوية بعقود طويلة الأجل، لكن المصادر قالت إن هناك بعض المرونة، وإن لم تكن كافية لتحل محل قطع روسي كامل.

ومن المقرر أن يلتقي الأمير بايدن يوم الاثنين في واشنطن وستركز المناقشة على كيف يمكن لقطر انقاذ أوروبا من الغرق في الظلام والبرد إذا اندلع صراع بشأن أوكرانيا".

(م ش)