تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تحول موسكو نحو خطة بديلة للسيطرة على أوكرانيا، وتحذيرات الرئيس الأوكراني من حرب عالمية ثالثة.

روسيا التي فشلت في تحقيق نصر مبكر في أوكرانيا، تتحول إلى "الخطة ب"

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "بعد أن فشلت القوات الروسية في تحقيق نصر سريع على أوكرانيا، رأى كبار المسؤولين الأميركيين دلائل على أن الكرملين يتحول إلى استراتيجية جديدة لتأمين أهداف إقليمية رئيسة مع السعي إلى النفوذ لإجبار الحكومة الأوكرانية على قبول الحياد بين روسيا والغرب.

وفسرت الولايات المتحدة وحلفاؤها على نطاق واسع الأهداف الأولية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتشمل الاستيلاء على كييف في غضون أيام، واستبدال حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظام موالٍ لروسيا.

لم يحدث شيء من ذلك، وقال مسؤول أميركي كبير إن المؤشرات تشير إلى أن أكثر من ثلاثة أسابيع من القتال الشرس - حيث واجهت القوات الروسية مقاومة شرسة من أوكرانيا - دفعت بوتين إلى تعديل تكتيكاته.

التقييم الجديد لنوايا بوتين، والذي يشاركه فيه كبار المسؤولين في إدارة بايدن، هو إجبار كييف على قبول المطالبات الروسية بمناطق أوكرانيا الجنوبية والشرقية. بعد الاستيلاء على شبه جزيرة القرم ومناطق دونباس عام 2014، تسعى روسيا إلى تأمين "جسر بري" بين غرب روسيا وشبه جزيرة القرم، وتوسيع السيطرة الروسية على منطقة دونباس.

كما سيواصل بوتين ضغطه العسكري، بما في ذلك قصف المدن الأوكرانية، معتبرًا أنه سيقود زيلينسكي للتخلي عن آماله في الانضمام إلى الغرب والموافقة على وضع محايد ومطالب روسية أخرى.

وقال مسؤولون أميركيون إنه في حالة رفض مطالب بوتين للأرض والحياد، فمن المتوقع أن يحاول الحفاظ على كل الأراضي التي استولت عليها قواته والقتال عليها. وقال مسؤول أميركي آخر "بناء على تقييماتنا عسكرياً، يبدو أنه يعود إلى تكتيكات الحصار".

وبالنسبة لمواطني أوكرانيا المحاصرين، فإن الاستراتيجية المتغيرة تعني أسابيع - وربما شهور - من الهجمات من قبل الجيش الروسي عبر إطلاق الصواريخ والمدفعية من مسافة بعيدة، على حد قولهم. تم تصميم هذا التحول للضغط على حكومة زيلينسكي للتخلي عن الأراضي والتنازل عن الترتيبات الأمنية.

يأتي تقييم "الخطة ب" لبوتين، كما أسماها أحد المسؤولين، مع عدد من المحاذير المهمة. يشير المسؤولون الأميركيون إلى أن بوتين قد يوسع أهدافه الحربية، إذا بدأ جيشه في تحقيق المزيد من النجاح ضد القوات الأوكرانية. لا يزال وضع العاصمة سؤالًا مفتوحًا، ونظرًا للمقاومة الأوكرانية القوية، فمن غير الواضح ما إذا كان الجيش الروسي قادرًا على حشد عدد كافٍ من القوات لتطويق كييف بشدة والاستيلاء على العاصمة الأوكرانية، كما يقول بعض المسؤولين الأميركيين.

إن تفسير استراتيجية بوتين ليس نتيجة تقييم رسمي لمجتمع الاستخبارات، ولكنه وجهة نظر بعض المسؤولين الأميركيين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات سرية والذين لا يقولون إن الاستراتيجية ستنجح. يلاحظ بعض المحللين صعوبة تقييم أهداف وغايات بوتين، ويحذرون من قراءة الكثير في التطورات في ساحة المعركة".

زيلينسكي يحذر من "حرب عالمية ثالثة" وكييف ترفض العرض الروسي باستسلام ماريوبول

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية "حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من "حرب عالمية ثالثة" إذا فشلت المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في تحقيق السلام بعد غزو أوكرانيا.

قال الرئيس الأوكراني لشبكة CNN عبر رابط فيديو: "إذا فشلت هذه المحاولات، فذلك يعني حرب عالمية ثالثة". كما كرر اعتقاده بأن قوات بوتين تعمل على "إبادة" السكان المدنيين في أوكرانيا.

وطالب المسؤولون الروس الأوكرانيون المحاصرون في ماريوبول بإلقاء أسلحتهم إذا كانوا يسعون إلى الحصول على ممر آمن للخروج من المدينة التي مزقتها الحرب.

بصرامة، رفضت أوكرانيا المفاوضات، وطالبت الروس بعدم إضاعة الوقت.

قدم الكولونيل الروسي ميخائيل ميزينتسيف عرضًا لسكان ماريوبول وطلب منهم رفع الرايات البيضاء استجابةً لهذا العرض، حيث عرض ممران إنسانيان خارج المدينة الساحلية - متجهين إما شرقًا نحو روسيا أو غربًا إلى الجانب الآخر من أوكرانيا.

تم منح سكان ماريوبول حتى الساعة 5 صباحًا يوم الإثنين، للرد على روسيا بشأن المفاوضات.

لكن نائب رئيس الوزراء الأوكراني رفض العرض الروسي وقال: "لا يمكن الحديث عن أي استسلام أو إلقاء سلاح. لقد أبلغنا الجانب الروسي بهذا الأمر".

بايدن "حشد الدعم" لأوكرانيا من خلال اجتماعات الناتو ومجموعة السبع في أوروبا

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن بالرئيس البولندي أندريه دودا يوم الجمعة، وسط تصاعد الأزمة في أوكرانيا.

سيأتي لقاءه مع دودا بعد مناقشات مع قادة الناتو ومجموعة السبع في بروكسل، والتي ركزت على المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل وقف فوري للأعمال العدائية.

بولندا، التي تشترك في حدود 500 كيلومتر مع الدولة التي مزقتها الحرب، وتستضيف الآن حوالي مليوني لاجئ أوكراني، كانت حليفًا رئيسًا لواشنطن طوال الصراع.

وقد انضمت إلى دول الناتو الأخرى في إرسال أكثر من 20000 صاروخ مضاد للدبابات ومضاد للطائرات محمول على الكتف إلى أوكرانيا، بعد هجوم روسيا في 24 شباط.

كما دخلت وارسو محادثات متوقفة مع الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بطائرات ميغ -29 المقاتلة، لكن المحللين يقولون إن الاقتراح البولندي محفوف بالتعقيد وأن الولايات المتحدة رفضت المقترحات الأولية.

وتخضع روسيا الآن لعقوبات دولية صارمة قد تؤدي إلى انكماش اقتصادها بنسبة سبعة في المائة على الأقل. توقع معهد التمويل الدولي انكماشًا أسوأ بنسبة 15 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر، لكن الحلفاء الغربيين ما زالوا يناقشون طرقًا لتشديد قيود تجارية أكثر صرامة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي: "سيناقش الرئيس كيفية استجابة الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان التي خلقتها حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا".

وستركز الرحلة على مواصلة حشد العالم لدعم الشعب الأوكراني وضد غزو الرئيس بوتين لأوكرانيا".

(م ش)