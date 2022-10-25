تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء، الاتهامات الأوكرانية لروسيا بأن الأخيرة طلبت المزيد من الطائرات الانتحارية الإيرانية، والصعوبات الاقتصادية التي تواجه كل من الصين وبريطانيا.

كييف: روسيا طلبت 2000 طائرة مسيّرة "كاميكازي" من طهران

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية " قال الرئيس الأوكراني يوم الإثنين إن إيران في تحالف عسكري مع روسيا وأن موسكو طلبت 2000 طائرة مسيّرة "انتحارية" أخرى من طهران.

وقال زيلينسكي "يسمع صوت الطائرات الإيرانية بدون طيار المثير للاشمئزاز في سمائنا كل ليلة، وفقًا لمعلوماتنا الاستخباراتية، طلبت روسيا حوالي 2000 طائرة بدون طيار من طراز شاهد من إيران، وجاء مدربون إيرانيون لتعليم الروس كيفية استخدامها".

وتحدث زيلينسكي فيما اتهمت الدول الغربية روسيا بالتخطيط لاستخدام التهديد بقنبلة محملة بمواد نووية كذريعة للتصعيد في أوكرانيا.

وبدأ الخلاف عندما اتصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بنظرائه الغربيين يوم الأحد وأخبرهم بأن بلاده تشتبه في أن كييف تخطط لاستخدام ما يسمى بـ "القنبلة القذرة"، وقال وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إنهم يرفضون المزاعم وأكدوا دعمهم لأوكرانيا في مواجهة روسيا".

شي جين بينغ الصيني، آمن في السلطة، يواجه تحديات اقتصادية عميقة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "عزز شي جين بينغ سيطرته على الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إلى درجة غير مسبوقة منذ ماو تسي تونغ، سيكون التحدي الذي يواجهه الآن هو إظهار قدرته على إدارة اقتصاد ضعيف بشكل كبير هذا العام.

وتراجعت الأسواق الصينية يوم الإثنين بعد أن أطلقت بكين قيادة حزبية مليئة بالموالين لشي، وقالت الحكومة إن اقتصاد الصين نما بنسبة 3.9٪ في الربع الثالث من عام 2022.

وأظهرت بيانات أخرى صدرت يوم الإثنين تباطؤ في الطلب المحلي وتراجع الصادرات وأسعار المساكن التي تراجعت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من سبع سنوات في أيلول.

وباستثناء عام 2020، عندما كانت الصين والعالم يترنحان تحت وطأة التفشي الأولي لـ Covid-19، فمن المؤكد تقريباً أن يكون هذا العام هو أبطأ عام من النمو في البلاد منذ جيل.

لقد ركز كل ذلك الانتباه على ما إذا كان شي، بعد أن عزز دوره كزعيم للصين لمدة خمس سنوات أخرى في اجتماع للحزب اختتم نهاية الأسبوع الماضي، سوف يتجه الآن نحو تحركات أكثر حزماً لإعادة مسار النمو.

ويعتقد العديد من الاقتصاديين أنه سيتخذ نهجاً مختلفاً، مع إعطاء الأولوية للأهداف السياسية، بما في ذلك الأدوار الأكبر للمؤسسات المملوكة للدولة غير الفعالة في الاقتصاد والتركيز المستمر على تدابير صارمة للسيطرة على Covid بدلاً من خطوات أكثر واقعية لضمان انتعاش قوي.

وفسر المحللون تحرك شي لترقية العديد من الحلفاء والمحميين إلى مناصب قيادية عليا في مؤتمر الحزب الذي انتهى لتوه على أنه علامة على أن تصحيح المسار الرئيسي ليس وشيكاً.

قال إيريس بانغ، الخبير الاقتصادي في آي إن جي: "لا نعتقد أنه ستكون هناك تغييرات كبيرة في السياسة لأن معظم، إن لم يكن كل، قرارات السياسة الحالية قد تم الاتفاق عليها مع شي".

ريشي سوناك رئيساً لوزراء بريطانيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " سيدخل ريشي سوناك يوم الثلاثاء إلى داونينج ستريت كأصغر رئيس وزراء بريطاني في العصر الحديث، مع تعهد بالتعامل مع "التحدي الاقتصادي العميق" الذي يواجه البلاد.

وحث وزير المالية جيريمي هانت سوناك على المضي قدماً في خطة جديدة لخفض الديون الأسبوع المقبل، قبل اجتماع حاسم بشأن تحديد سعر الفائدة لبنك إنكلترا في 3 تشرين الثاني.

ويأمل نواب حزب المحافظين أن فريقاً اقتصادياً من سوناك وهانت، يُنظر إليهما على أنهما محافظان ماليان، سوف يطمئن الأسواق ويساعد على خفض تكاليف الاقتراض، مما يؤدي إلى انخفاض فواتير الرهن العقاري.

قال وزير مجلس الوزراء السابق جافين ويليامسون، أحد المؤيدين الرئيسيين لسوناك: "إذا تمكنا من خفض 10 مليارات جنيه إسترليني من تكاليف الاقتراض الحكومي و1 في المائة من فواتير الرهن العقاري للأفراد، فسنحقق بعض الخير اليوم".

وقال المطلعون في الحكومة إن هانت "يضغط بشدة" لوضع خطته المالية متوسطة الأجل في 31 تشرين الأول، كما هو مخطط له. قال أحدهم: "إنه يعتقد أنه من المهم حقاً الحصول عليها قبل اجتماع بنك إنكلترا في 3 تشرين الثاني".

(م ش)