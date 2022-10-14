صحف عالمية: موسكو تحذر من حرب عالمية جديدة وتحاول إغراء دولة الاحتلال التركي كي تبتعد عن الغرب

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تحذيرات موسكو من حرب عالمية جديدة وكذلك استبعاد حصول أي تغيير حقيقي في العراق بعد تعيين رئيس للجمهورية وللحكومة.

روسيا تحذر من الحرب عالمية جديدة في حال انضمام أوكرانيا للناتو

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية "حذرت روسيا أوكرانيا من أن الانضمام إلى الناتو قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة حيث ينظر أعضاء الحلف في طلب كييف.

وزعم مسؤول روسي كبير أن أوكرانيا تدرك العواقب الوخيمة للانضمام، حيث كرر معارضة بلاده لانضمام أوكرانيا إلى التحالف العسكري.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن ألكسندر فينيديكتوف، نائب سكرتير مجلس الأمن في الاتحاد الروسي قوله: "كييف تدرك جيدًا أن مثل هذه الخطوة ستعني تصعيدًا مضمونًا إلى حرب عالمية ثالثة".

واضاف "على ما يبدو، هذا ما يعتمدون عليه - لإحداث ضوضاء إعلامية وجذب الانتباه إلى أنفسهم مرة أخرى".

وقدم فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، عرضًا مفاجئًا لعضوية المسار السريع في الناتو في نهاية الشهر الماضي، وذلك بعدما ضمت روسيا بشكل غير قانوني أربع مناطق من أوكرانيا، بعد استفتاءات انتقدت على نطاق واسع.

وجاء العرض بعد أن أعلنت روسيا أن أربع مناطق في أوكرانيا جزءًا من أراضيها، في خطوة أثارت احتجاجات دولية من قبل القادة الذين رفضوا قبولها".

بوتين يعرض على تركيا كي تكون مركزًا لتوريد الغاز الروسي إلى العالم

قالت صحيفة تلغراف البريطانية" اتهمت بروكسل يوم الخميس فلاديمير بوتين باستخدام "الوقود الأحفوري القذر كسلاح جيوسياسي" بعد أن عرضت موسكو جعل تركيا "مركزًا للغاز" الدولي بإعادة توجيه شحنات الطاقة بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي.

واقترح الرئيس الروسي أنه يمكن أن يجعل أنقرة منصة لتنظيم أسعار الغاز المرتفعة عندما التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثات في أذربيجان.

لكن المحللين حذروا من أن العرض كان حيلة لسحب أردوغان، الذي أقام دور وساطة بين كييف وموسكو، إلى مجال نفوذه وبعيدًا عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وارتفعت أسعار الغاز منذ الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا، وبينما يحاول الاتحاد الأوروبي التخلص من اعتماده على الغاز الروسي، فإنه يسعى للعثور على موردين بديلين، وأبطأت موسكو عمليات التسليم استجابة للعقوبات الغربية".

العراق يعين رئيسًا جديدًا ويمهد الطريق للحكومة المقبلة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "تحرك البرلمان العراقي يوم الخميس، لإنهاء الجمود المستمر منذ عام بشأن تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد، واختار سياسياً كردياً مستقلاً كرئيس جديد بعد هجوم صاروخي قريب فشل في تعطيل الإجراءات.

وصوتت غالبية النواب الحاضرين في البرلمان على جولتين لاختيار عبد اللطيف رشيد كرئيس، وهو منصب شرفي إلى حد كبير. مباشرة بعد أداء اليمين، طلب رشيد من محمد السوداني، السياسي الشيعي البارز، تشكيل حكومة جديدة.

وقد رشح الإطار التنسيقي، وهو كتلة من الفصائل الشيعية في الغالب مدعومة من إيران والتي تشغل أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، السوداني لرئاسة الوزراء في تموز، بعد أشهر من الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 2021.

أمام السوداني الآن 30 يومًا لتشكيل الحكومة، والتي ستحتاج بعد ذلك إلى موافقة البرلمان، وهي فترة من المرجح أن تشهد جدالًا حادًا حول الوزارات الرئيسة بين الفصائل المتنافسة التي تدّعي أنها تمثل مجموعات طائفية مختلفة في النظام السياسي العراقي.

مع اجتماع النواب يوم الخميس، سقط وابل من تسعة صواريخ على المنطقة الخضراء، الجيب الحكومي الخاضع لحراسة مشددة في وسط بغداد حيث يقع مبنى البرلمان، وفقًا لقوات الأمن العراقية، التي قالت إن عددًا من أعضائها أصيبوا.

إذا أصبح رئيس الوزراء المقبل، فلن يُتوقع من السوداني إجراء تغييرات كبيرة في السياسة، مع الحفاظ على تحالف بغداد على نطاق واسع مع طهران مع الحفاظ أيضًا على شراكة عسكرية مع واشنطن.

تم تقديم انتخابات العام الماضي كتنازل لحركة احتجاج بدأت في عام 2019. وهيمنت عليها القضايا التي أدت إلى تصاعد المعارضة: الأزمة الاقتصادية والفساد المستشري.

لكن التصويت على الحكومة الجديدة قد يتأخر بسبب استمرار الاحتجاجات في الشوارع وحتى العنف من أنصار الصدر، وهو رجل دين فاز مؤيدوه بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات تشرين الأول الماضي، لكنهم أثبتوا أنهم غير قادرين على تجميع الأصوات لتشكيل حكومة.

استقال أنصار الصدر من البرلمان في تموز وقاموا باحتجاجات ضخمة منعت النواب من الاجتماع لأسابيع، وبلغت ذروتها في 29 آب والتي شهدت اشتباكات مسلحة بين أنصار الصدر وقوات الأمن.

قال الصدر في آب إنه سينسحب من السياسة، لكن أنصاره واصلوا عرقلة الإطار التنسيقي، الذي يقوده منافسه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، من تشكيل حكومة برئاسة السيد السوداني.

تعتمد قدرة الإطار على تجميع الأصوات في البرلمان لصالح السوداني على تقسيم الوزارات والمناصب الحكومية بين الأحزاب العراقية الشيعية والسنية والكردية، وهو نظام يغذي الفساد في البلاد".

(م ش)