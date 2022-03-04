صحف عالمية: موسكو تهدد أوروبا نووياً والعلاقات الإماراتية الأميركية تمر بمرحلة صعبة

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى اندلاع حريق في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتدهور العلاقات الأميركية الإمارتية مؤخرًا، إلى جانب الملف النووي الإيراني.

أوكرانيا: حريق في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا

قالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية "اندلع حريق في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في الساعات الأولى من صباح الجمعة، في أعقاب ما وصفته أوكرانيا بأنه هجوم روسي، بعد يوم من إعلان فلاديمير بوتين أنه سينتصر في الغزو "مهما حدث".

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن الجيش الروسي يهاجم "جميع جوانب" محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية في جنوب شرق البلاد، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

مع ورود تقارير عن الحريق، ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن الحريق مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وحث بايدن "روسيا على وقف أنشطتها العسكرية في المنطقة والسماح لرجال الإطفاء والمستجيبين للطوارئ بالوصول إلى الموقع"، وفقًا لرواية البيت الأبيض.

وقرابة الفجر، أفادت دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بأن "حريقًا في المبنى التعليمي والتدريبي لمحطة الطاقة النووية زابوريزهزهيا تم السيطرة عليه. لم يكن هناك ضحايا".

وقال مسؤول أميركي كبير إن أحدث المعلومات أظهرت "عدم وجود مؤشرات على ارتفاع مستويات الإشعاع" لكن البيت الأبيض يراقب الوضع عن كثب.

وقالت جينيفر غرانهولم، وزيرة الطاقة الأميركية، إنها قامت بتنشيط فريق الاستجابة للحوادث النووية بوكالتها وأكدت أنه لم يتم رصد أي قراءات إشعاعية مرتفعة. وقال جينيفر على تويتر: "مفاعلات المصنع محمية بهياكل احتواء قوية ويتم إغلاق المفاعلات بأمان".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المدير العام للوكالة رافاييل ماريانو غروسي، تحدث إلى رئيس الوزراء الأوكراني والهيئة المنظمة للطاقة النووية في البلاد بشأن ما وصفته بأنه "وضع خطير" في المحطة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لاحق إن المنظم الأوكراني لم يبلغ عن أي تغيير في مستويات الإشعاع بالمنشأة. وأضافت أن الحريق لم يؤثر على المعدات "الأساسية" وإن العاملين في المنشأة يتخذون "إجراءات تخفيفية". وقالت الوكالة إن الجهة المنظمة أبلغتها أن المعارك تدور رحاها في إنيرهودار، على بعد كيلومترات قليلة من المصنع.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "المدير العام غروسي دعا إلى وقف فوري لاستخدام القوة في إنيرهودار ودعا القوات العسكرية العاملة هناك إلى الامتناع عن العنف بالقرب من محطة الطاقة النووية".

دبلوماسي إماراتي: العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات 'تمر باختبار صعب'

قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية "قال دبلوماسي إماراتي بارز، الخميس، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة تخضع للاختبار، في اعتراف نادر بالتوتر في شراكتهما الاستراتيجية التي أبرزها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأبدت دولة الإمارات العربية الغنية المصدرة للنفط عدم ارتياح في السنوات الأخيرة بشأن ما تعتبره تراجعًا في التزام واشنطن بأمن شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، في حين عملت أبو ظبي على تعميق العلاقات مع موسكو وبكين.

أدت الخلافات حول الحرب في اليمن، وسياسة واشنطن تجاه إيران، وشروط الولايات المتحدة بشأن مبيعات الأسلحة إلى زيادة تلك المخاوف، وبلغت ذروتها في عدم دعم الإمارات لقرار صاغته الولايات المتحدة لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة "إنها مثل أي علاقة. لديها أيام قوية تكون فيها العلاقة صحية للغاية وأياما تكون فيها العلاقة محل شك".

وقال العتيبة في حدث دفاعي في أبو ظبي "اليوم نجتاز اختبار تحمّل لكنني واثق من أننا سنخرج منه ونصل إلى مكان أفضل".

تمتلك صناديق الاستثمار الحكومية الإماراتية أيضًا حصصًا في الشركات الروسية وعلاقات استراتيجية مع الصندوق السيادي الروسي، في حين أن البلدين يشتركان على نطاق واسع في المصالح الجيو سياسية في الصراعات في سوريا وليبيا".

طهران وواشنطن قريبتان جدا من إحياء الاتفاق النووي

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية "تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

إن قرب التوصل إلى الاتفاق يأتي رغم إقرار مسؤولين من البلدين أن بعض القضايا النهائية لا تزال بحاجة إلى اتفاق في الساعات المقبلة.

بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة في فيينا، قال دبلوماسيون كبار إن الاتفاق بات قريبًا.

وشاركت في المفاوضات الولايات المتحدة وإيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين من أجل استعادة اتفاق 2015، الذي سبق أن رفع معظم العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض قيود صارمة، ولكنها مؤقتة على العمل النووي الإيراني.

وقالت كبيرة المفاوضين البريطانيين، ستيفاني القاق، على تويتر في وقت متأخر من يوم الخميس "نحن قريبون جدًّا من التوصل إلى اتفاق. مضيفة "علينا الآن أن نتخذ بضع خطوات نهائية".

وهناك قضية كبيرة لا تزال تحتاج لحل، وهي، بحسب مسؤولين أميركيين وإيرانيين، رغبة طهران في تخفيف مزيد من العقوبات، وترغب في رفع الحرس الثوري من قائمة "المنظمات الإرهابية".

وإن القرار النهائي بخصوص الحرس الثوري قد يحتاج إلى خطوة من أعلى المستويات في إدارة الرئيس جو بايدن، إذ تتمسك واشنطن بتصنيف الحرس منظمة إرهابية بسبب دوره في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

فإنه وعلى الرغم من ذلك يبقى من المؤكد أن إدارة بايدن سترفع العقوبات عن عشرات الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة الإرهابيين، وهي خطوة تثير بالفعل انتقادات في واشنطن.

من جانبهم، حذر المسؤولون الإيرانيون من أن المحادثات لم تتجاوز خط النهاية.

وقال سعيد الخطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على تويتر: "لا يمكن القول إن الاتفاق تم حتى يتم حل جميع القضايا المتبقية المعلقة"، مضيفًا "هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية".

وكانت الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق النووي عام 2018، وقال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حينها إن الاتفاق لم يفعل الكثير لوقف مسار إيران نحو الأسلحة النووية منذ عام 2019.

ويأتي ذلك في وقت تجاوز فيه مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 15 مرة، بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأستأنف دبلوماسيون من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا المحادثات مع إيران في أواخر تشرين الثاني لإحياء الاتفاق، وتشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

ويعد هذا الأسبوع على نطاق واسع حاسمًا لنجاح المحادثات أو فشلها، وقد قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الأربعاء، إن القرار "لا يحتمل مزيدًا من التأجيل".

(م ش)