صحف عالمية: موسكو تهدد الغرب عبر سوريا وإسرائيل ترسل مسؤوليها إلى فيينا بشأن المحادثات النووية

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى زيارة وزير الدفاع الروسي لسوريا والمخاوف الإسرائيلية من نتائج المحادثات النووية مع إيران، إلى جانب تعزيز إسرائيل لعلاقاتها مع الدول العربية.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتوجه إلى سوريا بينما يراقب العالم أوكرانيا

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، حول زيارة وزير الدفاع الروسي إلى سوريا: "بينما كان العالم يراقب القوات الروسية على حدود أوكرانيا، توجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى سوريا يوم الثلاثاء، لتفقد التدريبات البحرية في البحر المتوسط.

لروسيا وجود عسكري كبير في سوريا لدعم الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة هناك.

كان تدخل موسكو عام 2015 عاملاً حاسماً في قلب التيار لصالح النظام المحاصر في دمشق، والذي استعاد أجزاء كبيرة من مناطق البلاد.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارته قولها إن شويغو سيشرف على مناورة بحرية تضم 15 سفينة حربية و30 طائرة شرق البحر المتوسط.

التدريبات هي جزء من تصاعد النشاط العسكري الروسي وسط مواجهة مع الغرب بشأن الأمن في أوروبا. وقالت روسيا الشهر الماضي إن جميع أساطيلها الممتدة من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي ستشارك في التدريبات وإن 10 آلاف جندي سيتم نشرهم في أكثر من 140 سفينة حربية وعشرات الطائرات.

أفادت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن موسكو أرسلت طائرات مقاتلة من طراز MiG-31K مزودة بصواريخ كينزال تفوق سرعتها سرعة الصوت وقاذفات Tupolev Tu-22M الاستراتيجية بعيدة المدى إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا لإجراء التدريبات.

وقالت وسائل إعلام روسية إن صاروخ كينزال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت يمكن أن يضرب أهدافاً على بعد 2000 كيلومتر.

كانت واحدة من عدة أسلحة استراتيجية كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار 2018.

وقال روب لي المحلل العسكري في معهد أبحاث السياسة الخارجية ومقره الولايات المتحدة إن "روسيا أرسلت طائرات مقاتلة مزودة بصواريخ كينزال للمرة الأولى العام الماضي بعد توسيع المدرج في قاعدة حميميم".

وقال إن عمليات الانتشار سلطت الضوء على الوجود العسكري الروسي المتنامي في الشرق الأوسط وقدرتها على العمل في مناطق مختلفة واستعراض قوتها.

في غضون ذلك، قالت روسيا يوم الثلاثاء إنها سحبت بعض قواتها من الحدود مع أوكرانيا رغم أن الناتو قال إنه لا يزال ينتظر دليلاً على مثل هذه الخطوة.

ويتمركز ما يقدر بنحو 130 ألف جندي لروسيا بالقرب من أوكرانيا، بينما تحاول القوى العالمية التوسط لحل التوتر وتجنب الحرب.

على الرغم من المخاوف الغربية بشأن الوضع في أوكرانيا، قال شويغو إن التدريبات ستستمر.

وقال إن "بعض التدريبات ستنتهي والبعض الآخر سينتهي في المستقبل القريب. ويجري اتخاذ إجراءات مضادة ضد أعمال عدو مختلفة على جميع المسارات".

وقال زعماء بريطانيا وحلف شمال الأطلسي إن هناك مؤشرات على انفتاح دبلوماسي بعد خفض القوات في أعقاب إشارات من روسيا بأنها تريد الإبقاء على المحادثات".

إسرائيل ترسل دبلوماسيين إلى فيينا لإجراء محادثات بخصوص النووي الإيراني

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، عن الملف النووي: "أرسلت إسرائيل فريقاً للمشاركة في المحادثات النووية مع إيران في فيينا للمرة الأولى يوم الثلاثاء في محاولة أخيرة للتعبير عن مخاوفها.

وانضم نائب المدير العام للشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية جوشوا زرقا ونائب المدير العام للسياسات في لجنة الطاقة الذرية جيل رايش إلى السفير لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ديفيد نوسباوم ونائبه في فيينا. والتقيا مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ومبعوث روسيا للمحادثات النووية الإيرانية، السفير ميخائيل أوليانوف.

إنهم يخططون للقاء جميع الوفود في المحادثات - الصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - باستثناء إيران.

وقال أوليانوف عبر تغريدة عقب الاجتماع مع زرقا إنها كانت "مناقشة صريحة ومهمة".

ونشرت نور نيوز الإيرانية، وهي منفذ متصل في المجلس الأعلى للأمن القومي، تغريدة على تويتر عبّرت فيها عن استياءها من الاجتماع.

وقالت "الوجود غير المتوقع للصهاينة في فيينا هو بلا شك لإعاقة المحادثات في فيينا في الوضع الحالي. الحوار بين ممثلي إسرائيل مع غروسي وأوليانوف، لأي غرض، هو خطوة نحو لعب دور مدمر لهذا النظام".

جاء الظهور الإسرائيلي في محادثات فيينا، حيث قالت معظم الوفود إن المفاوضات في مراحلها النهائية".

تحول إقليمي: بينيت يلتقي حكام البحرين

قالت صحيفة النيويورك تايمز الأميركية، بخصوص تعزيز إسرائيل لعلاقاتها مع الدول العربية: "التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الثلاثاء في البحرين بالملك البحريني وولي العهد، كجزء من الترحيب الحار الذي قدم أحدث دليل على إعادة التنظيم السريع لسياسات الشرق الأوسط.

أكدت الزيارة الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البحرين، وهي دولة خليجية صغيرة ولكنها ذات موقع استراتيجي، على السرعة التي عززت بها إسرائيل العلاقات مع العديد من الحكومات العربية منذ أن أقامت تل أبيب علاقات دبلوماسية رسمية مع البحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب والسودان، كل ذلك في 2020.

لكن الديناميكيات الدقيقة للزيارة سلطت الضوء أيضاً على كيف أن العلاقات الجديدة لإسرائيل تظل إلى حد كبير اتفاقات على مستوى الحكومة التي لا تزال بعيدة عن أن تصبح اتفاقات على مستوى المجتمع بين الجماهير الإسرائيلية والعربية.

وقد أقر بينيت بذلك في تصريحاته لولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، في بداية اجتماعهم.

وقال: "هدفنا في هذه الزيارة هو تحويلها من سلام بين حكومة إلى حكومة إلى سلام بين الشعبين، وتحويلها من احتفالات إلى جوهرية".

(م ش)