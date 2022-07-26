صحف عالمية: موسكو تبتز أوروبا وتتقرب من أفريقيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى ابتزاز روسيا لأوروبا عبر تخفيض كميات الغاز والمحاولات الروسية الحثيثة الى عقد تحالفات مع الدول الأفريقية.

روسيا تخفض تدفق الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم

البداية من حرب الطاقة بين روسيا والغرب، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "قالت روسيا إنها ستخفض بشكل أكبر إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا هذا الأسبوع، وأثار تساؤلات جديدة حول قدرة أوروبا على تجنب إغلاق المصانع وترك المنازل بدون تدفئة هذا الشتاء.

وقالت شركة غازبروم الروسية المنتجة للطاقة المملوكة للدولة إن صادرات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم الحيوي إلى ألمانيا ستنخفض إلى نحو خمس سعة الأنبوب، وألقت باللوم على المشاكل المتعلقة بالعقوبات مع التوربينات التي قلصت التدفقات بالفعل. وقالت شركة غازبروم إن التخفيض الجديد في قدرة خط الأنابيب - من 40٪ حالياً إلى 20٪ - من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

وقفزت أسعار بيع الغاز بالجملة في أوروبا بنسبة 12٪ يوم الإثنين إلى 179 يورو، أو حوالي 183 دولاراً للساعة. وقد زادت أكثر من الضعف حتى الآن هذا العام، ويتوقع المحللون أن تستمر في الارتفاع مع اقتراب فصل الشتاء، مما يزيد من التضخم الذي يجهد الاقتصادات والحكومات والأسواق المالية في المنطقة.

ويقول مسؤولون ومحللون أوروبيون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم بتسليح شحنات الغاز؛ بهدف الرد على العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وإضعاف عزم الغرب على تقديم مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا.

ويقول مسؤولون حكوميون وشركات أوروبية إن موسكو تستخدم التوربينات المعلقة لتحويل مسار ما وصفته برلين بأنه هجوم اقتصادي. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال سابقاً أن نورد ستريم لديها نظام طوارئ متطور مع توربين احتياطي واحد على الأقل متاح في جميع الأوقات. وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الإثنين إنه لا يوجد سبب فني لخفض التسليم".

جولة لافروف الافريقية جبهة أخرى في الصراع بين الغرب وموسكو

وبدورها قالت صحيفة غارديان البريطانية: "يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أوغندا في أحدث محطة في جولته الأفريقية، بهدف حشد الدعم في القارة لروسيا مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها السادس".

وقد رفض العديد من القادة الأفارقة إدانة "الغزو الروسي لأوكرانيا" واتهموا الولايات المتحدة والناتو ببدء الصراع أو إطالة أمده.

لكن مئات الملايين في القارة يواجهون ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية، وفي بعض الحالات، نقصاً حاداً؛ لأن الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية من قبل الأسطول الروسي في البحر الأسود يحاصر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل سلسلة التوريد الحالية بشكل كبير.

ويسعى لافروف إلى إقناع القادة الأفارقة، وإلى حد أقل الناس العاديين، بأنه لا يمكن إلقاء اللوم على موسكو، سواء في الصراع أو أزمة الغذاء. وألقت روسيا باللوم في الحصار على أوكرانيا.

لكن جهود موسكو لكسب الأصدقاء والتأثير على الناس في جميع أنحاء أفريقيا تعود إلى ما هو أبعد من الأحداث الأخيرة. كانت نتائج هذه الحملة غير مكتملة، ولا تزال روسيا لاعباً هامشياً وفقاً لمعظم المعايير التقليدية، مثل التجارة والاستثمار.

وأشاد لافروف بما أسماه "المسار المستقل" الذي اتبعته الدول الأفريقية برفضها الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا و"المحاولات الخفية للولايات المتحدة وتوابعها الأوروبية للسيطرة على اليد العليا وفرض نظام عالمي أحادي القطب".

في العديد من الدول الاستراتيجية المهمة، كان لموسكو تأثير كبير، حيث عززت السرديات المعادية للغرب، ودعمت القادة السياسيين الودودين، واستخرجت الموارد القيّمة التي ساعدت روسيا على مقاومة العقوبات الغربية المفروضة في أعقاب غزو أوكرانيا.

وكان أحد الفاعلين البارزين هو مجموعة فاغنر - وهي شركة خاصة مرتبطة بالكرملين، زودت المرتزقة لنحو ست حكومات أفريقية.

وفي السودان، حيث أدى انقلاب عسكري العام الماضي إلى إخراج انتقال هش إلى الحكم الديمقراطي عن مساره، قامت شركات روسية مرتبطة بمجموعة فاغنر بإدارة مناجم ذهب منذ ما قبل سقوط الديكتاتور عمر البشير عام 2019.

كما أن للنظام العسكري في الخرطوم علاقة وثيقة مع موسكو، وقد رصد المسؤولون الغربيون تكثيفاً في الأشهر الأخيرة للرحلات الجوية التي يُعتقد أنها تنقل المعادن الثمينة إلى روسيا من السودان. كما أبرم السودان صفقة كبيرة تعرض لروسيا ميناء على الساحل الشرقي لأفريقيا لمدة 25 عاماً.

موقع رئيس آخر هو جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث شن أكثر من 1000 من مرتزقة فاغنر سلسلة من الهجمات الدموية ضد المتمردين نيابة عن حكومة مركزية ضعيفة مقابل امتيازات التعدين.

وتوترت العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوغندا، المحطة التالية في جولة لافروف، بسبب سحق المعارضة السياسية. واتهم يوري موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ عام 1986 ويتلقى مبالغ ضخمة من المساعدات الغربية، الغرب بالتدخل في الشؤون الداخلية.

أثيوبيا، حيث سيسافر لافروف بعد كمبالا، قد تكون أكثر صرامة بالنسبة للافروف، على الرغم من أن علاقات رئيس الوزراء أبي أحمد مع الغرب قد تضررت أيضاً في السنوات الأخيرة في أعقاب الحرب في مقاطعة تيغراي الشمالية. من المرجح أن تكون المحادثة في أديس أبابا حول المال والتكنولوجيا أكثر من المساعدة العسكرية.

يمثل الضغط الروسي من أجل النفوذ، إلى جانب أزمة الغذاء، معضلة لبعض القادة الأفارقة. واشترت مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، 80% من قمحها من روسيا وأوكرانيا العام الماضي.

يقول المسؤولون الغربيون إن استراتيجية موسكو هي مقامرة؛ لأن القادة والأنظمة التي استهدفتها جهود التوعية غالباً ما تكون فاسدة وقمعية ولا تحظى بشعبية كبيرة".

شراكة صناعية ضخمة تربط البحرين والإمارات ومصر والأردن

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية: "انضمت كتلة من أربع دول عربية يبلغ عدد سكانها 122 مليون نسمة، وجميعهم شركاء سلام لإسرائيل، كجزء من شراكة جديدة فريدة وكبيرة. انضمت البحرين إلى الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن في هذه الشراكة الجديدة التي ستركز على مجموعة من الاستثمارات الاقتصادية في المنطقة. ويهدف هذا إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

وذكرت تقارير صحفية في الإمارات يوم الإثنين أن "البحرين انضمت إلى الشراكة الصناعية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة، مما رفع قيمة التصنيع الصناعي للتحالف إلى أكثر من 112.5 مليار دولار".

ومع فوضى الأسواق العالمية بسبب تداعيات كورونا والآن حرب أوكرانيا، وسلاسل التوريد المهددة، وارتفاع أسعار الغاز، وارتفاع التضخم، وتأثر قطاعات أخرى، هذه الشراكة يمكن أن تساعد في ترسيخ المنطقة.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، إن الشراكة الصناعية أمر حيوي لمواجهة التأثير الاقتصادي للأزمات العالمية وأكدت على أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة للعالم العربي. ويأتي هذا بناء على اتفاق تم توقيعه بين الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن في أيار. تعمل مصر أيضاً مع الأردن والعراق في مبادرات جديدة".

(م ش)