صحف عالمية: موسكو تبدأ هجوماً جديداً شرق أوكرانيا والوضع يتدهور بين إسرائيل والفلسطينيين

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تصريحات الرئيس الأوكراني التي تحدث فيها عن بدء "الهجوم" الروسي على شرق أوكرانيا وحديث الرئيس الروسي عن العقوبات المفروضة على بلاده على خلفية تحركه العسكري في أوكرانيا، وكذلك الوضع المتوتر بين إسرائيل والفلسطينيين.

الرئيس الأوكراني: روسيا تبدأ هجومًا عسكريًا جديدًا في شرق أوكرانيا

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية بدأت هجوماً جديداً في شرق أوكرانيا، في إشارة إلى المرحلة الأخيرة من الغزو الذي أدى إلى مواجهة جديدة بين روسيا والغرب".

وقال زيلينسكي في خطاب مساء الإثنين: "بدأت القوات الروسية معركة دونباس، التي كانوا يستعدون لها منذ فترة طويلة. تم تركيز قسم كبير من الجيش لتنفيذ هذا الهجوم".

ولم يشر زيلينسكي إلى أي تحركات جديدة في شرق البلاد، حيث تقاتل القوات الأوكرانية "الانفصاليين" الموالين لروسيا، كما لا يزال مسؤولو البنتاغون حذرين بشأن الدعوة إلى بدء الهجوم الجديد. لكن تصريح زيلينسكي يبرز مدى سرعة تغير ديناميكيات الصراع منذ أن سحبت روسيا قواتها من جميع أنحاء كييف في وقت سابق من هذا الشهر، بعد محاولة فاشلة للاستيلاء على العاصمة.

وقال البيت الأبيض إن من المقرر أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن مكالمة فيديو صباح الثلاثاء مع "الحلفاء والشركاء" لمناقشة أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن روسيا نشرت المزيد من القوات والمعدات العسكرية في شرق أوكرانيا وحولها في الأيام الأخيرة، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من هجوم موسكو. ساعد مزيج من الحسابات العسكرية الروسية الخاطئة والمقاومة الأوكرانية الأقوى على إحباط الضغط الروسي على العاصمة وأجزاء أخرى من البلاد.

فلاديمير بوتين يسخر من العقوبات الغربية "الفاشلة"

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن فرض العقوبات على روسيا ارتد على الغرب".

وفرضت الدول الغربية عقوبات لا مثيل لها على نظام الشركات والنظام المالي في روسيا منذ أن أرسلت قواتها إلى أوكرانيا قبل ما يقرب من شهرين.

وقال بوتين إن "استراتيجية الحرب الخاطفة الاقتصادية قد فشلت. توقع الغرب أن يخل بسرعة الوضع المالي والاقتصادي، وإثارة الذعر في الأسواق، وانهيار النظام المصرفي ونقص المخازن".

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي المتلفزة خلال مكالمة فيديو مع كبار المسؤولين الاقتصاديين. وادعى أن الروبل قد تعزز وأن روسيا سجلت فائضًا تجاريًا تاريخيًا مرتفعًا بلغ 58 مليار دولار في الربع الأول من العام.

وعلى النقيض من ذلك، قال بوتين إن العقوبات الغربية جاءت بنتائج عكسية على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، مما أدى إلى تسريع التضخم وأدى إلى انخفاض مستويات المعيشة.

واعترف بوتين بارتفاع حاد في أسعار المستهلكين في روسيا، وقال: "في الشهر ونصف الشهر الماضيين فقط، زادت أسعار المستهلكين في روسيا بشكل ملحوظ ، بنسبة 9.4 في المائة، والأرقام السنوية تشير إلى معدل التضخم عند 17.5 في المائة".

ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 11 في المائة هذا العام.

إطلاق صاروخ من غزة في أعقاب التوترات المتصاعدة في القدس

وقالت صحيفة النيويورك تايمز الأميركية: "أطلق نشطاء في غزة صاروخًا على المجال الجوي الإسرائيلي ليل الاثنين اعترضه نظام دفاع جوي إسرائيلي، مع استمرار التوترات في التصاعد بعد الاشتباكات الأخيرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس".

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي، لكنه جاء في أعقاب عدة تلميحات أخيرة للجهاد الإسلامي، وهي جماعة مسلحة في غزة، مفادها أنها قد ترد على الاشتباكات في المسجد الأقصى، المعروف لليهود باسم جبل الهيكل. ويُعتقد أن هذه هي أول ضربة صاروخية منذ كانون الثاني من غزة، حيث كانت التوترات منخفضة نسبيًا منذ نهاية الحرب التي استمرت 11 يومًا بين نشطاء غزة وإسرائيل في أيار الماضي.

ونددت حماس، الجماعة المسلحة التي تدير غزة، بالتدخلات الإسرائيلية في المسجد، لكنها أشارت أيضًا إلى أنها قلقة من تصعيد التوترات بعد وقت قصير من حرب العام الماضي. وقال خالد مشعل، المسؤول البارز في حماس، يوم السبت إن حماس وإسرائيل أبلغتا وسطاء قطريين أنهم لا يسعون إلى جولة جديدة من القتال.

ولا تزال سلطات غزة تعيد بناء البنية التحتية التي تضررت أو دمرت في القتال في أيار الماضي. المسلحين ما زالوا يعيدون بناء ترسانتهم. وتعتبر حماس متخوفة من فقدان العديد من الامتيازات الاقتصادية التي قدمتها إسرائيل مؤخرًا إلى غزة، بما في ذلك ارتفاع عدد تصاريح العمل الإسرائيلية المخصصة لسكان غزة.

ولكن الضربة الصاروخية يوم الاثنين كانت بمثابة تذكير بمدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها مثل هذه الاعتبارات، لا سيما في وقت مضطرب في القدس. اندلعت حرب العام الماضي جزئيًا بسبب توترات مماثلة في المسجد الأقصى، ويخشى البعض من تكرارها في الأسابيع المقبلة.

(م ش)