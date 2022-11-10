صحف عالمية: موسكو تعمق علاقاتها مع طهران وجيش الأولى ينسحب من خيرسون

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، العلاقات الروسية الإيرانية وانسحاب الجيش الروسي من خيرسون

تعهد روسي إيراني بتعميق العلاقات وسط حرب أوكرانيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "تعهد قادة الأمن في روسيا وإيران، أمس الأربعاء بتعميق التعاون العسكري بين البلدين، مما يعزز العلاقات التي أدت إلى تزويد طهران لموسكو بطائرات بدون طيار لتعزيز جهود موسكو الحربية في أوكرانيا.

وخلال اجتماع في طهران، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ونظيره الإيراني علي شمخاني إنهما سيحاربان بشكل مشترك ما وصفوه بالتدخل الغربي في بلديهما، وسيوسعان العلاقات الاقتصادية في محاولة مشتركة للتهرب من العقوبات.

وقال شمخاني، بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، إن "توسيع التعاون الثنائي والإقليمي، خاصة مع دول الجوار في مجال الاقتصاد، هو جزء من الأولويات الاستراتيجية لبلدنا".

وناقش شمخاني وباتروشيف، اللذان التقيا أيضاً الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، "سبل مكافحة محاولات وكالات الاستخبارات الغربية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدين"، وفقاً لبيان صادر عن وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس.

واتهمت إيران الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، بتنظيم حركة احتجاجية دعت منذ أسابيع إلى الإطاحة بالجمهورية الإسلامية. وقال البيت الأبيض في تشرين الأول إن موسكو ربما تقدم المشورة لطهران بشأن كيفية قمع الاحتجاجات، "بالاعتماد على خبرة روسيا الواسعة في قمع المظاهرات".

روسيا أمرت قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسون

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية في تقرير لها "أعلن كبار المسؤولين العسكريين الروس أن موسكو أمرت قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسون، مما قد يمثل انتكاسة كبيرة لموسكو في حربها المستمرة منذ تسعة أشهر ضد أوكرانيا.

وأبلغ سيرغي شويغو القوات، أمس الأربعاء بالانسحاب من الضفة الغربية لنهر دنيبرو في مواجهة الهجمات الأوكرانية المستمرة.

وقد يشير الإعلان إلى واحدة من أهم التراجعات الروسية ونقطة تحول محتملة في الحرب، خيرسون: وهي مدينة ساحلية في جنوب أوكرانيا، هي المركز الإقليمي الوحيد الذي استولت عليه قوات موسكو منذ أن شن الرئيس بوتين الغزو في شباط، وضمها الكرملين في أيلول.

وفي تصريحات متلفزة، قال سيرغي سوروفيكين، القائد العام للحرب، إنه لم يعد من الممكن إمداد المدينة، قال إنه اقترح اتخاذ خطوط دفاعية على الضفة الشرقية للنهر، معترفاً بأن ذلك "ليس قراراً بسيطاً للغاية".

وقال الجنرال سوروفكين، الذي عينه بوتين مؤخراً لمحاولة السيطرة على الحملة العسكرية الروسية المتعثرة، إنه تم إجلاء 115 ألف شخص من المدينة منذ أن بدأت موسكو في إخراج المدنيين تحسباً لهجوم أوكراني".

وقال ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني دمر الممرات اللوجستية وطرق الإمداد الروسية، تاركاً موسكو "بلا خيار". لكنه حذر من أنه "لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن الانسحاب الكامل للجيش الروسي من خيرسون".

الإيرانيون يبدؤون إضراباً عن العمل بعد قمع عنيف للاحتجاجات

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "دخل سكان غرب إيران في إضراب، أمس الأربعاء تضامناً مع المعزين في أربعينية الذين قتلتهم قوات الأمن.

ونشرت إحدى أبرز الممثلات الإيرانيات تارانه عليدووستي، صورة لها على إنستغرام من دون حجاب وتحمل شعاراً: "المرأة .. الحياة .. الحرية".

وفتحت قوات الأمن النار على الاحتجاجات التي اندلعت في 30 أيلول بعد صلاة أسبوعية في زاهدان، عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان المضطربتين.

وجاء ذلك بعد أسبوعين من اندلاع المظاهرات في جميع أنحاء إيران بشأن وفاة مهسا أميني، وهي إيرانية تبلغ من العمر 22 عاماً من أصل كردي، بعد اعتقالها في طهران بزعم انتهاكها لباس المرأة الصارم في البلاد.

وأدت حملة قمع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ وفاتها إلى مقتل ما لا يقل عن 304 أشخاص، من بينهم 41 طفلاً و 24 امرأة، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو.

وقالت جماعة هينجاو الحقوقية إن إضرابات واسعة النطاق نُظمت تضامناً مع زاهدان في مدن كردية بانيه وبوكان وكرمنشاه ومريفان وسنندج ومدينة ساقز مسقط رأس أميني في غرب البلاد.

إن اندلاع أعمال العنف التي قالت اللوائح الصحية الدولية إنها خلفت 92 قتيلاً على الأقل في زاهدان في 30 أيلول كانت على إثر اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً على يد قائد شرطة في مدينة تشابهار الساحلية بالمحافظة.

لكن محللين يقولون إن المتظاهرين تأثروا بالاحتجاجات التي اندلعت بسبب وفاة أميني، والتي كانت مدفوعة في البداية بحقوق المرأة لكنها توسعت مع مرور الوقت لتشمل مظالم أخرى.

قال سعيد جولكار، من جامعة تينيسي في تشاتانوغا بالولايات المتحدة، إن "احتجاجات عام 2022 هي التقاء للإيرانيين الغاضبين والمحبطين لنفس الهدف، وهو الإطاحة بالجمهورية الإسلامية والنظام الديني".

(م ش)