صحف عالمية: موالون للأسد على صلة بانفجار مرفأ بيروت وإيران تسعى إلى النفوذ

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الجمعة، إلى تورط أشخاص محسوبين على الأسد في انفجار مرفأ بيروت، وكذلك السعي الإيراني الحثيث إلى زيادة نفوذها.

الغارديان: رجال أعمال على صلة بالأسد لهم علاقة بشحنة الانفجار في مرفأ بيروت

صحيفة الغارديان البريطانية تحدثت في تقرير لها عن التوصل إلى تحقيق جديد بشأن انفجار مرفأ بيروت، وقالت: "إن الشركة التي اعتادت شحن مخزون ضخم من نترات الأمونيوم إلى ميناء بيروت، حيث تسبب في انفجار مدمر في آب/ أغسطس الماضي، على صلة بثلاثة رجال أعمال نافذين لهم صلات بالرئيس السوري بشار الأسد.

وبحسب تقرير الصحيفة، فقد أدى إلى الكشف عن شركة سافارو وهي شركة رفوف في لندن تم إلغاء تسجيلها في Companies House يوم الثلاثاء - إلى تضخيم الشكوك بأن بيروت كانت دائمًا الوجهة المقصودة للبضائع، وليست موزمبيق.

كما أنها تثير للمرة الأولى احتمال أن يكون تفجير 2750 طنًّا من النترات في بيروت نتيجة ثانوية لمحاولات المسؤولين السوريين للحصول على النترات لاستخدامها في الأسلحة.

وخلص تحقيق أجراه المخرج اللبناني فراس حاطوم، والذي بُثّ هذا الأسبوع على شبكة التلفزيون المحلية الجديد، إلى وجود صلات بين سافارو وثلاثة شخصيات كانت محورية في جهود دعم الأسد منذ الأشهر الأولى من الحرب السورية.

وجورج حسواني ومدلل خوري وشقيقه عماد هم مواطنون روس من أصول سورية مشتركون، تم إدانتهم جميعًا من قبل الولايات المتحدة لدعمهم المجهود الحربي للرئيس السوري.

وأشار التحقيق إلى الصلات القائمة بين رجال الأعمال السوريين، وبين شركة "سافورو" المسجلة في بريطانيا، والتي اشترت عام 2013 مادة "نترات الأمونيوم" التي هزّت بانفجارها العاصمة اللبنانية.

وأفاد التحقيق المذكور أن عناوين بعض الشركات التي يديرها حسواني وعماد خوري، هي نفس عنوان شركة "سافورو" التي اشترت شحنة الأمونيوم المذكورة، قبل انفجار مرفأ بيروت بقرابة 4 أشهر.

ولفت التحقيق إلى أن شركة "هيسكو" للهندسة والإنشاءات، المؤسسة عام 2005 والمملوكة من قبل حسواني، تم حلّها بعد انفجار بيروت بقرابة 3 أشهر.

وعُرف عن "هيسكو" توسطها باسم النظام لشراء النفط من تنظيم "داعش الإرهابي في سوريا".

الوول ستريت جورنال: إيران تسعى إلى نفوذ عبر المواجهة النووية مع الولايات المتحدة

بدورها، تطرقت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية إلى أن طهران تريد من الولايات المتحدة رفع العقوبات كثمن لإعادة الالتزام بالاتفاق التاريخي، ويقول البعض إن التحركات تهدف إلى الضغط على بايدن.

وقالت الصحيفة " منذ أن سحب الرئيس ترامب الولايات المتحدة من اتفاق متعدد الأطراف يهدف إلى كبح الطموحات النووية الإيرانية، تحركت طهران بثبات لتكثيف تخصيب اليورانيوم وقالت مؤخرًا، إنها بدأت العمل على إنتاج مادة رئيسة تستخدم في الرؤوس الحربية النووية.

ويقول دبلوماسيون أوروبيون، سعوا إلى إنقاذ الاتفاق، إنهم يرون في التحركات الإيرانية محاولة لزيادة الضغط على واشنطن والرئيس المنتخب جو بايدن، للانضمام إلى الاتفاق ورفع العقوبات.

والسؤال الآن هو: هل ذهب الإيرانيون إلى درجة تجعل عودة الولايات المتحدة أقل احتمالًا؟

ومنذ أن بدأت إدارة ترامب حملة عقوبات الضغط الأقصى، اكتسب صانعوا السياسة في طهران المتشككون في اتفاق 2015 مزيدًا من النفوذ، مما ضغط على الرئيس حسن روحاني، لاتخاذ خطوات جادة بشكل متزايد لتقصر الطريق إلى سلاح نووي، وفقًا لمسؤولين إيرانيين.

وقال مسؤول إيراني رفيع إن المتشددين يريدون أن يظهروا للرأي العام أن بإمكانهم تحقيق نتائج أفضل".

الواشنطن تايمز: البنتاغون: هناك تزايد في تسلل المتطرفين بصفوف الجيش

أما صحيفة الواشنطن تايمز الأميركية فتحدثت عن تزايد تسلل المتطرفين إلى صفوف الجيش، وقالت: " التطرف وتفوق البيض والقومية البيضاء في الجيش الأميركي تصاعدت خلال العام الماضي، وإن الجماعات المتطرفة تشجع بنشاط أعضاء الجيش على الانضمام إلى صفوفها.

في حين أن القضية ليست جديدة، فقد اكتسبت اهتمامًا عالميًّا بعد احتجاجات من أنصار الرئيس ترامب - بما في ذلك عدد كبير من العسكريين الحاليين والسابقين – الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، وأجبروا نائب الرئيس بنس والمشرعين على الفرار حفاظًا على حياتهم، ولقي خمسة أشخاص، بينهم ضابط شرطة وامرأة، مصرعهم نتيجة الهجوم، وكان المتظاهر الذي قُتل برصاص الشرطة من المحاربين القدامى في القوات الجوية.

وفي هذا السياق، قال مدير استخبارات الدفاع في البنتاغون غاري ريد، إن وزارة الدفاع "تبذل كل ما في وسعها للقضاء على التطرف، لن نتسامح مع التطرف من أي نوع".

وأمر القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميللر، بإجراء مراجعة كاملة لسياسة وزارة الدفاع بشأن التعامل مع المتطرفين، توقع مسؤولون أن تكتمل الإجراءات في الشهرين المقبلين".

(م ش)