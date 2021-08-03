صحف عالمية: مصر تزيد الخناق على الإخوان وإيران تحاول تخفيف التوتر مع القوى الغربية

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى المساعي المصرية للحد من نفوذ الإخوان المسلمين في مؤسسات الدولة، وكذلك سعي طهران إلى تخفيف حدة التوتر مع القوى الغربية.

قانون جديد في مصر يسمح بفصل موظفي الخدمة المدنية المرتبطين بالإخوان

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية في تقرير لها: "صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون أقره البرلمان يسمح للحكومة بفصل الموظفين المشتبه في انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين أو تعاطفهم مع هذه الجماعة.

وقال البرلمان، الذي لديه العديد من المؤيدين للحكومة، إن القانون يشكل تشريعاً لمادة دستورية تلزم الحكومة بحماية الأمة من الإرهاب.

وبعد ما يقرب من عقد من الزمان على الإطاحة برئيس جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، لم تفقد حملة مصر ضد الجماعة الإسلامية وأنصارها زخمها بعد.

ولكن القانون الجديد لا يذكر الجماعة بالاسم، معتبراً أن التشريع يهدف إلى تطهير "العناصر الإرهابية" من الدوائر الحكومية لحرمانهم من فرصة تنفيذ "أجندتهم".

ويعتقد على نطاق واسع أن التشريع جاء استجابة لمناشدة وجهها وزير النقل كمال الوزير إلى البرلمان هذا العام لاعتماد قانون يسهل فصل أو نقل "العناصر المتطرفة" من خدمة السكك الحديدية الحكومية.

وجاءت دعوته بعد سلسلة من حوادث القطارات أسفرت عن مقتل 50 شخصاً، مما أثار ضجة على مستوى البلاد بسبب الإهمال في الخدمة. وزعم الوزير، وهو جنرال متقاعد، في أواخر نيسان أن "عناصر متطرفة" داخل خدمة السكك الحديدية قد تستخدم الأطفال كجزء من حملة تخريبية ضد قطارات البلاد.

وقال السياسي علي بدر، أحد كبار رعاة القانون، دفاعاً عن التشريع: "لا يمكن لأحد أن يتخيل ألم طفل يبكي على فقدان والده أو أخيه أو أحد أفراد أسرته".

وسرعان ما تبنى المجلس الأعلى للجامعات التشريع الأخير، وأصدر تعليماته إلى العمداء بإعداد قوائم بأسماء أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشتبه بهم أو المعروفين بصلتهم بجماعة الإخوان المسلمين تمهيداً لفصلهم.

مسؤول إيراني يحاول تخفيف حدة الخلاف مع المملكة المتحدة

وبخصوص التصعيد الأخير الذي حصل على وقع استهداف ناقلة إسرائيلية قالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية: "سعى مسؤول إيراني كبير إلى تخفيف حدة الخلاف الدبلوماسي مع المملكة المتحدة الذي اندلع بعد أن ألقت لندن باللوم على طهران في هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط في الخليج، وحذر من أن التصعيد "لا يساعد أي شخص".

وقال سفير إيران في المملكة المتحدة محسن باهارفاند للصحيفة إن قرار لندن إلقاء اللوم على طهران في هجوم الأسبوع الماضي على ناقلة إسرائيلية كان "رد فعل سابق لأوانه".

وفي حديثه بعد ساعات من استدعائه إلى وزارة الخارجية بشأن الحادث، أضاف أن الخلاف يجب ألا يضر بالعلاقات بين البلدين أو يعرقل المحادثات مع المملكة المتحدة ودول أخرى تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية.

وقال باهارفاند: "يجب أن نحقق في القضية، يجب أن يكون لديك دليل. نحن لسنا مع التصعيد. التصعيد لا يساعد أحداً".

ويأتي هجوم الناقلة في فترة حساسة بالنسبة لإيران والمنطقة، حيث من المقرر أن يتولى إبراهيم رئيسي، رجل الدين المتشدد، رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء.

لكن هجوم الناقلة يهدد بتعقيد عملية معقدة وهشة بالفعل.

وقد تم تعليق المحادثات النووية في الواقع منذ فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران.

وقال باهارفاند، النائب السابق لوزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية، إن الاتفاق النووي كان "حالة خاصة للغاية" وإن المحادثات بشأن الاتفاقية "لا ينبغي أن تتأثر بأي شيء".

وأشار أن المحادثات التي عقدت في فيينا، حققت "تقدماً جيداً جداً". لكنه أضاف ثلاثة مطالب رئيسية من إيران: ضمان ألا تتخلى الولايات المتحدة من جانب واحد عن الصفقة في المستقبل، ورفع العقوبات، وعدم ربط المحادثات ببرنامج إيران الصاروخي أو سياساتها الإقليمية.

وتتعرض إدارة بايدن لضغوط من السياسيين الأميركيين والحلفاء الإقليميين لإدراج تطوير إيران لصواريخ وطائرات بدون طيار متطورة بشكل متزايد، ودعمها للجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط كجزء من أي عودة للاتفاق النووي.

وأشار باهارفاند إلى أن إسرائيل، التي تعارض بشدة الاتفاق النووي، تعمل على تأجيج التوترات في المنطقة.

مستشار الأمن القوي الأميركي يلتق بنظيره الإسرائيلي

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يوم الاثنين مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيال هولاتا".

ووفقاً لقراءة البيت الأبيض للمحادثات "هنأ سوليفان الدكتور هولاتا على دوره الجديد وأكد أنه يتطلع إلى العمل معاً لتعزيز جميع جوانب الشراكة الأميركية الإسرائيلية".

وناقش الاثنان العديد من القضايا الإقليمية "بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران"، كما جاء في البيان، واتفقا على "التشاور عن كثب بشأن هذه القضايا".

كما ناقش الاثنان "دفع تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول العالم العربي والإسلامي والتطورات الإيجابية الأخيرة في علاقة إسرائيل بالأردن".

وجاء في البيان: "شدد سوليفان أيضاً على أهمية اتباع خطوات إيجابية تتعلق بالفلسطينيين، وهي خطوات حاسمة للسلام والأمن والازدهار".

(م ش)