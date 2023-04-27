صحف عالمية: مساعي لإجراء محادثات بين البرهان وحميدتي وبايدن يكثف التزامه بالدفاع عن كوريا الجنوبية

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم مساعي التهدئة في السودان وتكثيف واشنطن من علاقاتها العسكرية مع سيول ومساعي الصين للتقرب من اوكرانيا.

الجيش السوداني: مستعدون لتمديد وقف إطلاق النار وسط خطط لإجراء محادثات

قالت صحيفة غارديان البريطانية " أبدى الجيش السوداني استعداده لتمديد وقف إطلاق النار الذي استمر ثلاثة أيام والذي من المقرر أن ينتهي مساء الخميس وسط قتال متقطع حول العاصمة الخرطوم.

وقال الجيش في وقت متأخر يوم الأربعاء أن قائده عبد الفتاح البرهان أعطى موافقته المبدئية على خطة لتمديد الهدنة لمدة 72 ساعة أخرى وإرسال مبعوث عسكري إلى جوبا عاصمة جنوب السودان لإجراء محادثات.

وسبق أن اتفقت القوات المسلحة السودانية ومنافستها قوات الدعم السريع شبه العسكرية على وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام من المقرر أن ينتهي في وقت متأخر من يوم الخميس. لم يكن هناك رد فوري من قوات الدعم السريع على الاقتراح المقدم من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، وهي كتلة إقليمية.

وقال الجيش إن رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي عملوا على اقتراح يتضمن تمديد الهدنة وإجراء محادثات بين القوتين.

وجاء في بيان الجيش أن "البرهان شكر (IGAD) وأبدى موافقته المبدئية على ذلك".

جو بايدن يكثف التزامه بالدفاع النووي لكوريا الجنوبية

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية" صعدت الولايات المتحدة بشكل كبير من التزامها باستخدام ترسانتها النووية للدفاع عن كوريا الجنوبية، حيث تسعى لطمأنة سيول بشأن قوة تحالفها في مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية.

قال الرئيس جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم أمس أن الجيش الأميركي سينشر المزيد من القاذفات ذات القدرة النووية وغيرها من الأصول الاستراتيجية في مهام مؤقتة إلى كوريا الجنوبية لإرسال رسالة واضحة إلى بيونغ يانغ بشأن الردع.

وأعلن البلدان، اللذان احتفلا بالذكرى السبعين لتحالفهما العام الماضي، عن مجموعة استشارية نووية ثنائية جديدة لمنح سيول مزيداً من التبصر والمساهمة في التخطيط للحرب الأميركية.

وأصدر بايدن ويون، الذي يقوم بزيارة دولة للولايات المتحدة، "إعلان واشنطن"، بما في ذلك التزاماً من كوريا الجنوبية بعدم تطوير أسلحتها النووية.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي مع يون، قال بايدن إن معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كانت "صارمة".

وقال بايدن: "يشمل ذلك التزامنا بالردع الموسع"، مستخدماً المصطلح العسكري للمظلة النووية الأميركية التي تساعد في حماية حلفائها.

وقال بايدن إن أي هجوم نووي كوري شمالي ضد الولايات المتحدة أو حلفائها سيؤدي إلى "نهاية" النظام في بيونغ يانغ. ورحب يون بإنشاء المجموعة الاستشارية الجديدة، قائلاً إنه في حالة وقوع هجوم نووي كوري شمالي، اتفقت الدولتان على "الرد بسرعة وبشكل ساحق وحاسم باستخدام القوة الكاملة للتحالف، بما في ذلك الأسلحة النووية للولايات المتحدة".

تم تصميم الخطاب وعمليات الانتشار العسكرية الجديدة ليس فقط لطمأنة الرأي العام في كوريا الجنوبية بأن واشنطن ستدافع عن حليفها ولكن أيضاً لضمان ألا تصنع سيول أسلحة نووية، الأمر الذي يخشاه المسؤولون الأميركية من أنه قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي خطير في آسيا.

قال مسؤول أميركي كبير: "نعتزم اتخاذ خطوات لجعل ردعنا أكثر وضوحاً من خلال النشر المنتظم للأصول النووية الاستراتيجية، بما في ذلك زيارة غواصة نووية أميركية إلى كوريا الجنوبية، وهو ما لم يحدث منذ أوائل الثمانينيات".

وأضاف المسؤول أن الحلفاء سيعززون التدريب لتعزيز الردع والعمل من أجل "دمج أفضل للأصول التقليدية لجمهورية كوريا في تخطيطنا الاستراتيجي".

الرئيس الصيني يقوم بأول اتصال مع زيلينسكي منذ "الغزو" الروسي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "اتصل الرئيس الصيني شي جين بينغ بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم أمس، في أول محادثة بينهما منذ الغزو الروسي، حيث تحاول بكين تصوير نفسها على أنها صانع سلام محتمل في الصراع.

وجاءت هذه المكالمة في أعقاب زيارة شي التي استمرت ثلاثة أيام الشهر الماضي إلى روسيا، حيث قام هو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى صداقتهما الشخصية الطويلة.

وأشاد بوتين بمبادرة الصين لصنع السلام، قائلا بعد اجتماعاته مع شي إن أجزاء كثيرة منها كانت "متوافقة مع النهج الروسي".

تم رفض مبادرة الصين، الموضحة في ورقة موقف من 12 نقطة، إلى حد كبير من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، حيث قال المسؤولون إن الصين يبدو أنها تفضل بشدة موقف روسيا. وتتهم بكين الولايات المتحدة بتأجيج الصراع من خلال تزويد أوكرانيا بالسلاح ورفض الجهود الصينية للتوصل إلى تسوية.

وتوخى المسؤولون الأوكرانيون الحذر، ورحبوا بالنقطة الأولى في مبادرة الصين، التي تدعو إلى التمسك بسيادة ووحدة أراضي جميع الدول، ولكن دون المساس بالباقي.

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "لقد قلنا لبعض الوقت أننا نعتقد أنه من المهم أن يستفيد الرئيس شي ومسؤولو جمهورية الصين الشعبية من وجهة نظر أوكرانيا بشأن هذا الغزو غير القانوني وغير المبرر من قبل روسيا".

وتلقت جهود الصين لوضع نفسها كوسيط في أوكرانيا دفعة من نجاحها الشهر الماضي في رعاية اتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سبع سنوات من القطيعة.

يبدو أن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا بعيد المنال. وصف بعض المحللين العرض الصيني بأنه غطاء لتعميق علاقتها مع روسيا. أعلن شي وبوتين أن صداقة بلديهما "بلا حدود" قبل وقت قصير من شن موسكو حرب أوكرانيا العام الماضي. في موسكو الشهر الماضي، وقعوا 10 اتفاقيات بشأن العلاقات الاقتصادية حتى عام 2030.

(م ش)