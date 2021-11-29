صحف عالمية: مساعي لإعادة دمشق للحضن العربي واتفاقية دفاعية مشتركة بين تل أبيب ولندن

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى المساعي العربية لإعادة حكومة دمشق للجامعة العربية واتفاقية التجارة والدفاع بين تل أبيب ولندن، إلى جانب تطرقها إلى ملف النووي الإيراني.

دول الشرق الأوسط تسعى لـ "آلية" لإعادة حكومة دمشق إلى الجامعة العربية

وقال دبلوماسيون ومسؤولون كبار في الشرق الأوسط لصحيفة ذا ناشيونال إن "الدول الإقليمية التي تسعى لإعادة التواصل مع سوريا تسعى إلى إيجاد آلية وإجماع لإعادة حكومة دمشق إلى جامعة الدول العربية".

ومر عقد من الزمان منذ أن طردت الهيئة الدبلوماسية الإقليمية، سوريا بسبب حملة القمع الدموية التي شنتها الحكومة ضد المتظاهرين المؤيدين للإصلاح والديمقراطية والتي أشعلت فتيل الحرب الأهلية التي ما زالت تقسم البلاد. ومع ذلك، اعتبر دبلوماسيون شرق أوسطيون كبار سابقون هذه الخطوة بـ "خاطئة" لأنها أبعدت أي صوت إقليمي في محاولتها التوسط مع دمشق لإنهاء إراقة الدماء، وتنازلت فعلياً عن المسؤولية الجماعية، ويقول المسؤولون إن ذلك يمكن أن يتغير الآن.

وقال مسؤول في جامعة الدول العربية لصحيفة ذا ناشيونال: "قد يستغرق ذلك وقتاً وقد لا يتم تحديده في الوقت المناسب لقمة الجزائر في آذار 2022"، كما يتم التعامل بشكل رئيسي مع مسألة إعادة قبول سوريا الآن خلف أبواب مغلقة.

وبينما تحافظ بعض الدول في المنظمة المكونة من 22 عضواً على استراتيجية الانتظار والترقب، قال البعض الآخر إنهم يريدون رؤية اتفاق سياسي بين حكومة دمشق وجماعات المعارضة قبل إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقال المسؤول إن "تسعة وزراء خارجية عرب أبلغونا أنهم يشعرون أن غياب سوريا أضر بالمساعي العربية المشتركة وأن سوريا يجب أن تعود عاجلاً وليس آجلاً". وأضاف أن "قرار تعليق عضوية سوريا (عام 2011) كان متسرعاً وساهم في تعقيد الوضع في سوريا".

وقالت مصادر في عمان إن الأردن يتطلع إلى إعادة العلاقات الكاملة مع سوريا بعد اجتماعات الأمن وإدارة الحدود الأخيرة.

وقال مسؤول أردني للصحيفة إن "المسؤولين الأردنيين يشيرون إلى الفوائد الاقتصادية المحتملة كدافع رئيسي وراء الخطوات النشطة التي اتخذتها المملكة في الأشهر الثلاثة الماضية لاستيعاب الأسد. عندما يتعلق الأمر بالعلاقات التجارية مع سوريا، فلا توجد قيود ممنوعة".

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأسبوع الماضي: "عندما ننظم القمة العربية المقبلة يجب أن تكون قمة موحدة ويجب أن تكون سوريا حاضرة".

وقال وزير خارجيته، رمضان لعمامرة، إن سوريا ستكون في المقام الأول على جدول أعمال الاجتماع. وقال لوسائل إعلام محلية إن الجزائر تتفق مع دول عربية أخرى تدعم عودة سوريا.

والعراق يردد نفس الموقف، وفي عام 2011 امتنع عن التصويت على تعليق عضوية سوريا في الجامعة.

وقال مصدر مقرب من الرئيس اللبناني ميشال عون: "لبنان ينتظر الجامعة العربية لوضع عودة سوريا على جدول أعمالها لاتخاذ موقف رسمي".

ولكن جهود إعادة التواصل مع دمشق لا تزال تواجه رياحاً معاكسة قوية على المستويين الإقليمي والدولي.

وكرر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، هذا الشهر، آماله في ثني الدول عن اتخاذ المزيد من الخطوات مع حكومة دمشق.

وفي غضون ذلك، أصرت المملكة العربية السعودية حتى الآن على أن إحراز تقدم في العملية السياسية لإنهاء الصراع ضروري لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا أو إعادة حكومة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

اتفاقية تجارة ودفاع بين بريطانيا وإسرائيل

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية: "ستوقع بريطانيا وإسرائيل على اتفاق تجارة ودفاع مدته 10 سنوات في لندن اليوم الاثنين، ووعدت بالتعاون في قضايا مثل الأمن السيبراني والالتزام المشترك بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وتم الإعلان عن الاتفاقية من قبل وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، ونظيرها الإسرائيلي يائير لابيد.

وفي مقال مشترك في صحيفة الديلي تلغراف، قالت ليزا تروس ولبيد إن الاتفاقية ترقى إلى "خطة استراتيجية جديدة للعقد القادم تشمل الإنترنت والتكنولوجيا والتجارة والدفاع"، بينما سيعمل البلدان ليل نهار لمنع إيران من أن يصبح قوة نووية.

وأضاف الوزيران أن البلدين "سيعملان بشكل أوثق" للدفاع عن نفسيهما في الفضاء الإلكتروني، بينما ستصبح إسرائيل شريكاً إلكترونياً من الدرجة الأولى للمملكة المتحدة وتتمتع بوصول أكبر إلى السوق البريطانية. وأضافا: "ستبقينا شراكتنا في طليعة الثورة التكنولوجية".

التقدم النووي الإيراني يثقل كاهل المحادثات المتجددة

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "بينما يجتمع المفاوضون في فيينا لإجراء محادثات تهدف إلى إحياء اتفاق نووي دولي مع إيران، يلوح في الأفق سؤال واحد كبير: هل طورت طهران أنشطتها النووية كثيراً في العامين الماضيين بحيث لم يعد من الممكن إنقاذ اتفاق 2015؟

إعادة الاتفاق، الذي وضع قيوداً على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، هو أحد أهم أهداف السياسة الخارجية لإدارة بايدن. سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وفرض عقوبات كاسحة على إيران. وردت طهران باستئناف جهودها تدريجياً لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب ومعدن اليورانيوم، وكلاهما مكونان أساسيان للأسلحة النووية.

وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت إيران خطوات لم تتخذها من قبل، بما في ذلك إنتاج 60٪ من اليورانيوم المخصب، وهي خطوة صغيرة من الوقود النووي المستخدم في صنع الأسلحة. وتقول إيران إن عملها النووي مخصص للطاقة الذرية وأغراض سلمية أخرى.

وحذر المسؤولون الأوروبيون الأسبوع الماضي من أن العمل البحثي الإيراني بشأن أجهزة الطرد المركزي، التي تُستخدم في تخصيب اليورانيوم، يعني أيضاً أن المعرفة الإيرانية المتزايدة "تقلل بشكل لا رجعة فيه" من القدرة على تقييد برنامجها النووي.

إذا توقفت المفاوضات - المقرر أن تبدأ اليوم الإثنين - مرة أخرى، فستترك الرئيس بايدن وحلفائه الأوروبيين يتبارون لإيجاد طريقة لتجنب اندلاع المواجهة النووية والبحث عن المساعدة من روسيا والصين، اللتين احتفظتا بعلاقات أكثر ودية مع إيران لكنهما قلقتان من قوة نووية جديدة في الشرق الأوسط. قال بايدن إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران أبداً بتطوير أسلحة نووية.

(م ش)