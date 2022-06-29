صحف عالمية: مساع لتقليل أرباح روسيا وأنقرة تحاول إقناع طهران وابتزاز الناتو كي تغزو الشمال السوري

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى مساعي مجموعة الدول السبع لتقليل أرباح روسيا النفطية، والمساعي العدوانية التركية لغزو الشمال السوري وإعلان العراق عن أول حالة وفاة بسبب الكوليرا.

كيف تخطط مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لتقليل أرباح روسيا النفطية؟

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن "قادة الدول السبع الصناعية الكبرى وضعوا هدفاً طموحاً وهو: منع روسيا من التربح من حربها على أوكرانيا بينما يتم التقليل من الضرر الناجم من تلك الحرب حول العالم، والتي تسبب فيها ارتفاع الأسعار.

لقد تباحث الرئيس الأميركي جو بايدن مع حلفائه حول فرض آلية جديدة، غير مختبرة، تهدف إلى تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، ووصفها المستشار الألماني أولاف شولتس بالخطة "الطموحة للغاية".

وتتركز الخطة حول السماح للنفط الروسي بالوصول إلى الأسواق التي لم تفرض عليه حظراً، على أن يكون ذلك متزامناً مع السقف السعري المفروض، مما يسهم في تقليل سعر النفط عالمياً ولا تتربح منه موسكو.

ولم يشر الاتحاد الأوروبي وقادة الدول السبع الصناعية إلى أين أو كيف سيتم تحديد سعر النفط الروسي، ولكن محللين قالوا إن سعره سيكون أعلى من تكلفة إنتاجه، حتى تواصل موسكو عملية التصدير.

وسيفرض سقف الأسعار هذا من خلال برنامج حوافز تأمل مجموعة السبع أن تنضم إليه الدول المستوردة للنفط حول العالم، إذ يجب على المستوردين الراغبين في تغطية تأمينية وخدمات شحن من مجموعة السبع أو الاتحاد الأوروبي مراعاة سقف الأسعار.

ووفقاً لمسؤول في الاتحاد الأوروبي، ستكون أصعب مهمة هي إقناع عدد كافٍ من الدول وشركات التأمين الكبرى بالاشتراك في الخطة.

وترى المختصة في شؤون النفط حليمة كروفت، أن افتراض نجاح الخطة يعود إلى قيام الهند بشراء النفط الروسي منذ بداية الحرب، ولكنها طرحت التساؤل بشأن القدرة حول التوفيق بين سعر نفط يقلل من عائدات موسكو وفي الوقت ذاته يبقى هذا السعر مغرياً لها لكي يحفزها من أجل التصدير.

بينما قال المدير التنفيذي لشركة إكسون موبيل دارين وودز، إن تثبيت سعر النفط سيكون "تحدياً معقداً".

لغزو الشمال السوري.. تركيا تحاول إقناع إيران وابتزاز الناتو في نفس الوقت

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "غزت تركيا سوريا في سلسلة من الحملات بدأت عام 2016، مما أدى إلى تطهير عرقي لمئات الآلاف من الكرد والأقليات من عفرين وسري كانيه ومناطق أخرى.

وهدف أنقرة هو استخدام جزء من شمال سوريا كنوع من المستعمرة الجديدة، حيث ستجبر اللاجئين السوريين على الانتقال وتهجير السوريين الآخرين. الهدف هو التغيير الديموغرافي، وإزالة الأكراد والإيزيديين والمسيحيين والمكونات الأخرى ووضع اللاجئين العرب في مكانهم، ثم استخدام الجماعات المتطرفة الموالية لتركيا لمراقبة المنطقة.

وقد اتبع النظام بالفعل هذا النموذج في عدة مناطق، أصبحت الآن موطناً ليس فقط للنازحين السوريين، بل تحكمها عصابات دينية متطرفة مسلحة، ينخرط الكثير منها في عمليات الخطف والاغتصاب والابتزاز.

واليوم، تريد إيران تشجيع تركيا على محاربة الكرد كي تستطيع بعد ذلك الانقضاض مع النظام السوري للاستيلاء على أي منطقة وإجبار الولايات المتحدة على التخلي عنها.

وفي غضون ذلك، لدى تركيا أجندة أخرى، فهي تريد ابتزاز حلف الناتو لدعمه أو على الأقل التزام الصمت بشأن زعزعة استقرار سوريا لتلقي تنازلات من التحالف العسكري فيما يتعلق بانضمام فنلندا والسويد إليها. على الرغم من أن تركيا جزء من الناتو، إلا أنها تميل إلى العمل أكثر مع روسيا وإيران.

على هذا النحو، تهدد تركيا اليونان وقبرص، وكذلك الولايات المتحدة، لكنها تضع إصبعها على زر الفيتو عندما يتعلق الأمر بانضمام فنلندا والسويد إلى الحلف. باختصار، أنقرة قادرة على احتجاز الناتو كرهينة".

العراق يعلن عن أول حالة وفاة بسبب الكوليرا منذ انتشار المرض

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية "قال متحدث باسم وزارة الصحة إن تفشي وباء الكوليرا في العراق أودى بأول ضحية له الثلاثاء، مع تسجيل 17 حالة جديدة في البلاد في غضون 24 ساعة.

وسجّلت حالة الوفاة في محافظة كركوك الشمالية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية عن الوزير سيف البدر.

وأوضح أنه "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم الكشف عن 17 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 76 حالة مسجلة في العراق منذ بداية العام".

تم الإبلاغ عن تفشي المرض رسمياً لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، مع احتساب كركوك لإحدى الحالات الـ 13 المؤكدة في ذلك الوقت.

وتركزت الإصابات الأخرى في الغالب في محافظة السليمانية المجاورة في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي.

وكان بدر قال في وقت سابق إن آخر تفش للكوليرا في البلاد يعود إلى عام 2015، وكانت محافظتا بغداد وبابل في جنوب البلاد الأكثر تضرراً.

الكوليرا مرض إسهال حاد يمكن علاجه بالمضادات الحيوية والترطيب، ولكن يمكن أن يقتل في غضون ساعات دون رعاية طبية.

وهو ناتج عن جرثومة تنتقل عادة عن طريق سوء الصرف الصحي. يصاب الناس بالعدوى عندما يبتلعون الطعام أو الماء الذي يحمل الحشرة.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يقدر الباحثون أن هناك سنوياً ما بين 1.3 مليون إلى أربعة ملايين حالة إصابة بالكوليرا في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى ما بين 21000 و143000 حالة وفاة".

(م ش)