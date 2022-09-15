صحف عالمية: منظمة شنغهاي تسعى لأن تكون بديلاً لمجموعة السبع وتحذيرات أميركية أوروبية لتركيا بشأن عقوبات روسيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الصراع الدائر بين منظمة شنغهاي للتعاون من جهة ومجموعة السبع من جهة أخرى وتكثيف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضغوطها على تركيا للحد من التهرب الروسي من العقوبات.

منظمة شنغهاي للتعاون تطمح إلى أن تكون بديلاً أوروآسيوياً لمجموعة السبع

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية في تقرير لها "سوف يقترب تكتل أمني واقتصادي كبير من احتضان إيران كعضو كامل العضوية هذا الأسبوع، وهو تحالف يمكن أن يخفف من تأثير أي عقوبات على طهران، ويعزز موقعها الاستراتيجي ويقوي التحالف الذي تقوده موسكو وبكين.

وسعت إيران منذ سنوات للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، وهو تحالف تجاري وأمني يضم دولاً استبدادية في الغالب تطمح إلى أن تكون بديلاً أوروآسيوياً لمجموعة السبع G7.

وستعقد القمة في مدينة سمرقند التاريخية الواقعة على مفترق طرق الحرير في أوزبكستان.

ستكون رحلة الرئيس الصيني شي جين بينغ، هي أول رحلة خارجية له منذ تفشي كورونا، في كازاخستان يوم الأربعاء، قبل لقاء وجهاً لوجه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة اليوم الخميس.

ويأتي ظهور بوتين المقرر بعد أن تكبدت قواته خسائر عسكرية مدمرة في شمال شرق أوكرانيا وزيادة في الانتقادات العامة في الداخل بشأن تكلفة حربه التي استمرت سبعة أشهر.

الأعضاء الكاملون الآخرون في منظمة شنغهاي للتعاون هم الهند وباكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، تضم الكتلة معاً 40 في المائة من سكان العالم وما يقرب من ثلث اقتصادها.

تشمل الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون أفغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا وأرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال وسريلانكا وتركيا هم شركاء وسوف يرسلون رؤساء دول أو مبعوثين رفيعي المستوى.

قالت آنا جوردانوفا، الباحثة التي تركز على سياسات آسيا الوسطى في جمعية الشؤون الدولية: "إنها منظمة تتكون من أنظمة غير ديمقراطية، تساعد منظمة شنغهاي للتعاون على تمثيل الأنظمة بالشكل الذي يبدو عليه الآن، إنه يساعد على ترسيخ الوضع الراهن".

قد يؤدي ظهور بوتين إلى جانب زعماء العالم الآخرين إلى تحسين موقفه بين الروس القلقين من أن حرب موسكو ضد أوكرانيا تضر بمكانتها الدولية، من ناحية أخرى، قد يعامل القادة الآخرون بوتين ببرود في القمة، مما يزيد من إضعافه.

في حين أن أهميتها الاقتصادية تتعثر، قالت آنا جوردانوفا إن منظمة شنغهاي للتعاون يمكن أن تتحد حول استقرار أفغانستان، بعد أن سيطرت حركة طالبان على البلاد العام الماضي وكانت الموضوع الرئيسي لقمة 2021.

وأضافت إن انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون لا يمنح المنظمة فقط موطئ قدم في الشرق الأوسط وعلى طول الخليج العربي، بل يمكن أن يساعد في جهود تحقيق الاستقرار في أفغانستان.

تقف إيران حالياً عند مفترق طرق دبلوماسي بشأن استعادة اتفاق نووي معرض للخطر يمكن أن يحسن علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الغرب، أو يزيد من تدهور العلاقات إذا انهارت المحادثات.

وقالت آنا جوردانوفا: "من وجهة نظر طهران، يمكن لعضوية منظمة شنغهاي للتعاون أن تساعد في إضفاء الشرعية على النظام الحالي وتقوية موقف الحكومة".

وقالت: "يمكن أن تكون رسالة إلى الغرب مفادها أن إيران لديها بدائل، لا يمكن لإيران أن تقطع كل العلاقات مع الغرب وتتجه بالكامل إلى الشرق، لكن عضوية منظمة شنغهاي للتعاون يمكن أن تمنح إيران مزايا على المدى الطويل".

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يصعدان ضغوطهما على تركيا بشأن عقوبات روسيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " تكثف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغط على تركيا للحد من التهرب الروسي من العقوبات وسط مخاوف من أن القطاع المصرفي في البلاد هو باب خلفي محتمل للتمويل غير المشروع.

وتركز الولايات المتحدة على البنوك التركية التي اندمجت في نظام المدفوعات المحلي الروسي، حسبما قال مسؤولان غربيان مشاركان في الخطط للصحيفة، بينما تستعد بروكسل عبر الوفد للتعبير عن مخاوفها للمسؤولين الأتراك مباشرة.

ويأتي الضغط على تركيا في الوقت الذي تتجه فيه العواصم الغربية نحو تطبيق أكثر صرامة للعقوبات الحالية بدلاً من فرض إجراءات جديدة، يقر هذا التحول بأن العقوبات الاقتصادية التي فُرضت بعد غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا في شباط فشلت في الإضرار بالاقتصاد الروسي بالقدر الذي كانوا يأملونه، لكنهم يؤكدون أن سد الثغرات في الإجراءات الحالية سيضغط ببطء على شريان الحياة المالي للكرملين.

قال المسؤول الغربي الأول: "ستروننا نركز نوعاً ما على التهرب من القطاع المالي، سنرسل رسالة واضحة للغاية مفادها أنه، على سبيل المثال، لا ينبغي للمؤسسات المالية في الدول الثالثة أن تكون مترابطة مع شبكة مدفوعات (مير) لأن ذلك، كما تعلم، ينطوي على بعض مخاطر التهرب من العقوبات".

وقال المسؤول الثاني، الذي شارك في محادثات هذا الشهر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن تطبيق العقوبات "نحن بحاجة إلى سد الثغرات"، مشيراً إلى أن تركيا هي الهدف الرئيسي.

كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الإنفاذ، يهدف ميريد ماكجينيس، مفوض الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي، إلى زيارة تركيا الشهر المقبل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطط، وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: "المفوض ماكجينيس زار مؤخراً عدداً من الدول لمناقشة القضايا المتعلقة بالخدمات المالية، وتنفيذ العقوبات على وجه الخصوص، في ظل عدوان روسيا على أوكرانيا".

الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على كيانات مرتبطة بإيران بعد هجوم سلمان رشدي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "تدرس إدارة بايدن فرض عقوبات على كيانات مرتبطة بإيران لتشجيعها على شن هجمات على سلمان رشدي، كما يقول أشخاص مطلعون على الأمر، بعد تعرض الروائي الشهير للطعن الشهر الماضي في حدث في نيويورك.

وتشمل العقوبات قيد النظر تقييد وصول هذه الكيانات إلى النظام المالي العالمي، وفقاً لهؤلاء الأشخاص، وقال هؤلاء الأشخاص إن بعضهم عرض مكافآت لقتل رشدي، الأمر الذي تعتقد الولايات المتحدة أنه يحفز مثل هذه الهجمات.

وتعهد وزير الخارجية أنتوني بلينكن بعد الهجوم الذي يهدد الحياة باستخدام "كل أداة مناسبة تحت تصرفنا" رداً على ذلك، واصفاً إيران بأنها مذنبة.

ونفت الحكومة الإيرانية ضلوعها في الهجوم، وألقت باللوم على رشدي.

لا تزال العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران متوترة على الرغم من جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015".

(م ش)