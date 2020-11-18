صحف عالمية: مخاوف في العراق وأفغانستان والصومال بخصوص قرار الانسحاب الأمريكي

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الفوضى والقلق والتوتر الذي يتسبب به ترامب عبر قراراته المتتالية بخصوص سحب جنوده المنتشرين في آسيا وأفريقيا، وكذلك سعي الدول الأوروبية إلى إعادة علاقات التعاون مع واشنطن التي كانت متخبطة في ظل ترامب.

القوات الأمريكية تحزم أمتعتها، جاهزة أم لا؟

وقالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية "أعلن البنتاغون خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 2500 قبل أن يتولى الرئيس المنتخب بايدن منصبه، ويخشى المسؤولون الأفغان من أن التخفيضات ستشجع طالبان على مواصلة القتال.

وقال مسؤولون أمنيون إنه لولا عشرات الغارات الجوية الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، لكانت مدينة قندهار تحت الحصار، بعد أن هدد عناصر طالبان باجتياح العديد من المناطق المحيطة.

والآن مع أوامر ترامب بخفض القوات الأمريكية في أفغانستان بمقدار النصف تقريبًا، أصبح مصير قندهار، ومصير قوات الأمن الأفغانية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، موضع تساؤل مرة أخرى.

وقال العقيد ذبيح الله غورزنغ، قائد فوج بالجيش الأفغاني في مقاطعة قندهار، الثلاثاء: "لولا الدعم الجوي للقوات الأمريكية، لكانت طالبان داخل مدينة قندهار الآن".

والتخفيض، على الرغم من توقعه من قبل المسؤولين الأفغان، يأتي في وقت يائس بالنسبة لأفغانستان: مفاوضات السلام في قطر بين الحكومة الأفغانية وطالبان متوقفة، وهجمات طالبان تتصاعد بالقرب من المدن المهمة في الجنوب والشمال، والمعنويات تتدهور بين القوات الحكومية الأفغانية والخسائر فادحة في صفوف الأخيرة، كما يقول مسؤولون.

ولطالما اعتبر المسؤولون الأفغان الوجود العسكري الأمريكي حافزًا حاسمًا لطالبان للوفاء بوعودها واختيار التفاوض على الحرب التي لا نهاية لها.

والآن، العديد في أفغانستان يأخذون الانسحاب السريع لترامب باعتباره أوضح إشارة حتى الآن إلى أن الولايات المتحدة تغادر أفغانستان بغض النظر عما تفعله طالبان، كما أن خطة الانسحاب لها تداعيات تتجاوز أفغانستان بما في ذلك خفض القوات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ففي العراق، انخفض وجود القوات الأمريكية إلى حوالي 3500 جنديًّا هذا العام، وبموجب الأوامر الجديدة، يقول مسؤولو البنتاغون إنه سينخفض ​​إلى حوالي 2500 في كانون الثاني/يناير، حيث يأتي ذلك في ظل تزايد النفوذ الإيراني في العراق وكذلك في ظل تزايد عمليات داعش هناك.

وفور إعلان البنتاغون الانسحاب يوم الثلاثاء، أطلقت قذائف مورتر وصواريخ على عدة أماكن في بغداد، بما في ذلك بالقرب من السفارة الأمريكية، وقال مسؤولون إن الهجمات أسفرت عن مقتل طفل وإصابة خمسة مدنيين.

وفي الصومال، تأتي خطة الانسحاب، حيث تواصل حركة الشباب، وهي جماعة إرهابية مرتبطة بالقاعدة، تكثيف هجماتها على الأهداف العسكرية والمدنية في محاولة للإطاحة بالبلاد المدعومة من الغرب.

ويقول مسؤولون ومحللون في الصومال إن التخفيض المفاجئ لهذه القوات أو الانسحاب الكامل سيكون نصرًا دعائيًّا لحركة الشباب في ظل هذا الوقت الحرج.

وفي هذا السياق، يقول محلل شؤون الصومال البارز في مجموعة الأزمات الدولية عمر محمود: "فيما يتعلق بتحسين القدرات المحلية وضرب حركة الشباب، لم يتم تحقيق أي من ذلك بالفعل".

'فوز بايدن يحث الدول الأوروبية على إعادة بناء العلاقات مع واشنطن'

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية "الزعماء الأوروبيون الذين تفاعلوا بحماس مع فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، يواجهون الآن التحدي المتمثل في متابعة تهانيهم بالعمل.

وفي حين أن بايدن وفريقه أكثر تعددًا وتأييدًا لأوروبا من الرئيس ترامب، ستريد الإدارة الجديدة أن تظهر للأمريكيين أنها قادرة على تحقيق نتائج وإقناع ناخبي ترامب بأنهم أفضل حالًا في التعاون مع الحلفاء من استعدائهم، لذلك، سوف تحتاج إلى صفقات.

ويواجه القادة الأوروبيون خيارات صعبة بشأن التجارة عبر الأطلسي، والإنفاق العسكري، وتنظيم التكنولوجيا، والتعاون مع واشنطن بشأن الصين، حيث كان العديد منها بالفعل نقاط احتكاك في عهد الرئيس أوباما، وحتى الآن، يرسل القادة إشارات إيجابية، لكن الأمريكيين الذين يعرفون أوروبا يحذرون من أن الكلمات اللطيفة غير كافية.

ويقول أنتوني جاردنر، الذي كان سفيرًا لدى الاتحاد الأوروبي في عهد أوباما وكان يقدم المشورة لفريق بايدن، "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكتفي بالجلوس والتصفيق، يجب أن يكون هناك شعور بالحركة ويجب أن يكون سريعًا".

'مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون يستعدون لاستئناف العلاقات الدبلوماسية'

وقالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية "أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الثلاثاء أن السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل مستعدتان للتوصل إلى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد شهور من الانقسام في العلاقات.

ويأتي هذا التطور في أعقاب انضمام البحرين والإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقات "إبراهيم"، التي تضفي الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقال اشتية خلال حدث افتراضي استضافه مجلس العلاقات الخارجية: "إسرائيل مستعدة للالتزام بالاتفاقات الموقعة معنا".

ووصف أشتية الخطوة بأنها "خطوة مهمة للغاية في الاتجاه الصحيح"، وأن المسؤولين الفلسطينيين سيستأنفون المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين حول القضايا المالية والصحية والسياسية.

كما رحب اشتية بالمستقبل الذي ينتظر الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي قال إنه سيحدث "فرقًا كبيرًا" مقارنة بإدارة ترامب التي أعطت الأولوية للعلاقات مع إسرائيل.

وقال: "إن إدارة بايدن تتحدث عن إعادة ضبط الأمور، وإعادة العلاقات الدولية، وإعادة ضبط العلاقة مع الصين، وإعادة العلاقات مع الشرق الأوسط".

وأضاف "نحن بحاجة إلى شخص ما لإعادة الأمور، بالنسبة لنا، إعادة ترتيب الأمور مع الفلسطينيين، ما نريده بصراحة هو علاقة ثنائية أمريكية فلسطينية لا تتمحور حول إسرائيل".

(م ش)