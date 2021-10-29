صحف عالمية: مخاوف أوروبية من تغلغل الإخوان المدعومين من تركيا في مجتمعاتهم

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تزايد تغلغل الإخوان في أوروبا، وارتفاع عدد المعتقلين السياسيين في روسيا، إلى جانب فشل التقديرات الأميركية في الاستيلاء السريع لطالبان على الحكم في أفغانستان.

انكشاف نفوذ الإخوان المسلمين في أوروبا

قالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية "أصبح لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب الخبراء، نفوذ كبيرة في أوروبا، وإن الهيئات العامة تموّل أنشطتها عن غير قصد.

وعلى الرغم من وجود بضع مئات فقط من الشخصيات البارزة في أوروبا، سعى نشطاء الإخوان إلى تصوير أنفسهم كممثلين للمجتمع الإسلامي بأكمله، وفقًا لتقرير رئيس عن الجماعة.

وتم تصنيف جماعة الإخوان، التي تأسست في مصر في عشرينيات القرن الماضي، على أنها جماعة إرهابية في العديد من الدول العربية، ولها علاقات وثيقة مع تركيا، ويعتقد أن وجودها في أوروبا يعود إلى الستينات.

ويقول التقرير الذي نُشر في النمسا، إن الجماعة لديها موقف غامض من العنف، وتروّج لسرد "نحن ضدهم" الذي يوفر "بيئة مواتية للتطرف".

واتخذت النمسا موقفًا متشددًا ضد ما تصفه بالإسلام السياسي، خاصة منذ هجوم إرهابي في فيينا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في تشرين الثاني الماضي.

كتب التقرير محللون في مركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا، وقد أسسته وزيرة الاندماج، سوزان راب، العام الماضي وأصدرت "خريطة الإسلام" المثيرة للجدل في حزيران.

وقالت سوزان راب في القمة في فيينا: "الإسلام السياسي لا يتوقف عند الحدود. علينا أن نعزز تعاوننا من أجل تحقيق النجاح".

وقال لورنزو فيدينو، أحد مؤلفي التقرير، إن هناك فروعًا للإخوان المسلمين في كل دولة أوروبية.

وقال إن أجهزة المخابرات لا تعتبرهم تهديدًا أمنيًّا مباشرًا، بل تعتبرهم خطرًا على التماسك الاجتماعي الذي يريد ترسيخ وجود متطرف دائم في أوروبا.

العديد من المسلمين في النمسا لهم جذور في تركيا، والتي ورد ذكرها في التقرير على أنها داعم متزايد الأهمية للإخوان المسلمين.

وجاء في التقرير أن الحزب الحاكم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد شكل "شراكة وثيقة مع منظمات الإخوان الأوروبية".

وأثار وزير الاندماج في فلاندرز في بلجيكا بارت سومرز، مخاوف بشأن الدول التي تحاول "إساءة استخدام الدين للسيطرة على الناس في أوروبا".

ويقول محللون إن الموالين للإخوان في النمسا يحاولون التأثير على المسلمين في البلاد البالغ عددهم 700 ألف، وكذلك على صناع القرار والجمهور الأوسع.

ويعتقد الخبراء أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى للسيطرة على المنظمات الدينية والرياضية والاجتماعية، مما يمنحها فرصًا للتحدث نيابة عن المسلمين.

يقول التقرير: "بفضل حضورهم الواضح والمرئي، يتمكن الإخوان في كثير من الأحيان من التفوق على الاتجاهات الإسلامية المنافسة".

وقد سمح لهم ذلك "بإقناع المؤسسات الأوروبية برؤيتهم ممثلين معتدلين وشرعيين لمسلمي أوروبا".

قال وزير الاندماج الدانماركي ماتياس تسفاي إن السلطات يجب أن تضمن عدم وقوع تمويل المؤسسات الدينية في الأيدي الخطأ.

قال: "نحن لسنا في قتال مع الإسلام. نحن في صراع من أجل الديمقراطية، من أجل قيمنا والتنوير".

شكك مؤلفو التقرير في مزاعم جماعة الإخوان المسلمين باللا عنف، وأن أيديولوجيتها يمكن أن تلهم الآخرين بهجمات.

منظمة حقوقية تتهم روسيا بسجن المزيد من السجناء السياسيين

ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن منظمة حقوق الإنسان الأقدم في روسيا "ميموريال" قولها إن "عدد السجناء السياسيين في روسيا زاد أكثر من ثماني مرات منذ عام 2015، مع احتجاز أكثر من 400 شخص بسبب معتقداتهم.

ومن بين أبرز السجناء الذين ذكرتهم "ميموريال"، هم منتقد الكرملين أليكسي نافالني وأندريه بيفوفاروف، الرئيس السابق لمجموعة روسيا المفتوحة وألكسندر غابيشيف.

ونقل الصحيفة عن الناشط في منظمة "ميموريال" سيرجي دافيدز قوله: "يمكن مقارنة عدد السجناء السياسيين في روسيا بعدد السجناء خلال الفترة الأخيرة من الاتحاد السوفيتي، قبل أن يطلق سراحهم ميخائيل غورباتشوف". وأضاف أن العدد الحقيقي للسجناء السياسيين يمكن أن يكون أعلى بمرتين إلى ثلاثة.

وشن الكرملين، حملة غير مسبوقة على المعارضين قبل الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي، ردًّا على تراجع كبير في دعم حزب بوتين الحاكم "روسيا الموحدة".

وفرّ العديد من حلفاء نافالني من روسيا هربًا من الاعتقال بعد أن تم تصنيفهم رسميًّا على أنهم "متطرفون". فيما يقضي نافالني، عامين ونصف بتهم "الاحتيال" التي يقول إنها ذات دوافع سياسية. وينفي الكرملين أن روسيا تسجن الناس بسبب آرائهم السياسية".

واتهمت "ميموريال" الكرملين باحتجاز أقارب شخصيات المعارضة "كرهائن". واستشهدت بقضية يوري زدانوف (67 عامًا)، والد إيفان زدانوف، أحد كبار حلفاء نافالني، الذي اعتقل في آذار بتهم الاحتيال التي يقول منتقدون إنها أتت انتقامًا لانتقاد نجله لبوتين. ويمكن أن يواجه الأب ما يصل إلى عشر سنوات في السجن.

وقال ألكسندر بودرابينك، الصحفي الذي عايش الحقبة السوفيتية: "إننا نعود إلى الأساليب التي كانت تُمارس في الحقبة السوفيتية".

واشنطن فشلت في توقع الاستيلاء السريع لطالبان على أفغانستان

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "فشلت وكالات الاستخبارات الأميركية الرائدة في توقع استيلاء طالبان السريع على أفغانستان قبل الانسحاب النهائي للقوات الأميركية، وبدلًا من ذلك قدمت تقييمات متفرقة لبقاء قوة الجيش والحكومة الأفغانية.

وما يقرب من عشرين تقييمًا استخباراتيًّا من أربع وكالات مختلفة لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا. وقد رسمت التقييمات مخططًا لتقدم طالبان من ربيع 2020 حتى حزيران من هذا العام، وتوقعت أن تستمر الجماعة في تحقيق مكاسب واستبعدت نجاة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول في ظل غياب الدعم الأمريكي.

ومع ذلك، اختلفت التحليلات حول المدة التي يمكن أن تصمد فيها الحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني، كما تظهر الملخصات.

بعد شهر من إعلان الرئيس بايدن قراره بسحب جميع القوات الأمريكية، على سبيل المثال، أصدرت وكالة المخابرات المركزية تقريرًا في 17 أيار بعنوان "الحكومة في خطر الانهيار بعد انسحاب الولايات المتحدة". وقدر التقرير أن حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني ستسقط بحلول نهاية العام، بحسب موجز".

(م ش)