صحف عالمية: مخاوف أوروبية من أزمة غاز على خلفية التصعيد على حدود أوكرانيا

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى أزمة الغاز في أوروبا ولبنان، وكذلك استعدادات إسرائيل لأي اتفاق محتمل مع إيران بخصوص برنامجها النووي.

ألمانيا توقف خط أنابيب نورد ستريم 2 وسط أزمة أوكرانيا، مما يثير القلق بشأن الإمدادات

وقالت صحيفة الوول ستريت الأميركية: "يهدد نشر القوات الروسية في منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا بتمديد أزمة الطاقة في أوروبا، بعد أن أوقفت ألمانيا خط أنابيب رئيس للغاز الطبيعي وزاد قلق التجار من أن موسكو ستمنع الغاز رداً على ذلك".

في أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 10٪، بعد الإعلان الألماني. كما ارتفعت أسعار النفط - وهي إحدى الصادرات الروسية الكبيرة الأخرى إلى أوروبا - بنسبة 1.5٪، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 99.50 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2014. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، وكذلك ارتفعت أسعار الألمنيوم والنيكل والقمح، وكلها تُنتج بكميات كبيرة في روسيا وأوكرانيا.

وجمدت ألمانيا خط أنابيب الغاز الروسي - الألماني نورد ستريم 2 يوم الثلاثاء، بعد يوم من اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين تسيطر عليهما روسيا في أوكرانيا وإرسال قوات إلى هناك كجزء مما وصفته السلطات الروسية بمهمة حفظ سلام.

وكان من المتوقع أن يضاعف خط الأنابيب البحري، الذي كان على وشك التشغيل ولكنه ينتظر الضوء الأخضر الأخير من برلين، صادرات الغاز الروسية المباشرة إلى ألمانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موقف الغرب من خط الأنابيب يتعارض مع ما وصفته بالمبادئ التي طالما أعلنتها الدول الغربية.

فيما قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس الروسي الأسبق، إن أي تعليق لخط الأنابيب سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

وقال تجار ومحللون إنه لم تحدث انقطاعات في تدفق الغاز الروسي عبر خطوط أنابيب منفصلة إلى أوروبا يوم الثلاثاء. وقالوا إن القلق يكمن في أن روسيا ستمنع الغاز في الأشهر المقبلة بعد أن تم تعليق مشروع نورد ستريم 2، وأعلنوا أن المشروع، الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات يورو، سيعمل على زيادة نفوذ روسيا على إمدادات الغاز الأوروبية.

الدول العربية مرتبكة حيال صفقة الغاز بين مصر ولبنان

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "دفع رد الفعل الجمهوري العنيف على الصفقة المقترحة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان عبر خط أنابيب غاز يمر عبر سوريا، كلاً من مصر والأردن إلى السعي لمزيد من التطمينات من واشنطن بأن مشاركتهما في المشروع لن تتسبب في تعارضهما مع العقوبات الأميركية.

وقال مبعوث الطاقة الأميركي آموس هوكستين هذا الشهر إن المفاوضات اللبنانية مع البنك الدولي لتمويل المشروع قد تنتهي "في غضون أسابيع" بينما قال وزير البترول المصري طارق الملا إن القاهرة تهدف إلى بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان بحلول منتصف آذار على أبعد تقدير.

ولكن سراً، أعربت مصر والأردن عن مخاوفهما من أن المشروع قد يجعلهما عرضة للعقوبات الأميركية على سوريا، بما في ذلك قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019.

وعلى الرغم من أن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت خطاباً أبلغت فيه لبنان ومصر والأردن بأن الصفقة لن تجعلهم يتعارضون مع العقوبات المفروضة على سوريا، إلا أن مصدراً دبلوماسياً عربياً قال للصحيفة إن هذا "غير كافٍ" للطمأنة، خاصة بالنسبة للشركات الخاصة التي تسعى للحصول على حقوق قانونية للحماية.

وقام دبلوماسيان، مصري وأردني، بزيارة واشنطن الشهر الماضي للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن للحصول على مزيد من التأكيدات بأنهم لن يتأثروا بالعقوبات.

غانتس بشأن المحادثات الإيرانية: إسرائيل بحاجة إلى قدرات هجومية جاهزة في جيوبنا الخلفية

وقالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية: "قال وزير الدفاع بيني غانتس يوم الثلاثاء، إنه يجب أن يكون لدى إسرائيل قدرات هجومية بغض النظر عن نتيجة المفاوضات بين إيران والقوى العالمية بشأن برنامج طهران النووي، والتي من المتوقع أن تختتم في فيينا في الأيام القادمة".

وقال غانتس أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى في القدس، مشيراً إلى عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن "التنفيذ والإشراف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمران حاسمان ولكنهما غير كافيين".

وأضاف أنه يأمل في أن تكون أي صفقة يتم توقيعها "أفضل مما تبدو عليه الآن".

وبعد يوم واحد من تأكيد وزارة الخارجية الإيرانية إحراز تقدم كبير نحو إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، قال غانتس: "لا فائدة من الانتقاد، لكن من واجبي إعداد الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية. إسرائيل على استعداد للتحرك إذا لزم الأمر".

واتهم غانتس إيران بتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وعرض صورة لطائرة إيرانية بدون طيار من طراز مهاجر في فنزويلا لتوضيح وجهة نظره. ووفقاً لغانتس، فهذا يثبت أن إيران تقوم بتسليح الحكومات والجماعات في جميع أنحاء العالم.

(م ش)