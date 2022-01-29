صحف عالمية: مخاطر نشوب حروب على وقع الأزمتين الأوكرانية والتايوانية

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى التحذيرات من نشوب حربين على وقع الأزمتين الأوكرانية والتايوانية.

البنتاغون يحذر من أن روسيا قد تستولي على مدن أوكرانية

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "حذرت وزارة الدفاع الأميركية يوم الجمعة، من أن روسيا حشدت قوة قتالية كافية للاستيلاء على مدن ومساحات كبيرة من الأراضي في أوكرانيا".

وقال وزير الدفاع لويد أوستن للصحفيين يوم الجمعة: "بينما لا نعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قراراً نهائياً باستخدام هذه القوات ضد أوكرانيا، فمن الواضح أنه يتمتع بهذه القدرة الآن".

وفي أقوى تحذير علني للجيش حتى الآن، قال أوستن إن لدى الزعيم الروسي خيارات متعددة: "الاستيلاء على المدن والأراضي المهمة".

الصين تحذر من مخاطر نشوب صراع عسكري مع الولايات المتحدة بشأن تايوان

ومن جانبها، قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية: "حذر السفير الصيني في واشنطن من أن الولايات المتحدة والصين قد ينتهي بهما المطاف في حرب بشأن تايوان، في تعليقات صارخة توضح التوترات المتصاعدة بين القوى بشأن مصير الجزيرة".

وقال تشين جانج: "إذا استمرت السلطات التايوانية بتشجيع من الولايات المتحدة في السير على طريق الاستقلال، فمن المرجح أن تشرك الصين والولايات المتحدة، الدولتان الكبيرتان، في صراع عسكري".

ولطالما وجهت بكين توبيخاً للولايات المتحدة بشأن موقفها من تايوان، وهي دولة تتمتع بالحكم الذاتي وتطالب الصين بالسيادة عليها، لكن المسؤولين الصينيين نادراً ما يتحدثون بشكل مباشر عن الحرب. وبينما حذر تشين من صراع محتمل، قال أيضاً إن الصين تسعى جاهدة من أجل التوحيد السلمي.

وفي اجتماع افتراضي في تشرين الثاني الماضي، أخبر الرئيس شي جين بينغ جو بايدن أن أي شخص يدافع عن استقلال تايوان "يلعب بالنار". وقال الرئيس الأميركي إنه يجب على الزعيمين ضمان ألا "تنحرف المنافسة بين القوتين إلى صراع".

وقال زاك كوبر، خبير آسيا في معهد أمريكان إنتربرايز، إن إدارة بايدن يمكن أن تنظر إلى السلوك الصيني على أنه يقوض الآمال في التوصل إلى تسوية سلمية لقضية تايوان.

وأضاف كوبر: "يرى كلا الجانبين بشكل متزايد أن الآخر يهدد الوضع الراهن".

وذكرت الصحيفة الأسبوع الماضي أن البحرية الصينية أقامت وجوداً مستمراً بين جنوب اليابان وشرق تايوان لأول مرة، ما يؤكد الضغط العسكري المتزايد على الجزيرة.

وقالت بوني جلاسر، الخبيرة في الشؤون الصينية في صندوق مارشال الألماني، إن تصريحات تشين لا تتعارض مع تصريحات المسؤولين الصينيين الآخرين الذين "يشيرون إلى استيائهم من مسار العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان وسياسات تايوان".

وقال إلبريدج كولبي، وهو مسؤول كبير سابق في البنتاغون، إنها كانت "إشارة مهمة إلى حد ما على أن سفير بكين الجديد اختار أول مقابلة معه لإصدار تحذير صارم بشأن تايوان، وأكد على وجه التحديد استعداد بكين لاستخدام القوة".

أميركيا تخطط لإعادة توجيه 67 مليون دولار من المساعدات للقوات المسلحة اللبنانية

وبدورها، قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "تخطط الولايات المتحدة لإعادة توجيه 67 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية لدعم أفراد الجيش في الوقت الذي تكافح فيه البلاد الانهيار المالي".

ووفقاً لإخطار تم إرساله إلى الكونغرس، تعتزم وزارة الخارجية تغيير محتوى التمويل العسكري الأجنبي المخصص سابقاً للبنان ليشمل "دعم سبل العيش" لأفراد الجيش اللبناني، بسبب الاضطرابات الاقتصادية، فضلاً عن الاضطرابات الاجتماعية.

وجاء في الإخطار المقدم إلى الكونغرس أن "دعم سبل العيش لأعضاء القوات المسلحة سيعزز استعدادهم العملياتي، وبالتالي سيمكن أعضاء الجيش اللبناني من الاستمرار في أداء الوظائف الأمنية الرئيسة اللازمة لدرء مزيد من التدهور في الاستقرار".

(م ش)