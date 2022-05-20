صحف عالمية: مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا، والسعي الأميركي الإسرائيلي السعودي لكبح إيران.

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على حزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "وافق مجلس الشيوخ الأميركي على 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا يوم الخميس، حيث تواصل روسيا هجومها في منطقة دونباس في البلاد.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي جو بايدن على الإجراء بسرعة، مما يوفر المساعدة الحيوية مع دخول الحرب شهرها الرابع.

تجاوزت حزمة مجلس الشيوخ مبلغ 33 مليار دولار الذي طلبه بايدن قبل ثلاثة أسابيع، مع زيادة الإنفاق على المساعدات الدفاعية والإنسانية.

ورحب الرئيس بالموافقة على القانون وقال إن الكونغرس أكد أنه لن يكون هناك تأخير في الأموال المخصصة لأوكرانيا. سيوقع الرئيس على الإجراء بمجرد تسليمه رسمياً من قبل مجلس الشيوخ.

كما أعلنت الإدارة يوم الخميس، عن تقديم 100 مليون دولار إضافية للمساعدة الأمنية من الأموال المصرح بها سابقاً، بما في ذلك المدفعية والرادارات وغيرها من المعدات.

سيتم تخصيص أكثر من نصف الأموال في الحزمة الجديدة للأسلحة والمعدات والتمويل العسكري لأوكرانيا، وكذلك لاستعادة مخزونات الأسلحة الأميركية ودعم عمليات القيادة الأوروبية".

محادثات غانتس في الولايات المتحدة بشأن إيران تتزامن مع زيارة نائب وزير الدفاع السعودي

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "التقى وزير الدفاع بيني غانتس مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في واشنطن يوم الأربعاء لمناقشة التهديد الذي يمثله المشروع النووي الإيراني والتقدم الذي أحرزته إيران.

جاءت الاجتماعات بعد أقل من يوم من لقاء سوليفان وأوستن بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

أدى توقيت كلا الاجتماعين إلى تكهنات بأن إسرائيل كانت تنسق الخطوات التالية بشأن إيران مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وخلال الاجتماع مع سوليفان، ناقش غانتس "تقدم إيران في برنامجها النووي إلى جانب أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار وشدد على الحاجة إلى العمل عن كثب والاستعداد لأي سيناريو مستقبلي"، حسبما جاء في بيان أصدره مكتب غانتس.

وتأتي زيارة وزير الدفاع في الوقت الذي وصلت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والقوى الغربية بشأن برنامج طهران النووي إلى طريق مسدود.

ويوجد غانتس في واشنطن، بينما قام الرئيس الجديد للقيادة المركزية الأميركية، الجنرال إريك كوريلا، بزيارة إسرائيل لأول مرة وشارك في مناورات الجيش الإسرائيلي "عربات النار"، والتي ستحاكي أيضاً ضرب إيران.

الجيش الإسرائيلي لا يعتقد أن الجانبين سوف يتوصلان إلى اتفاق. وهو يخطط بجدية لعدة خيارات عسكرية في حالة فشل المحادثات. يعتقد الجيش أنه بالإضافة إلى العقوبات، يحتاج الأميركيون إلى وضع خيار عسكري على الطاولة".

السياسات الروسية الناشئة في الشرق الأوسط

وقالت صحيفة عرب نيوز السعودية "تُظهر الزيارات الأخيرة إلى الشرق الأوسط والظهور الإعلامي للمسؤولين الروس نمط سياسات موسكو الناشئة في المنطقة، والتي يمكن تفسيرها من خلال مصالحها الوطنية.

بمناسبة مرور 60 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والجزائر، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا الأسبوع الماضي. وامتنعت الجزائر عن التصويت عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في آذار يطالب روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، مما يدل على موقفها الحيادي.

والجزائر مورّد رئيس للغاز إلى أوروبا، حيث تستحوذ على نحو 11 في المئة من وارداتها، مقابل 47 في المئة من روسيا. تتطلع إسبانيا وإيطاليا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر وهي تفكر في خفض اعتمادها على الغاز والنفط الروسي. ومع ذلك، فإن موقفها يفتقر إلى القدرة على تلبية هذا الطلب على المدى القصير. وتعليقاً على شحنات الغاز الجزائرية، قال لافروف إن روسيا والجزائر ومصدري الغاز الآخرين يعتقدون أنه "يجب علينا احترام الصفقات التي تم التوصل إليها بالفعل". وأضاف أن "العديد من الشركات الروسية مهتمة بتنفيذ مشاريع مشتركة مع شركات جزائرية".

لكن هذا لا يوضح ما يجري وراء الكواليس. هل يهدف موقف روسيا إلى إقناع الجزائريين بالإبقاء على فكرة سعة الغاز المحدودة من أجل كسب النفوذ في الصراع الأوكراني؟ وهذا قد يزيد الضغط على المفاوضات لإنهاء الصراع قبل الشتاء. بدلاً من ذلك، ربما تكون موسكو مهتمة بالحفاظ على علاقات جيدة وتطويرها من خلال المشاريع المشتركة مع اللاعبين الإقليميين، مما قد يسمح للشركات الروسية بأن تكون جزءاً من المشاريع التي يمكن أن تقدم الطاقة في نهاية المطاف في جميع أنحاء العالم، حتى لأوروبا. على سبيل المثال، في أيلول الماضي، أجرت شركة غازبروم إي بي إنترناشونال محادثات بشأن فرص الاستثمار في الجزائر.

وفي هذا الصدد، هناك مثال آخر وثيق الصلة بالموضوع وهو موقف روسيا من جهود حكومة إقليم كردستان لتقديم الغاز إلى أوروبا. وفي مقابلة الأسبوع الماضي، قال سفير روسيا في العراق إلبروس كوتراشيف إن موسكو ليس لديها اعتراضات على هذا الاحتمال وإنها مستعدة لتأييده إذا لزم الأمر. وقال: "إنه حق سيادي للسلطات العراقية، بما في ذلك سلطات إقليم كردستان. إذا كانوا يريدون أن يفعلوا ما يريدون بغازهم، فيمكنهم فعل ذلك".

أظهر إقليم كردستان العراق، حليف الولايات المتحدة، موقفاً محايداً بشأن الأزمة الأوكرانية. ومع ذلك، في شباط 2017، أقرضتها شركة الطاقة الروسية العملاقة روسنفت حوالي 2.5 مليار دولار، واستثمرت في البنية التحتية المحلية لتصدير النفط والغاز. توضح هذه الأمثلة أن روسيا مدفوعة بالمصالح الوطنية، إلى جانب الحفاظ على العلاقات مع اللاعبين في المنطقة.

مثال آخر مثير للاهتمام هو زيارة لافروف غير المتوقعة إلى عُمان الأسبوع الماضي، وهي الأولى له منذ عام 2016. في البداية، يمكن تفسير الزيارة على أنها بحث روسي عن وسيط في النزاع الأوكراني، حيث تشتهر عمان بسياستها الحيادية وجهود الوساطة، مثل دورها في تسهيل إبرام الاتفاق النووي الإيراني الأصلي. ومع ذلك، أكد السلطان هيثم بن طارق خلال الزيارة التزام عمان تجاه أوبك +، حفاظاً على علاقة روسيا الطيبة مع منتج نفط خليجي. قاومت الدعوات الغربية لضخ مزيد من النفط في محاولة لعزل موسكو".

(م ش)