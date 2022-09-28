صحف عالمية: محمد بن سلمان يزيد من قبضته على حكم المملكة وتزايد قلق الأوروبيين بخصوص أزمة الغاز

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تعزيز محمد بن سلمان من وضعه كحاكم فعلي للسعودية وتفاقم أزمة الغاز في أوروبا بعد الانفجارات التي طالت خطوط الغاز الروسية المرسلة إلى أوروبا.

بعد عزلته الدولية...تعيين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيساً للوزراء

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " عين العاهل السعودي الملك سلمان يوم الثلاثاء نجله، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيساً للوزراء، مما يعزز صورة الحاكم الفعلي للمملكة في الوقت الذي يحاول فيه إنهاء سنوات من العزلة الدولية بعد مقتل الخاشقجي.

وسيزيد رئيس الوزراء، وهو لقب يحمله العاهل السعودي تقليدياً، قبضة الأمير محمد على السلطة، حيث إنه يشرف بالفعل على أكثر الحقائب الوزارية حساسية في البلاد، الاقتصاد والدفاع والنفط، كما يرى الملك سلمان أن ابنه شخصية وطنية تمثل جيل الشباب المضطرب في المملكة.

ويقود الأمير محمد إصلاحاً اقتصادياً لتقليل اعتماد المملكة على النفط، والدخول في سياسة خارجية سعودية أكثر قوة، ومنح حريات اجتماعية جديدة.

كما عين الملك وزيراً للدفاع نجله الأصغر خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السابق والسفير في واشنطن.

وخفت عزلة الأمير في الأشهر الأخيرة بزيارات إلى المملكة العربية السعودية قام بها قادة بريطانيا وفرنسا، تلاها في الآونة الأخيرة الرئيس بايدن، وأمضى قرابة ساعتين في مناقشة مع بن سلمان فيما أسماه بايدن "عمل مهم".

وفي تموز، قام الأمير محمد بجولة عدة أيام في اليونان وفرنسا بعد سنوات من تقييد زياراته الرسمية للدول العربية الصديقة المجاورة. لم يزر الولايات المتحدة أو دول أوروبية أخرى منذ 2018".

رصد انفجارات ضخمة قرب خط غاز روسي بعد تسريبات ناجمة عن 'تخريب'

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية في تقرير لها" سجل علماء الزلازل في الدنمارك والسويد انفجارات قوية تحت الماء بعد اكتشاف تسرب غاز في خطوط أنابيب الغاز الروسية الرئيسية المرسلة إلى أوروبا، وجاء اكتشاف الانفجار بعد أن ادعى رئيس الوزراء الدنماركي أن التسريبات ربما تكون ناجمة عن أعمال تخريبية.

وقال عالم الزلازل في المركز الوطني لعلوم الزلازل في السويد بيورن لوند: "ليس هناك شك في أن هذه كانت انفجارات".

إذا كانت الانفجارات مرتبطة بالتسريبات التخريبية، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد كبير للمخاوف الأوروبية بشأن إمدادات الطاقة الروسية إلى القارة، والتي لا تزال العديد من الدول تعتمد عليها على الرغم من التدافع للعثور على مصادر أخرى منذ غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال مشغل الشبكة "نورد ستريم"، إن ثلاثة خطوط بحرية من نظام خط أنابيب الغاز نورد ستريم تعرضت لأضرار "غير مسبوقة" في يوم واحد.

في حين أن خط أنابيب نورد ستريم 2 لم يعمل أبداً، كان نورد ستريم 1 ينقل الغاز إلى ألمانيا حتى وقت سابق من هذا الشهر، عندما قطعت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم الإمداد، مدعية أن هناك حاجة لأعمال صيانة عاجلة لإصلاح المكونات الرئيسية. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن خطي الأنابيب لا يزالان ممتلئين بالغاز على الرغم من عدم توصيل الغاز إلى أوروبا.

وقد رفض المسؤولون الألمان استشهاد غازبروم بالمشاكل الفنية كسبب للحد من تدفقات الغاز عبر نورد ستريم 1 كغطاء للعب على القوة السياسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبدأت غازبروم بقطع الإمدادات عبر نورد ستريم 1 في منتصف حزيران، وألقت باللوم على التأخير في تسليم التوربينات التي تم إرسالها إلى كندا لإصلاحها".

الأمم المتحدة تدعو إيران إلى وقف استخدام "القوة غير المتناسبة" مع احتجاجات

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية " دعت الأمم المتحدة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى عدم استخدام "القوة غير المتناسبة" ضد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في حجز ما يسمى بشرطة الآداب.

وقال المتحدث ستيفان دوغاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد للرئيس رئيسي على ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وقال دوغاريك: "إننا نشعر بقلق متزايد بشأن التقارير التي تتحدث عن ارتفاع عدد القتلى، بمن فيهم النساء والأطفال، بسبب الاحتجاجات".

وقال إن غوتيريش "يدعو قوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة ويناشد الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد".

كما دعا إلى "تحقيق سريع ونزيه وفعال" في وفاة مهسا أميني، التي توفيت في الحجز بعد مزاعم بانتهاكها القواعد التي تنص على ارتداء الحجاب الضيق، مما أثار احتجاجات على مستوى البلاد خلفت العشرات من القتلى.

ووصف مكتب رئيسي يوم السبت الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" وحث على "اتخاذ إجراءات حاسمة ضد معارضي أمن وسلم البلاد والشعب".

(م ش)