صحف عالمية: محاولات أمريكية لتمديد حظر الأسلحة على إيران ومخاوف من عودة المتشددين لدى الأخيرة

تطرقت الصحف العالمية اليوم, إلى الخطوات الأمريكية لتمديد حظر الأسلحة على إيران, بالإضافة إلى المخاوف الأوروبية من عودة المتشددين إلى الحكم في إيران.

واشنطن تايمز: مجلس الأمن الدولي يبدأ محادثات بشأن تمديد حظر الأسلحة الإيرانية

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها موضوع تنديد حظر الأسلحة على إيران وفي هذا السياق قالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية "من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل في أول جولة من المحادثات بشأن خطة تقودها الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والتي من المقرر أن تنتهي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وذكر دبلوماسيون أمريكيون أن دبلوماسيين أمريكيين وزعوا مسودة اقتراح لتمديد حظر بيع أو توريد أو نقل الأسلحة من قبل إيران ما لم يوافق عليها المجلس المؤلف من 15 عضوًا.

وسيتطلب مشروع القرار أيضاً من الدول تفتيش البضائع التي تمر عبر أراضيها، بما في ذلك الممرات المائية، إذا اعتقدت أنها تحتوي على منتجات محظورة.

وأصر المسؤولون الأمريكيون على أن حظر الأسلحة، الذي تم تطبيقه كجزء من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي انسحبت منه إدارة ترامب في عام 2018، يجب أن يظل سارياً، مشيرين إلى الانتهاكات الإيرانية لمعاهدة عهد أوباما.

ويحتاج القرار من أجل تمريره إلى تسعة أصوات مؤيدة ويجب أن يتجنب حق النقض من قبل أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، والذي يضم الصين وروسيا اللتين عارضتا التمديد.

وإذا لم يتم تمديد الحظر، فقد هددت إدارة ترامب بإطلاق تجديد جميع عقوبات الأمم المتحدة في خطوة للحصول على دعم من مجلس الأمن لتجديد حظر الأسلحة.

الغارديان: أوروبا تحذر من أن صعود المتشددين في إيران يهدد الدبلوماسية النووية

وفي سياق متصل، قالت صحيفة الغارديان البريطانية "يتم حث الدبلوماسيين الأوروبيين على استئناف الدبلوماسية المكوكية مع إيران بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر / تشرين الثاني أو المخاطرة بامتلاك المتشددين في طهران سيطرة أكبر على طبقات الحكومة الإيرانية المتعددة واقتصادها.

وتمكنت المجموعة الأوروبية (E3) - ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة - من الحفاظ على وحدتها في اجتماع يوم الجمعة، اتفقوا فيه على إبقاء الاتفاق النووي على قيد الحياة، ومعارضة خطة أمريكية لفرض عقوبات على إيران.

لكن الاتفاق الذي يحد من برنامج إيران النووي، الموقع في عام 2015، معلق بخيط رفيع بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأول مرة أن إيران لا تتعاون مع مفتشيها في موقعين نوويين رئيسيين، وفي طلقة تحذيرية، صوت مجلس الوكالة، بما في ذلك الأوروبيون، لحث إيران على التعاون.

جيروزاليم بوست :رايس ... الضم سيجعل دعم اسرائيل صعباً لدى الحزبين

وفي الشأن الإسرائيلي قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "قالت سوزان رايس، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة ومستشارة الأمن القومي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، يوم الثلاثاء إنه لا توجد وسيلة للحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وطبيعتها الديمقراطية بدون حل الدولتين.

وتحدثت في ندوة عبر الإنترنت استضافها منتدى السياسة الإسرائيلية لمناقشة الخطوة الإسرائيلية المحتملة لتطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية في وقت مبكر من 1 تموز/يوليو.

وقالت سوزان رايس إنها تدرك أن العديد من العوامل تجعل حل الدولتين أصعب، وأضافت أنه من وجهة نظرها، "إما أن تكون النتيجة هي النتيجة التي يجب أن نحاول تجنبها بأي ثمن".

واستطردت سوزان رايس قائلة "لذلك عندما يتعلق الأمر بالضم، أعتقد أن الحجة الواضحة ضدها هي أنها تجعل من المستحيل تحقيق هدف الدولتين"، وقالت إن هناك جوانب سلبية "كثيرة" لهذه الخطوة.

(م ش)