صحف عالمية: ماكنزي يعتبر سيطرة طالبان على البلاد بمثابة دعم للإرهاب العالمي

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى المخاوف الأميركية من انتشار الإرهاب بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، وإلى الدعم الأميركي لأوكرانيا ضد روسيا، إلى جانب الشأن اليمني.

الجنرال ماكنزي: استيلاء طالبان على السلطة كان بمثابة دعم للمتطرفين العالميين

نقلت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية عن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي إن "سيطرة طالبان على أفغانستان كانت بمثابة دعم للمتطرفين العالميين، وطلب من أمريكا من توخي الحذر.

في حديثه إلى الصحيفة، ناقش الجنرال ماكنزي الانسحاب المتسرع للقوات الأميركية من أفغانستان قبل الموعد النهائي في 31 آب، معترفًا بأن الولايات المتحدة ستجري "دراسة عميقة جدًّا حول الخطأ الذي حدث"، وردّ فعل الحلفاء في المنطقة على الوضع في كابول، وكذلك التهديدات الملحة في الشرق الأوسط اليوم.

وقال الجنرال ماكنزي، الذي يشرف على العمليات العسكرية الأميركية في أكثر من اثنتي عشرة دولة من باكستان إلى مصر، إن واشنطن رأت مخاطر انهيار الحكومة الأفغانية، لكنها فوجئت بسرعة السقوط الذي حدث في غضون أسابيع.

وأضاف "سوف نقوم بدراسة عميقة حول الخطأ الذي حدث ولماذا الجيش الأفغاني، الذي أنفقنا عليه الكثير من المال، فشل بهذه السرعة الكبيرة، ولكن في الوقت نفسه، لن يقتصر تحقيقنا على الأمور العسكرية فقط. نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة على نهج الحكومة بالكامل".

وقال إن تركيزه اليوم ينصبّ على ضمان أن تفي طالبان بالوعود التي قطعتها في المحادثات مع واشنطن في الدوحة بأن أفغانستان لن تصبح ملاذًا آمنًا للجماعات الإرهابية التي تخطط لشن هجمات على المصالح الأميركية.

وحذر طالبان من أن أي اعتراف أو دعم أو مساعدة أميركية في المستقبل سيتوقف على وفائهم لتلك الالتزامات".

وزير الدفاع الأميركي: الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي

قالت صحيفة الواشنطن تايمز الأميركية عن دعم أميركا لأوكرانيا في مواجهة روسيا: " التقى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الثلاثاء، بالقادة الأوكرانيين لتعزيز العلاقات مع البلاد وسط القتال المستمر بين القوات الحكومية والانفصاليين المدعومين من روسيا في صراع أودى بحياة الآلاف.

والتقى أوستن بوزير الدفاع أندري تاران في العاصمة الأوكرانية كييف، لتقديم طمأنة دعم الولايات المتحدة لوحدة أراضي الدولة وسيادتها ومواصلة تنفيذ إطار عمل دفاعي استراتيجي تم توقيعه في نهاية شهر آب.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع "تدعو الولايات المتحدة روسيا إلى إنهاء احتلالها لشبه جزيرة القرم، ووقف إدامة الحرب في شرق أوكرانيا، وإنهاء أنشطتها المزعزعة للاستقرار في البحر الأسود وعلى طول الحدود الأوكرانية، وإنهاء هجماتها الإلكترونية المستمرة وغيرها من الأنشطة الخبيثة ضد الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا".

كما أشاد أوستن بالقوات الأوكرانية "التي تواصل الوقوف للدفاع عن قيمنا المشتركة ومبادئنا الديمقراطية الأساسية".

قال مسؤولون دفاعيون إن المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين ناقشوا أيضًا التقدم الذي أحرزته البلاد في تنفيذ الإصلاحات الدفاعية لتعزيز تطلعات الناتو والتعاون الإقليمي بين الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء البحر الأسود".

بلينكن: الصراع في اليمن يأتي على رأس أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية في الشأن اليمني: "أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن حل الصراع في اليمن لا يزال يمثل أولوية قصوى في السياسة الخارجية الأميركية.

وجاءت تصريحاته خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي الجديد لليمن هانز جروندبرج.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن بلينكن هنأ جروندبرج، الذي تم تعيينه في آب ليحل محل مارتن غريفيث، على دوره الجديد.

وخلال المكالمة، ناقشوا الجهود المبذولة لإشراك جميع الأطراف دون شروط مسبقة وتأمين وقف إطلاق النار، ومعالجة الأولويات الإنسانية العاجلة، واستئناف العملية السياسية في اليمن، وضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن بلينكن رحب أيضًا بالتعاون بشأن الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى "حل شامل ودائم" لإنهاء الصراع في اليمن وتقديم الإغاثة لليمنيين".

(م ش)