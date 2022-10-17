صحف عالمية: لبايدن خيارات محدودة لمواجهة الرياض ودعوات لاستقالة ليزا تراس

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم الإثنين، إلى تصاعد التوتر بين واشنطن والرياض وتصاعد الدعوات لاستقالة ليزا تراس والمخاوف الأوروبية من نهج الشتاء الحالي وتأثيره على أزمة الطاقة.

مساحة محدودة لجو بايدن للمناورة مع السعودية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية" بينما يدرس جو بايدن رده على قرار السعودية خفض إنتاج النفط، يواجه الرئيس الأميركي دعوات متزايدة من الديمقراطيين لفعل الشيء الوحيد الذي يعتقدون أنه سيضر المملكة العربية السعودية أكثر من غيره، وهو تجميد مبيعات الأسلحة وكبح التعاون الأمني مع المملكة.

وإذا قرر بايدن السير في هذا الطريق، فسيكون أمامه مجال محدود للمناورة، كما يقول دبلوماسيون ومحللون.

ويرجع ذلك جزئياً إلى أن إدارته فرضت تجميداً لمبيعات الأسلحة "الهجومية" للسعودية إثر مخاوف بايدن بشأن سلوك الرياض في حربها في اليمن، وعلى الرغم من ذلك، استمرت مبيعات الأسلحة الدفاعية.

ويرى المحللون أن السعودية مهمة للغاية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ومن بينها الاستخبارات المضادة وجهودها لاحتواء التهديدات التي تشكلها إيران، بحيث لا يمكن التخلي عنها على الجبهة الأمنية.

وأرجأت إدارة بايدن اجتماع "مجموعة العمل" لمجلس التعاون الأميركي الخليجي الذي كان من المقرر عقده في الرياض هذا الشهر، وهو تجمع يناقش فيه المسؤولون التعاون العسكري والتهديدات الإقليمية، وينظر إلى هذه الخطوة على أنها رمزية إلى حد كبير.

وقال خبير الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية إميل حكيم، للصحيفة إن واشنطن يمكن أن تظهر استياءها من خلال تأخير مبيعات الأسلحة أو الإمدادات، وخفض التمثيل الرسمي في الإعدادات الأمنية، والتراجع عن السياسة السعودية في اليمن وغيرها من القضايا.

والسعودية التي تنظر إلى الولايات المتحدة على مدى عقود على أنها الضامن الأمني لها، هي واحدة من أكبر مشتري الأسلحة الأميركية، وبلغ الإنفاق العسكري السعودية 55.6 مليار دولار في عام 2021. وشكلت السعودية ما يقرب من ربع المبيعات الأميركية خلال 2017-2021، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام".

نواب محافظين يحذرون ليز تراس من أن "اللعبة انتهت" وعليها أن تستقيل

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية" تلقت آمال ليزا تراس في البقاء داونينغ ستريت (رئاسة الحكومة) ضربة قاسية بعد أن أعلن نواب حزب المحافظين عن مطالبهم باستقالتها.

كان رئيس البرلمان توري كريسبين بلانت أول عضو برلماني يكسر الغطاء ويدعو تراس علانية إلى الرحيل، لكن مجموعة من الآخرين شككوا علانية في قدرتها على البقاء في المنصب.

وصرح السير مالكولم ريفكيند، عضو حزب المحافظين، لصحيفة الإندبندنت أنه من "المصلحة الوطنية" أن يطالب أعضاء البرلمان باستقالتها، بينما دعاها النائب أندرو بريدجن أيضاً إلى الاستقالة، قائلاً: "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو، بلادنا وشعبها وحزبنا يستحقون الأفضل".

أعلن جيمي واليس، النائب عن حزب المحافظين عن Bridgend & Porthcawl، أنه "كتب إلى رئيسة الوزراء ليطلب منها التنحي لأنها لم تعد تتمتع بثقة هذا البلد".

واشتد السباق على استبدال السيدة تراس حيث اتضح أن حلفاء وزير الدفاع، بن والاس، بدأوا يحشدون الدعم بين أعضاء البرلمان من أجل الاستيلاء على السلطة.

خلف الكواليس، من المتوقع أن تجتمع مجموعات من نواب حزب المحافظين وأعضاء البرلمان هذا الأسبوع لمناقشة سبل عزل تراس".

نهج الشتاء يرفع المخاطر في أزمة الطاقة الأوروبية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن "أوروبا مستعدة قدر الإمكان لفصل الشتاء بدون الغاز الطبيعي الروسي، لكن لا يوجد هامش للخطأ، فمرافق تخزين الغاز الخاصة للتدفئة وتوليد الطاقة شبه ممتلئة، والاستهلاك منخفض، وناقلات الغاز الطبيعي المسال تتدفق، أصبحت أوروبا في وضع أقوى مما كان عليه في الأشهر الأخيرة، بعد أن خفضت موسكو شحنات الغاز رداً على العقوبات الغربية بسبب غزو أوكرانيا.

ومع ذلك، يمكن أن يحدث الكثير من الخطأ، وقد تؤدي موجة البرد الطويلة أو تعطل خط الأنابيب إلى زعزعة الاستعدادات في المنطقة، مما يهدد بتقنين الحصص في حالات الطوارئ، وانقطاع التيار الكهربائي، وتعميق الركود الاقتصادي.

ويقول المسؤولون والمحللون إن استعداد المستهلكين لتقليص استخدام الغاز سيكون عاملاً أساسياً لتجاوز فصل الشتاء، قد يساعد الشتاء المعتدل أيضاً.

وقال وزير الطاقة الإيطالي روبرتو سينجولاني: "سيكون هذا شتاء يسوده الخوف والغموض، باستثناء الكوارث، مثل الطقس شديد البرودة، إذا أبقينا الاستهلاك تحت السيطرة، فسنجتاز هذا الشتاء، علينا فقط أن نأمل في ألا يحدث أي خطأ".

تقف أوروبا على خط المواجهة في نزاع الطاقة الجاري جنباً إلى جنب مع الحرب في أوكرانيا، منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا هذا العام، قلصت روسيا إمدادات الغاز فيما وصفه المسؤولون الأوروبيون بأنه هجوم اقتصادي يهدف إلى إضعاف دعمهم المالي والعسكري لكييف، وتستهدف أوروبا بدورها عائدات الطاقة الروسية بفرض حظر وشيك على واردات النفط".

(م ش)