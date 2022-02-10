صحف عالمية: لا توجد حلول سريعة لمكافحة الإرهاب وسلطة أردوغان أمام مفترق طرق

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى خطر داعش والانزلاق الكبير لأردوغان والذي قد يعزز قدرة المعارضة على الإطاحة بالأخير، إلى جانب الأزمة الأوكرانية.

الأمم المتحدة: يجب البناء على مقتل زعيم داعش لإحباط المجندين

قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية، حول تهديدات داعش: "قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إنه من الأهمية بمكان البناء على الزخم الذي أعقب مقتل زعيم تنظيم داعش المتطرف الأسبوع الماضي، ومعالجة المظالم التي تستغلها الجماعات الإرهابية لجذب أتباع جدد.

قال وكيل الأمين العام فلاديمير فورونكوف لمجلس الأمن الدولي إن مقتل أبو إبراهيم الهاشمي القريشي في غارة أميركية شمال غرب سوريا "ربما كان الأكثر أهمية في سلسلة الضربات" ضد قيادة داعش في الفترة الأخيرة.

لكنه حذر من أن الجماعة معروفة بقدرتها على إعادة تجميع نفسها على الرغم من الخسائر السابقة المماثلة، وقدرتها على الحفاظ على أنشطتها وتكثيفها في المناطق المتضررة من الصراع في جميع أنحاء العالم.

منذ هجمات الحادي عشر من أيلول في الولايات المتحدة التي حفزت أنشطة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، قال فورونكوف إن الأمم المتحدة تعلمت أن مكافحة الإرهاب "لعبة طويلة الأمد وأنه لا توجد حلول سريعة".

وقال: "قد تكون عمليات مكافحة الإرهاب العسكرية ضرورية، لكن الإجراءات الشاملة مع التركيز القوي على الوقاية مطلوبة لمعالجة الديناميكيات التي تغذي الانجذاب إلى الإرهاب".

وحث رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، بدءًا من العراق وسوريا التي تتواجد فيها قيادات داعش، على الحفاظ على المكاسب ضد التنظيم المتطرف ومنع توسعها الإقليمي وتقليص قدراتها على إطلاق الهجمات وتجنيد أعضاء جدد في صفوفها".

الفاينانشيال تايمز: قد يأتي التاريخ أخيرًا ليدق باب أردوغان

قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية حول تراجع هيمنة أردوغان على السلطة: " يتصرف رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا المتسلط، أكثر من أي وقت مضى كما لو أنه لا توجد حدود لسلطته - ولكنه يواجه خطرًا حقيقيًا بعد عقدين من الهيمنة على السياسة التركية.

لذلك عندما وصل تضخم الأسعار على أساس سنوي إلى ما يقرب من 50 بالمائة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى في عهد أردوغان، أقال رئيس معهد الإحصاء التركي. لكن الأسعار لم تتراجع.

وقوة أردوغان أصبحت غير محدودة، منذ أن استبدل الديمقراطية البرلمانية في تركيا بنظام رئاسي على غرار روسيا. لكن فرض حكم الرجل الواحد شجعه على ارتكاب أخطاء متهورة في الحكم. بعد الاستغناء عن جميع مؤسسي حزب العدالة والتنمية وتجاهل كل الخبرات الاقتصادية الجادة، لم يعد هناك من حوله من يجرؤ على انتقاد السلطان.

وفي تشرين الأول، أمر بطرد 10 سفراء غربيين، بما في ذلك سفير الولايات المتحدة، الأمر الذي كان سيقطع آخر الجسور المتوترة بين تركيا العضو في الناتو، مع الغرب. ولكنه تراجع عن التهديد.

ويبدو أنه غير قادر على التراجع عن سياسته الاقتصادية المدمرة، لا سيما الاعتقاد بأن رفع أسعار الفائدة يسبب التضخم بدلًا من كبحه.

كما تبخر كل النمو الاقتصادي الذي حققه خلال العقد الأول من حكمه، حتى قبل انتشار وباء كورونا. إن فشله في الدفاع عن الليرة على الرغم من استهلاك أكثر من 100 مليار دولار من الاحتياطيات جعل المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت تركيا ستكون قادرة على خدمة ديونها.

هذا الانزلاق الكبير يعزز اعتقاد المعارضة بقدرتها أخيرًا على الإطاحة بأردوغان واستعادة الديمقراطية البرلمانية في تركيا. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في حزيران من العام المقبل.

ويمكن لأردوغان أن يدعو إلى خوض معركة مبكرة يلوم فيها المنافسين على الأخطاء التي وقعت، ولكنه قيد البرلمان، وجعل القضاء سلاحًا في يده، وجرد الخدمة المدنية من قوتها. لقد قام بسجن قيادة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكرد الذي حرم حزب العدالة والتنمية من الأغلبية البرلمانية عام 2015.

السؤال هنا: هل يمكن للمعارضة أن تتحد خلف مرشح يستطيع المنافسة وتفجر موجة انتخابية (تسونامي سياسي) لن يكون قادرًا على مقاومتها؟ يعتقد العديد من المحللين السياسيين أن ذلك ممكن. يقول أحدهم: "نحن في نهاية دورة تاريخية كبرى في تركيا".

ولم يترك أردوغان معارضة له داخل حزبه، وتخلص من قيادات حزب العدالة والتنمية، أحد أنجح الأحزاب الحاكمة في العصر الحديث".

بدء التدريبات العسكرية في بيلاروسيا مع تصعيد روسيا للتوترات في أوكرانيا

قالت صحيفة الغارديان البريطانية حول الأزمة الأوكرانية: "ستبدأ روسيا وبيلاروسيا 10 أيام من التدريبات العسكرية المشتركة يوم الخميس، وذلك في ظل حشد الكرملين لقواته حول الحدود الأوكرانية.

ووصل فاليري غيراسيموف، رئيس الأركان العامة الروسية، إلى بيلاروسيا يوم الأربعاء للإشراف على التدريبات.

أرسلت روسيا ما يصل إلى 30 ألف جندي وكتيبتين من أنظمة صواريخ إس -400 أرض - جو والعديد من الطائرات المقاتلة إلى بيلاروسيا لإجراء تدريبات مشتركة مع الجيش البيلاروسي. تُظهر صور القمر الصناعي أنه تم نقل الكثير من الأجهزة إلى مواقع قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

ورد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع أن القوات ستغادر بيلاروسيا عندما تنتهي التدريبات في 20 شباط. حتى لو حدث ذلك، فإن التدريبات تظهر أن الديكتاتور البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حليف قوي في سياسة بوتين تجاه أوكرانيا.

قال أرتيوم شرايبمان، المحلل السياسي البيلاروسي: "لن يكون لوكاشينكو قادرًا على مقاومة منح الأراضي البيلاروسية لأي أغراض تحتاجها روسيا".

(م ش)