صحف عالمية: لا أمل في إعادة إعمار سوريا وطالبان تتراجع عن محادثات السلام

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الآمال المفقودة بشأن إعادة الإعمار في سوريا، بالإضافة إلى تراجع طالبان عن محادثات تركيا، وتأثيرات تفجير نطنز على المحادثات النووية.

'لا تقدم المعادلة السياسية أملًا لإعادة إعمار سوريا،

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "بعد أكثر من عقد من بدء الحرب الأهلية في سوريا، لا تزال البلاد منقسمة بين الفصائل المتنافسة والاقتصاد ينهار.

تعرض أكثر من ثلث البنية التحتية للبلاد للضرر أو الدمار، بينما يكافح أكثر من 80 بالمئة من السوريين للبقاء تحت خط الفقر.

في بلد لا يزال فيه كثير من الناس يعتمدون بشدة على المساعدات الإنسانية، قد يبدو الحديث عن إعادة الإعمار بعد الصراع سابقًا لأوانه، ومع ذلك، من المهم النظر في كيفية تعافي الاقتصاد والمجتمع في سوريا.

تلوم الولايات المتحدة والدول الأوروبية وبعض دول الشرق الأوسط حكومة دمشق وحلفائها على الكثير من الموت والدمار في سوريا.

وأضاف "بدون مساعدة لإعادة الإعمار، لن يتعافى المجتمع السوري، مما يترك العديد من السوريين يعانون من الفقر وانعدام الأمن. ومع ذلك، فإن أي أموال لإعادة الإعمار تذهب إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام ستثري النظام، وتضمن بقاء الرابحين المفترسين في اقتصاد الصراع مسؤولين عن الموارد، وتعزز الفساد، بينما تفشل في فعل الكثير لمساعدة السوريين العاديين على إعادة بناء حياتهم. علاوة على ذلك، فإن الدول الغربية تكره إنفاق أموال دافعي الضرائب الخاصة بها لمكافأة الممثلين الذين دمروا جزءًا كبيرًا من البلاد".

بشكل مأساوي، تفتقر سوريا إلى الظروف اللازمة لإعادة الإعمار الناجحة بعد انتهاء الصراع. أولًا، الصراع لم ينته بعد، لا تسيطر الحكومة على جميع أراضي الدولة، بما في ذلك حقول النفط وطرق وعقد النقل الرئيسة المتعددة، على سبيل المثال، بدأ العديد من السوريين في الجزء الشمالي من البلاد الخاضع لسيطرة تركيا في استخدام الليرة التركية.

مشكلة أخرى هي نقص الموارد، الموارد الطبيعية لسوريا محدودة ولا تسيطر الحكومة على أهمها، كانت إحدى نقاط القوة في البلاد قبل الحرب هي وجود قطاع خاص نشط نسبيًّا، لكن الحرب دمرت أو شوهت البنية التحتية لهذا القطاع والروابط التجارية والتمويل وشبكات الأعمال.

تعتمد الحكومة على المساعدات الخارجية، لكن الداعمين الرئيسين لها - روسيا وإيران - لديهم موارد محدودة لتقديمها ورغبة محدودة في المساعدة في إعادة البناء.

تفرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات صارمة على النظام السوري تثبط بعض المصادر المحتملة الأخرى لمساعدة الدولة والاستثمارات الخاصة.

العقبة الثالثة هي عدم وجود أي حل سياسي للحرب قد يبني ثقة طويلة الأمد، لم يُظهر "نظام الأسد" أي اهتمام بالتسوية مع الفاعلين السياسيين الآخرين. علاوة على ذلك، لا يحاول "النظام" توحيد البلاد وتضميد الجراح، بل يحاول هندسة مجتمع ما بعد سوريا لصالحه.

يتطلب الانتعاش الاقتصادي الموثوق به نوعًا شاملًا من إعادة الإعمار يركز على توفير البنية التحتية والإسكان والفرص الاقتصادية لمجموعة واسعة من السوريين وعلى تسهيل عودة النازحين السوريين. ومع ذلك، لم يُظهر النظام أي تسامح تجاه إعادة الإعمار الشاملة. وبدلًا من ذلك، أقامت هياكل قانونية وعملية مصممة لمكافأة الموالين والحلفاء الأجانب اقتصاديًّا ومعاقبة المعارضين. كما اتخذ النظام خطوات تهدف إلى تصعيب عودة النازحين السوريين، بما في ذلك الاستيلاء على ممتلكات بعض الذين فروا.

'طالبان تتراجع عن المحادثات'

وفي الشأن الأفغاني، نقلت صحيفة وول تسريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين قولهم: "إن الجهود الدولية للتوسط في تسوية سلمية في أفغانستان تعرضت لانتكاسة يوم الإثنين بعد أن تراجعت طالبان عن المشاركة في قمة تدعمها الولايات المتحدة كان من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع في تركيا".

وقال متحدث باسم طالبان إن الحركة لن تحضر المؤتمر لأن "مشاوراتنا لم تنته بشأن هذا الموضوع".

في مواجهة الموعد النهائي في الأول من أيار/ مايو لسحب القوات الأمريكية من البلاد، أمضت إدارة بايدن أسابيع في إرساء الأساس للمؤتمر على أمل أن تسرع من عملية السلام البطيئة التي بدأت العام الماضي، حيث تم تأجيل المؤتمر الآن إلى تاريخ لاحق.

كانت الإدارة تأمل في أن تسفر محادثات تركيا عن اتفاق لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة مؤقتة تضم طالبان، مما يمكّن حلفاء الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من سحب قواتهم بعد 20 عامًا. وتهدف المحادثات إلى تكرار صيغة المؤتمر الذي عقد في بون بألمانيا، حيث اختار الأفغان زعيمًا لأفغانستان بعد الإطاحة بحركة طالبان من السلطة عام 2001.

وفي مقال نُشر على موقع "صوت الجهاد" باللغة الإنجليزية، والذي يعكس غالبًا تفكير أعضاء الجماعة، نددت طالبان باقتراح الولايات المتحدة بتشكيل حكومة مؤقتة وقالت إن جهودًا مماثلة قد باءت بالفشل.

كيف ستؤثر حادثة نطنز على مفاوضات فيينا الإيرانية؟

وفي الشأن الإيراني، قالت صحيفة جيروزليم بوست الاسرائيلية في تحليل لها: "استخدمت المتفجرات لتدمير نظام الطاقة الداخلي بالكامل في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم الإيرانية في عملية نسبت الى اسرائيل، حسبما قال مسؤولان في المخابرات لصحيفة نيويورك تايمز ليلة الأحد.

وقع الحادث بينما تجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات غير مباشرة في فيينا حول احتمال عودة متبادلة للاتفاقية النووية لعام 2015.

جوناثان شانزر وهو باحث في منظمة الحرية للدفاع عن الديمقراطيات (FDD) أخبر صحيفة جيروزاليم بوست أن "هذا الحدث الدرامي والغامض سينظر إليه على أنه يقوض الدبلوماسية، لكن الحقيقة هي أنها ستمنح فريق الولايات المتحدة نفوذًا إذا أرادوا ذلك".

وأشار الباحث في برنامج أمن الشرق الأوسط في CNAS كالي توماس إلى أنه "حتى قبل وقوع الحادث في نطنز، كانت الجدوى السياسية والعودة السريعة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة موضع شك بالفعل في طهران، من المرجح أن يؤدي هذا الحادث إلى زيادة الشكوك الإيرانية بشأن وجود الولايات المتحدة في فيينا للتفاوض بحسن نية".

وقال الباحث البارز في معهد هدسون مايك بريجينت للصحيفة إن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة قلقون من أن الإدارة ستتخلى عن نفوذها وتوافق على رفع العقوبات.

لذلك، تابع بريجينت، فإن حلفاء أمريكا "يصعّدون من إجراءاتهم لمنع إيران من الانتقال إلى صنع قنبلة".

وقال: "الهجوم الإلكتروني على نطنز هو مثال على ذلك، إيران عرضة للهجوم واقتصادها ضعيف، هذا ليس الوقت المناسب لمنح النظام شريان حياة اقتصاديًّا وعزل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة من خلال إبعادهم عن محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأوضح بريجينت: "يعرف حلفاؤنا في المنطقة النظام بشكل أفضل، فهم لا يحبون ما يسمعونه من إدارة بايدن ويظهرون استعدادهم للتصرف بشكل مستقل لمخاوفهم المتعلقة بالأمن القومي".

(م ش)