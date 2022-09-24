صحف عالمية: كييف تخفض مستوى علاقاتها مع طهران وواشنطن تسعى لمواجهة بكين عبر أستراليا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تخفيض أوكرانيا لمستوى علاقاتها مع إيران وسعي الولايات المتحدة إلى مواجهة قوة الصين العسكرية المتزايدة وتهديدات الجيش الإيراني بالتدخل لقمع الاحتجاجات.

العلاقات الإيرانية - الأوكرانية

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "أعلنت أوكرانيا إنها ستخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب قرار طهران إمداد القوات الروسية بطائرات مسيرة، وهي خطوة وصفها الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنها "تعاون مع الشر".

وقال زيلينسكي إن ثماني طائرات إيرانية الصنع بدون طيار أسقطت حتى الآن في الصراع.

وقال زيلينسكي في خطاب فيديو في وقت متأخر من الليل "اليوم الجيش الروسي استخدم طائرات إيرانية بدون طيار في ضرباته، العالم سيعرف كل حالة تعاون مع الشر وستكون لها عواقب مماثلة".

وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت أن "تزويد روسيا بالأسلحة لشن حرب ضد أوكرانيا عمل غير ودي يوجه ضربة خطيرة للعلاقات بين أوكرانيا وإيران".

وردا على مثل هذا العمل غير الودي، قرر الجانب الأوكراني حرمان سفير إيران من اعتماده وكذلك تقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية في كييف بشكل كبير".

لمواجهة الصين.. الولايات المتحدة تجري محادثات لبناء أول غواصات نووية لأستراليا

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية" قال مسؤولون غربيون إن إدارة بايدن تستكشف ترتيباً لتسريع استحواذ أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية للرد على القوة العسكرية المتنامية للصين من خلال إنتاج غواصات في الولايات المتحدة.

وتتمثل الفكرة في تزويد أستراليا بأسطول أولي يعمل بالطاقة النووية بحلول منتصف عام 2030، بينما يجري بذل جهد طويل الأجل لمنح أستراليا القدرة على إنتاج غواصات تعمل بالطاقة النووية في أستراليا نفسها.

وتمت مناقشة الترتيب المؤقت بين كبار المسؤولين في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا كوسيلة لإبقاء المبادرة على المسار الصحيح. إنها إحدى الأفكار العديدة التي تم تقييمها لتمكين أستراليا من إرسال أسطول يعمل بالطاقة النووية بسرعة أكبر، ولم تتم الموافقة عليها رسميًا بعد.

المبادرة لها تحدياتها، ولتنفيذها، سيلزم إنفاق مليارات الدولارات لتوسيع قدرة إنتاج الغواصات الأميركية، ومن المتوقع أن تساهم أستراليا في هذا التوسع.

ومن المتوقع صدور قرار نهائي بشأن كيفية المضي قدماً في آذار2023، حيث ستعلن كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا إنهم سيكملون دراسة مشتركة حول كيفية المضي قدماً".

الجيش الإيراني يهدد بالتدخل ضد "الأعداء" فيما تستعد البلاد لاحتجاجات جديدة

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية في تقرير لها" هدد الجيش الإيراني باستعمال العنف ضد الاحتجاجات الواسعة والمتنامية المناهضة للنظام التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني مع وصول رئيس البلاد إلى الوطن بعد رحلة إلى الأمم المتحدة.

وجاء في بيان الجيش أن "الجيش مستعد للدفاع عن أمن ومصالح الأمة الإيرانية ضد مؤامرات الأعداء، أفراد الجيش يدعمون بشكل كامل رفاقهم في قوات الشرطة، ومستعدون للتعامل مع مؤامرات الأعداء المختلفة".

وقال مهدي حاجاتي، عضو سابق في مجلس مدينة شيراز وناشط يعيش الآن في المنفى: "كلا الجانبين يستعدان للخروج بكامل قوتهما. منذ يومين زاد النظام من قمعه، لقد وصل الناس إلى مستوى من الغضب، أنهم في مكان ما بين الحياة والموت".

أدى اعتقال مهسا أميني في 13 أيلول من قبل شرطة الأخلاق ووفاتها اللاحقة والتي لا تزال غير مبررة، إلى أسبوع من الاحتجاجات غير المسبوقة في الشوارع في جميع أنحاء إيران، استقطبت التجمعات المسائية العفوية عشرات الآلاف من الأشخاص من مختلف الفئات الاجتماعية والعرقية في البلاد، ودعا العديد منهم بصوت عالٍ إلى سقوط الجمهورية الإسلامية.

لكن يبدو أن النظام يستعد لتكثيف جهوده لسحق الاحتجاجات، وانتشر الآلاف من أنصار النظام، الجمعة، لترديد الشعارات المؤيدة للمرشد الأعلى علي خامنئي وإدانة المتظاهرين خلال صلاة يوم الجمعة.

وقال رجل الدين آية الله أحمد خاتمي لمن تجمعوا في طهران في خطبته "لفترة طويلة كان أعداءكم يبحثون عن حجة لكنهم لم ينجحوا. حتى وجدوا هذه القضية لمواجهة النظام، أعمال الشغب هذه هي ضدكم".

(م ش)