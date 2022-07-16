صحف عالمية: كيف قرأت الصحف العالمية زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط؟

تطرقت غالبية الصحف العالمية اليوم، إلى زيارة الرئيس الأميركي الى الشرق الأوسط.

هل يستطيع بايدن تصحيح أخطاء أوباما في الشرق الأوسط؟

وعن زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "أثناء سفر الرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، علق (الرئيس الأميركي) بين مطالب نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء مؤيدين للفلسطينيين والواقع الصعب للمصالح الوطنية الأميركية. كانت إدارته تأمل في إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع الضغط على إسرائيل بشأن معاملتها للفلسطينيين وتقليص الالتزامات الأميركية تجاه دول الخليج العربية والتعامل معها.

انهار هذا الالتزام تحت وطأة إيران باستخدام التزام بايدن بإعادة الدخول في الاتفاق النووي كغطاء لتراكم هائل من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة مع تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين، وفشل مشروع بايدن للطاقة الخضراء وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار النفط والغاز. يسعى الرئيس الآن إلى تعزيز التحالفات الأميركية القديمة مع دول مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

لن يكون هذا الأمر سهلاً، حيث يتذكر العرب والإسرائيليون على حد سواء الإخفاقات المتتالية لإدارة أوباما: كارثة سياستها المؤيدة للديمقراطية في مصر، واحتضانها الخاطئ لتركيا رجب طيب أردوغان كزعيم لـ "الإسلاموية الديمقراطية"، وفشلها في إرساء النظام في ليبيا بعد المساعدة في هندسة الإطاحة بمعمر القذافي، وترددها على "الخط الأحمر" في سوريا، وإذعانها الفاشل لإعادة تأكيد فلاديمير بوتين لدور روسي في سوريا. كل ذلك أدى إلى تآكل الثقة الإقليمية في حكمة وحتى كفاءة القيادة السياسية العليا في أميركا.

شعر العالم العربي بالصدمة من افتقار أميركا لأي أجندة إيجابية لهذه المشاكل الإقليمية الحرجة، أكثر تسامحاً مع أخطاء حكامهم وأقل استعداداً لدعم الحركات الساعية إلى التغيير السياسي. في عالم كانت فيه روسيا وإيران على استعداد لمعاملة سوريا بوحشية وإعادتها إلى طاعة سلالة الأسد، بدا مصير الضفة الغربية أقل أهمية من أي وقت مضى. واعتبرت إسرائيل وجيرانها العرب على حد سواء سياسة أميركا الجديدة تجاه إيران على أنها أخطر تهديد أمني لهم.

تركت محاولة بايدن لإحياء السمات الأساسية لسياسات أوباما في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي جعل من العرب والإسرائيليين يتساءلون عما إذا كانت أيام التعالي والغطرسة قد عادت. يأمل المرء أنهم لم يفعلوا ذلك، وأن ينجح الرئيس وفريقه في استعادة احترام القادة المهمين وأصحاب النفوذ في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

طريقة الترحيب بجو بايدن في السعودية هي إشارة "سيئة للغاية" بحسب خبراء

وفي سياق زيارة جو بايدن إلى المنطقة، قالت صحيفة اندبندنت البريطانية في تقرير لها إن "التقارير التي تفيد بأن الترحيب بجو بايدن في المملكة العربية السعودية من قبل عضو أقل مرتبة في العائلة المالكة قد غذت النظريات القائلة بأن اجتماعاته في الشرق الأوسط لن تسير كما يخطط لها.

واستقبل الأمير بندر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة الرئيس الأميركي على مدرج المطار قبل حضور قمة مجلس التعاون الخليجي حيث سيتم بحث عدد من القضايا.

في المقابل، رحب الملك سلمان بن عبد العزيز بسلف بايدن دونالد ترامب عندما وصل إلى المملكة العربية السعودية في عام 2017.

وكتبت الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الدكتورة سينزيا بيانكو، على تويتر "هذه إشارة سيئة للغاية".

وأضافت أنها تذكر باستقبال باراك أوباما من قبل الأمير فيصل بن بندر آل سعود أمير الرياض عندما سافر إلى البلاد في عام 2016.

ووصفت التقارير حينها استقبال أوباما بأنه "فاتر" بسبب التوترات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن عدد من القضايا بما في ذلك انخفاض أسعار النفط.

لم تتعزز الشكوك حول تعرضه للتجاهل إلا عندما ظهر الملك سلمان، برفقة شخصيات بارزة أخرى، في وقت سابق على التلفزيون السعودي الرسمي على مدرج المطار لتحيا قادة الدول المجاورة قبل قمة دول مجلس التعاون الخليجي في ذلك العام.

لكن الباحث الكبير في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الدكتور مارك سي تومبسون، قال إن رتبة الشخص الذي سيرحب ببايدن في البلاد لن تشير إلى كيفية سير المحادثات".

في اليوم الأخير من جولة الشرق الأوسط، بايدن يلتقي بالقادة العرب

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية "من المقرر أن يختتم الرئيس الأميركي جو بايدن زيارته للشرق الأوسط التي استمرت أربعة أيام يوم السبت بالاجتماع بشكل فردي مع العديد من القادة العرب قبل قمة لجميع القادة الزائرين معاً، قبل مغادرته إلى واشنطن.

تأتي اجتماعات بايدن الثنائية والمتعددة الأطراف بعد أيام من تركيز المحطة الأولى في جولته في الشرق الأوسط على التكامل الإقليمي مع إسرائيل، وتعهد بإيصال رسالة عن رغبات إسرائيل في إقامة علاقات مع الدول العربية، من حلفاء ناشئين إلى أولئك الذين لا تربطهم علاقات بإسرائيل.

وسيبدأ بايدن يومه بلقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. ويأتي الاجتماع بعد شهرين من إقرار البرلمان العراقي قانوناً يفرض أحكام عهد صدام حسين بشأن التعامل مع إسرائيل، ويوسع نطاقه ليشمل توبيخاً مباشراً لاتفاقات إبراهام.

ثم سيلتقي بايدن بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. التزم بايدن بإعادة تقويم العلاقات مع السيسي فيما يتعلق بمخاوف حقوق الإنسان، خلال الحملة الرئاسية.

بعد أن أدت مصر دوراً مركزياً في التوسط في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل خلال حرب غزة عام 2021، اتبع بايدن المسار الذي سلكته الإدارات السابقة. حاول إيجاد حل وسط عن طريق حجب وتقييد جزء من المساعدة العسكرية السنوية.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن بعد ذلك بالشيخ الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان. كانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تدخل اتفاقية ابراهام، ومنذ ذلك الحين كانت في طليعة جهود التطبيع الموسعة فيما يتعلق بالسياحة والاقتصاد والأمن. بعد تعليق مؤقت لهذه المسألة بعد توليه منصبه، التزمت إدارة بايدن بالمضي قدماً في مبيعات أسلحة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك طائرات F-35 وطائرات بدون طيار مسلحة.

بعد ذلك سيحضر بايدن قمة دول مجلس التعاون الخليجي، مع رؤساء الدول الثلاثة المذكورين إلى جانب قادة من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن. وتأتي القمة وسط اكتشافات مرتقبة بشدة بشأن شبكة دفاع إقليمية محتملة لمحاربة إيران ووكلائها.

وأشار مسؤول اميركي كبير إلى أن هذه المشاركة تأتي في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة طهران، وسط مزاعم أميركية بأن إيران ستزود روسيا بطائرات مسيّرة مسلحة لاستخدامها في أوكرانيا. قال المسؤول: "إننا نجتمع مع قادة الشرق الأوسط، مع أجندة إيجابية وموضوعية حول منطقة مستقبلية أكثر تكاملاً وازدهاراً واستقراراً، مع فوائد للشعب الأميركي وأهل هذه المنطقة".

(م ش)