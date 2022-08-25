صحف عالمية: كيف قرأت الصحف العالمية اقتراب كل من واشنطن وطهران من التوقيع على الاتفاق النووي؟

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الانزعاج الإسرائيلي من قرب التوصل إلى اتفاق نووي وتأثير الاشتباكات بين طهران وواشنطن في سوريا على الاتفاق.

الولايات المتحدة وإيران تتجهان نحو صفقة نووية بينما وإسرائيل تحذر من التنازل عن الكثير لطهران

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "مع اقتراب واشنطن وطهران من استعادة الاتفاق النووي، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يوم الأربعاء، الاتفاق الجاري التفاوض عليه، قائلاً إنه لن يمنع إيران من تطوير سلاح نووي وسيمنح طهران نعمة مالية كبيرة.

وبدا أن المحادثات للتوصل إلى اتفاق رفع معظم العقوبات الدولية عن إيران مقابل قيود مشددة لكن مؤقتة على برنامجها النووي، على وشك الانهيار في الأشهر الأخيرة، لكن مسؤولين أميركيين وإيرانيين وأوروبيين يقولون إن التوصل إلى اتفاق يبدو الآن ممكناً.

وحتى وقت قريب، اتخذ لابيد نهجاً دقيقاً في التعليقات العامة حول الصفقة وتعهد بعدم الضغط على الولايات المتحدة ضد إحيائها. لكن في أقوى تصريحات علنية ضد الاتفاق منذ توليه منصبه في تموز، اتهم الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين بتغيير الخطوط الحمراء الخاصة بالتفاوض.

وقال لابيد "إسرائيل ليست ضد أي اتفاق. نحن ضد هذا الاتفاق، لأنه سيئ. في نظرنا، لا يفي بالمعايير التي حددها الرئيس بايدن نفسه: منع إيران من أن تصبح دولة نووية".

واستغرقت المحادثات بشأن القيام بذلك قرابة 17 شهراً وكادت تنهار. لكن منذ المفاوضات في فيينا مطلع الشهر الجاري، قال مسؤولون غربيون وإيرانيون إنه تمت إزالة بعض العقبات الأخيرة، وفي الأيام الأخيرة، بدأ المسؤولون في طهران وواشنطن أيضاً في الترويج لفوائد الصفقة للجمهور المحلي.

ولا تزال إسرائيل تعارض ذلك وتقول إن وجود أسلحة نووية في أيدي عدوها القديم إيران يشكل تهديداً وجودياً، والتقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا مع نظيره الأميركي، جيك سوليفان، في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

قال لابيد، الذي سيخوض الانتخابات في تشرين الثاني، الأربعاء، إن الاتفاق سيمنح 100 مليار دولار سنوياً للحكومة الإيرانية، والتي يمكن أن تستخدم الأموال لتمويل وكلائها المتشددين في المنطقة، مما يهدد المواقع الإسرائيلية والأميركية في المنطقة".

الولايات المتحدة: الاشتباكات مع المجموعات المدعومة من إيران لن تؤثر على محادثات طهران النووية

قالت صحيفة الغارديان البريطانية: "تبادلت القوات التي تقودها الولايات المتحدة والميليشيات المدعومة من إيران إطلاق النار لليوم الثاني على التوالي، لكن إدارة بايدن قالت إن القتال لن يؤثر على المفاوضات النووية مع طهران.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن القاعدتين اللتين استخدمتا في المهمة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، تعرضت لهجوم صاروخي مساء الأربعاء، لكن لم تقع إصابات خطيرة. ردت الولايات المتحدة بطائرات هليكوبتر هجومية، مما أسفر عن مقتل "اثنين أو ثلاثة من المسلحين المدعومين من إيران الذين نفذوا إحدى الهجمات".

وجاء في بيان اللجنة المركزية "الرد كان متناسباً ومتعمداً. الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكننا سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا والدفاع عنه".

شدد المسؤولون الأميركيون على عدم وجود صلة بين القتال بين الولايات المتحدة ووكلاء إيران المزعومين، والنهاية الدقيقة للمفاوضات لإحياء اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وأكدت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة أرسلت رداً يوم الأربعاء على المقترحات الإيرانية بشأن سبل العودة إلى الصفقة".

دول العالم تسعى جاهدة لإقناع إيران والولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تحليل لها "تتهم إيران الولايات المتحدة بالتردد. وتتهم واشنطن طهران بإفساد أي نوايا حسنة على مدى شهور من التعنت. ويكافح الجانبان لتقديم أي عودة للاتفاق النووي على أنها انتصار.

وفي غضون ذلك، قلص الاتحاد الأوروبي الغاضب من مكانته كرسول وقام بدور الوسيط الأكثر نشاطاً، وحث كل من أميركا والجمهورية الإسلامية على تبني صفقة تقولان إنهما تريدانها.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، للصحفيين يوم الإثنين "سيكون العالم مكاناً أكثر أماناً إذا تمكنا من استعادة الصفقة مرة أخرى".

ويقول الخبراء والدبلوماسيون إن الولايات المتحدة وإيران أقرب من أي وقت مضى إلى العودة إلى شروط خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 التي تم التخلي عنها في ظل رئاسة دونالد ترامب.

ووعد الرئيس جو بايدن بالعودة إلى الصفقة، وأسفر ما يقرب من 18 شهراً من المفاوضات عن اختراقات متواضعة. وأسقطت طهران مطلبها بأن ترفع الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية. يبدو أن واشنطن تخلت أيضاً عن طموحاتها للبناء على الاتفاق النووي لمعالجة برنامج إيران الصاروخي ودعم الجماعات المسلحة.

قام بوريل في وقت سابق من هذا الشهر بتعميم مسودة اقتراح كان من المقرر أن يكون مخططاً نهائياً لعودة الطرفين خطوة بخطوة إلى الامتثال لشروط الصفقة. عادت إيران ببعض التعديلات المقترحة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني قوله يوم الإثنين "إذا كانت إيران بحاجة إلى الاتفاق، فإن أميركا وأوروبا بحاجة إليه أكثر مما تحتاجه إيران".

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين يوم الإثنين "بعد شهور من الدبلوماسية والحوار المضني، توصلنا بشكل أساسي إلى نص اتفاق كنا مستعدين لعودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة. إيران بالطبع لم تكن مستعدة لقول الشيء نفسه".

وقال حميد رضا عزيزي من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين: "كلا الجانبين يريدان إبرام اتفاق. في الوقت نفسه، لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم خاسرون. إنهم يلجؤون إلى مجموعة متنوعة من التكتيكات، بما في ذلك المناورات الإعلامية وإجراء بعض التعديلات في الاقتراح النهائي. إنهم يحاولون الحصول على نتيجة لحفظ ماء الوجه من المفاوضات".

تحتاج كل من إيران والولايات المتحدة إلى تأطير أي عودة إلى الصفقة على أنها فوز لإرضاء المعارضين المحليين للاتفاق.

وقالت إيلي جيرانمايه، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "لا تزال هناك مجموعة في إيران لا تريد اتفاقاً وتفضل الإبقاء على الوضع الراهن".

قد يتفهم الطرفان أنه حتى بعد توقيع الاتفاق، قد تظهر مخاطر جديدة. وتشير التسريبات إلى أن أي عودة للاتفاق ستتم على مراحل، حيث ترفع واشنطن العقوبات مع تراجع إيران عن إنتاجها وقدراتها النووية.

وتحذر إيلي جيرانمايه من أن كل خطوة على الطريق قد تكون محفوفة بالمخاطر. قد يفسد الكونغرس الاتفاق. قد تفشل إيران في حل الأسئلة المتعلقة ببرنامجها النووي السابق، وهي نقطة شائكة في المفاوضات.

وأضافت: "لدينا فترة شهرين أو ثلاثة أشهر صعبة للغاية وستكون أكثر حساسية من ذي قبل. نحن نعلم أنه سيكون صراعاً شاقاً لبدء التجارة مع إيران، وسيتطلب ذلك الكثير من العمل الفني في وقت يكون فيه الجميع مرهقين بعد 18 شهراً من المفاوضات. هناك مشكلة في النطاق الترددي".

(م ش)