صحف عالمية: كوريا الشمالية تعلن نفسها دولة نووية وبايدن يسعى أن لا تصبح طهران كبيونغ يانغ

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى اعلان كوريا الشمالية نفسها كدولة نووية وفرض واشنطن عقوبات على طهران وكذلك سعيها إلى "خيارات" أخرى لمنع إيران من صنع أسلحة نووية إذا فشلت الصفقة.

كيم جونغ أون يتبنى قانونا يسمح لبلاده بتنفيذ ضربة نووية وقائية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " كرّس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مكانة بلاده كقوة نووية في القانون وسمح باستخدام الضربات الوقائية، حيث يسعى النظام إلى الاستفادة من التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين لتغيير سياساته.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية يوم الجمعة أن كيم تعهد بعدم الدخول في محادثات بشأن التخلي عن أسلحته النووية بعد أن أقر القانون من قبل مجلس الشعب الأعلى في البلاد.

وقال محللون إن العقيدة النووية المعلنة لكوريا الشمالية تسمح الآن بضربات وقائية في مجموعة واسعة من السيناريوهات، بما في ذلك عندما تتعرض الدولة أو الحكومة لهجوم من قبل القوات التقليدية. كانت السياسة السابقة تسمح فقط باستخدام الأسلحة النووية في سيناريو الضربة الثانية.

وقال كيم يوم الخميس "لن يكون هناك أبدا أي إعلان بشأن" التخلي عن أسلحتنا النووية "أو" نزع السلاح النووي"، ولا أي نوع من المفاوضات أو المساومة للوفاء بشروط الطرف الآخر.

ونما برنامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية بشكل مطرد من حيث الحجم والتعقيد في السنوات الأخيرة على الرغم من العقوبات الشاملة التي فرضتها الأمم المتحدة في أعقاب تجربة نووية وإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في عام 2017.

تم الاتفاق على العقوبات على كوريا الشمالية من قبل جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين، لكن بيونغ يانغ وموسكو أصبحتا أقرب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد مسؤولون أميركيون هذا الأسبوع أن روسيا اشترت صواريخ وقذائف مدفعية من كوريا الشمالية مع بدء العقوبات الغربية في خنق إمدادات موسكو من الأسلحة. كان نظام كيم أيضًا واحدًا من أربع دول فقط - بخلاف روسيا - التي عارضت قرارًا للجمعية العامة للأمم المتحدة يدين غزو أوكرانيا هذا العام.

وتضغط موسكو وبكين من أجل تخفيف القيود على بيونغ يانغ، واعترضتا على فرض عقوبات جديدة لأول مرة في أيار.

قال دبلوماسي غربي كبير إن نظام كيم أصبح أكثر ثقة مع تصاعد التوترات بين الغرب وروسيا والصين.

وقالوا: "من الواضح أن بيونغ يانغ تشجعت بسبب تدهور العلاقات بين روسيا والصين والولايات المتحدة. كلما ازداد الأمر سوءًا، شعروا بأنهم أقوى".

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركة إيرانية لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على شركة إيرانية تشحن طائرات بدون طيار إلى روسيا لاستخدامها في غزو أوكرانيا، بالإضافة إلى ثلاث شركات إيرانية أخرى لتورطها في إنتاج طائرات بدون طيار.

وتم فرض عقوبات على خدمات مطار سفيران ومقرها طهران لتنسيق الرحلات العسكرية الروسية بين إيران وروسيا، بما في ذلك الرحلات الجوية التي تنقل الطائرات بدون طيار الإيرانية والأفراد والمعدات ذات الصلة من إيران إلى روسيا. بعد التجميع والاختبار، تعتزم قوات الفضاء الروسية نشر الطائرات بدون طيار في الحرب في أوكرانيا، وفقًا لإعلان وزارة الخزانة.

وأنتجت شركة بارافار بارس، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بجامعة الإمام الحسين التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإسلامي، طائرات بدون طيار لقوات الفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني واختبرت طائرات بدون طيار لصالح البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني".

بايدن يسعى إلى "خيارات" أخرى لمنع إيران من صنع أسلحة نووية إذا فشلت الصفقة

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية " قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد التأكد من أن الولايات المتحدة لديها خيارات أخرى متاحة لضمان عدم امتلاك إيران القدرة على صنع أسلحة نووية، إذا فشلت جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي إن واشنطن ستظل نشطة في الضغط من أجل إعادة تنفيذ الاتفاقية، لكن صبرها "لم يكون أبديًا".

وأضاف "على الرغم من أنه رعى وشجع ودفع باتجاه مسار دبلوماسي، فقد نقل بايدن لبقية الإدارة أنه يريد التأكد من أن لدينا خيارات أخرى متاحة لنا لتحقيق هذه النتيجة القوية من عدم وجود أسلحة نووية لدى إيران".

(م ش)