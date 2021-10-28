تطرقت الصحف العالمية اليوم إلى فشل ما تسمى اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى الوضع في إفريقيا وإيران.

مبعوث الأمم المتحدة يحمل دمشق مسؤولية فشل "محادثات الدستور"

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: "قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا إن رفض حكومة دمشق التفاوض بشأن تعديلات على دستور البلاد هو السبب الرئيسي لفشل المحادثات الأسبوع الماضي".

وأعرب غير بيدرسن عن خيبة أمله أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلا إن الطرفين أخفقا أيضا في الاتفاق على موعد الاجتماع القادم. لكنه قال إنه سيواصل التواصل مع الجميع "لمواجهة التحديات التي نشأت"، قائلاً إنه من الضروري تحقيق نتائج.

وجاءت المحادثات الأسبوع الماضي، بعد توقف دام تسعة أشهر في الاجتماعات التي تقودها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية.

وقال بيدرسن، إنه بينما كانت المحادثات جارية، استمر العنف، بما في ذلك الهجمات الإرهابية والغارات الجوية والقصف المدفعي الثقيل الذي أوقع ضحايا، بينهم العشرات من المدنيين. وقال إن بعض الحوادث "أبرزت أيضًا المخاطر المستمرة للتصعيد الإقليمي" ودعا مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إن أكثر من 12 مليون سوري ما زالوا نازحين، إما داخل البلاد أو كلاجئين في مكان آخر، وتحدث عن مستوى الفقر الذي بلغ حوالي 90٪.

الأمم المتحدة حثت جمهورية إفريقيا الوسطى على نبذ المرتزقة الروس

وبدورها، قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "حث محققو الأمم المتحدة جمهورية إفريقيا الوسطى على قطع العلاقات مع مجموعة فاغنر الروسية، قائلين إن قوات الأمن الخاصة قامت بمضايقة وترهيب المدنيين.

وقالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، برئاسة المقررة جيلينا آباراك، في بيان إن الصحفيين وعمال الإغاثة وقوات حفظ السلام والأقليات كانوا أيضًا هدفًا لعملاء فاغنر في الدولة الإفريقية الحبيسة.

وأرسلت روسيا مئات المدربين العسكريين لتسليح وتدريب القوات الحكومية لمحاربة المتمردين في المستعمرة الفرنسية السابقة الغنية بالموارد والتي يبلغ عدد سكانها حوالي خمسة ملايين شخص والتي انهارت في حرب أهلية في أواخر عام 2012.

وجاء في البيان: "ندعو حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى إلى إنهاء جميع العلاقات مع أفراد الجيش والأمن الخاصين، ولا سيما مجموعة فاغنر".

وأضاف البيان "نحن قلقون للغاية بشأن الترهيب والتقارير الأخيرة عن المضايقات العنيفة من قبل متعاقدين عسكريين وأمنيين خاصين ضد الأفراد والمجتمعات".

وقال خبراء الأمم المتحدة إن العديد من قوات الأمن – بما في ذلك فاغنر – تقف وراء انتهاكات منهجية وخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والإعدام دون محاكمة.

كما تلقوا تقارير تفيد بأن ضباط فاغنر "ارتكبوا اغتصابًا وعنفًا جنسيًا ضد النساء والرجال والفتيات الصغيرات في أجزاء كثيرة من البلاد"، مشيرين إلى أن الضحايا كانوا خائفين جدًا من تقديم شكوى رسمية خوفًا من التداعيات، بحسب الخبراء.

إيران ستستأنف المفاوضات النووية بحلول نهاية تشرين الثاني

وفي الشأن الإيراني، قالت صحيفة الغارديان البريطانية: "أعلنت إيران إنها ستعود للمحادثات مع القوى العالمية بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بحلول نهاية تشرين الثاني، وهي المرة الأولى التي تحدد فيها موعدا لاستئناف المحادثات التي طال انتظارها.

ونشر المفاوض النووي الإيراني الجديد علي باقري كاني الأخبار على تويتر يوم الأربعاء بعد أن أجرى محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وكانت محادثات فيينا قد توقفت في وقت الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وتعرض الرئيس المتشدد الجديد إبراهيم رئيسي لضغوط من الحلفاء الاسميين بما في ذلك روسيا للعودة إلى المحادثات، حيث أعرب مبعوثو موسكو عن إحباطهم من المراوغة الإيرانية.

تخلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الاتفاق النووي لعام 2015 ثم أعاد فرض عقوبات قاسية على إيران دمرت اقتصادها من خلال تقليص صادراتها النفطية.

على مدى أشهر، حثت القوى الغربية إيران على العودة إلى المفاوضات وقالت إن الوقت ينفد مع تقدم برنامج طهران النووي بشكل يتجاوز الحدود التي حددها الاتفاق.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، يوم الاثنين، إن جهود إحياء الاتفاق تمر "بمرحلة حرجة" وإن أسباب طهران لتجنب المحادثات آخذة في النفاد.

(م ش)