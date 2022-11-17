صحف عالمية: خشية إسرائيلية من التقارب الروسي الإيراني وصاروخ بولندا يطرح تساؤلات صعبة أمام الناتو

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، المخاوف الإسرائيلية من التقارب الروسي الإيراني، والوضع المتوتر في أوروبا.

قلق إسرائيلي من التقارب الإيراني الروسي

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تقرير لها إن" هناك مخاوف إسرائيلية من أن تجعل إيران روسيا تمنع إسرائيل من التحرك في سوريا، كما يشعر النظام الأمني ​​الإسرائيلي بالقلق من آلية التعاون بين إسرائيل وروسيا فيما يتعلق بضرر الضربات الجوية في سوريا نتيجة تعزيز التعاون بين روسيا وإيران في الحرب في أوكرانيا.

وتشعر إسرائيل بالقلق من أن تطلب طهران من موسكو المساعدة ضد النشاط الأمني ​​الإسرائيلي في سوريا مقابل المساعدة التي قدمتها إيران لروسيا في تزويدها بطائرات مسيّرة.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه حتى الآن لا تغيير في آلية منع الاشتباكات بين إسرائيل وروسيا في سوريا، في منتدى مغلق، قال مسؤول أمني كبير إنه لا يوجد ما يمنع الجيش الإسرائيلي من تنفيذ هجمات في سوريا ضد إيران مقابل تزويد إيران لروسيا بطائرات بدون طيار.

وقال "إذا كانت هناك معلومات استخباراتية وفرصة عملياتية، فإننا نوجه ضربة. طريقة العمل هذه لم تتغير".

وعلى الرغم من ذلك، بينما تواصل إيران إرسال طائرات مسيّرة إلى روسيا، أصدر وزير الدفاع بيني غانتس تعليمات بمراقبة تعزيز العلاقات بين روسيا وإيران، خشية حصول تغيير في الموقف الروسي".

"صاروخ بولندا" يثير المخاوف ويطرح تساؤلات صعبة أمام الناتو

وقالت صحيفة غارديان البريطانية في تحليل لها" إذا كان الصراع في أوكرانيا قد أعاد كتابة تاريخ وسط وشرق أوروبا، فإن الأمر نفسه حدث مع تاريخ حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد مقتل شخصين الثلاثاء في الأراضي البولندية بعد أن أصابهما ما يبدو أنه صاروخ روسي الصنع.

وسعى الرئيس الأميركي، جو بايدن، وحكومة وارسو إلى تخفيف حدة التوتر، قائلين يوم الأربعاء إن الصاروخ على الأرجح لم يأت من روسيا ولكن من الدفاع الجوي الأوكراني.

فإن السؤال بالنسبة لبولندا، كما هو الحال بالنسبة لأي دولة عضو في الناتو، وخاصة تلك التي تعيش في ظل روسيا ما زال، ماذا لو تحولت هذه الحادثة، أو حادثة مماثلة، إلى عملية روسية متعمدة؟ ما هي الحماية التي يمكن أن تتوقعها من الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين في الناتو؟

بموجب المادة 5 من معاهدة الناتو، يعتبر الهجوم المسلح على حليف واحد هجوماً على الجميع.

ولكن ما الذي يشكل هجوماً مسلحاً؟ وماذا يعني تضامن الناتو عملياً؟ الإجابة التي تتعلمها بولندا وغيرها من أعضاء الناتو الأصغر، والكرملين أيضاً، هي أن "الأمر يعتمد على" على الحال حينها.

ويظل احتمال سقوط صاروخ روسي على الأراضي البولندية أو على أراضي إحدى دول البلطيق، إما عن طريق الصدفة أو عن قصد، قائماً منذ بدء أزمة أوكرانيا.

ولكن في أي نقطة يمكن لعضو الناتو أن يدعي أنه يحتاج اللجوء إلى المادة 5، على أساس انتهاك وحدة أراضي عضو في الحلف؟

وانتهكت روسيا المجال الجوي الإسكندنافي، في الدنمارك والسويد، في العديد من المرات، لكن الخطوط الحمراء لحلف الناتو تبدو قابلة للتغيير عندما يكون الصراع العالمي المسلح والنووي أمرا وارد الحدوث.

فإن الخوف الجماعي استيقظ عبر أوروبا الشرقية بسبب هذه الحرب، كما أن الكابوس المتكرر يتمثل في اختراق القوات والأسلحة الروسية للحدود البولندية مرة أخرى، كما فعلوا عدة مرات على مدى 300 عام الماضية.

وفي استطلاع أُجري بعد غزو روسيا لأوكرانيا، قال 84 في المئة من المواطنين البولنديين إنهم يخشون أن تمتد الحرب إلى بولندا".

ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 41 عاماً

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية" ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 41 عاماً في تشرين الأول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 11.1٪ عن العام السابق، وهو معدل تضخم أسرع من 10.1٪ المسجلة في أيلول والأعلى منذ تشرين الأول 1981، حسبما ذكر مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء.

وارتفعت أسعار الطاقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وقرار موسكو خنق إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا لتقويض الدعم الغربي لكييف. أثر ارتفاع الأسعار على المستهلكين والشركات حتى مع توقف النمو الاقتصادي، مع انكماش الاقتصاد بشكل طفيف في الربع الثالث.

كما ارتفع معدل التضخم في أجزاء أخرى من أوروبا، حيث ارتفعت أسعار المستهلك الألماني بنسبة 11.6٪ في 12 شهراً حتى تشرين الأول. على النقيض من ذلك، تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 7.7٪ في تشرين الأول من 8.2٪ في أيلول".

(م ش)