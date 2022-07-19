تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى العراقيل التي تواجه "الدستورية السورية" وسعي كل من طهران وموسكو وأنقرة لرسم ملامح شرق أوسطي يخدم مصالحهم وكذلك سعي أوروبا إلى زيادة انفاقها العسكري للوقوف في وجه المد الروسي.

مبعوث الأمم المتحدة: محادثات سوريا في سويسرا "لم تعد ممكنة"

وفي الشأن السوري، قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية: "أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا عن أسفه لأن المحادثات بين الحكومة والمعارضة المقرر أن تبدأ في 25 تموز في جنيف "لم تعد ممكنة"، لأن حكومة الرئيس بشار الأسد تؤكد أن سويسرا ليست محايدة بسبب دعمها لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد حليفتها روسيا".

ولم يؤكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق السبب بشكل مباشر، لكنه قال يوم الإثنين "إننا نعيد تأكيد حيادية سويسرا كمكان لكثير من العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة".

وقال المبعوث الأممي الى سوريا غير بيدرسن في بيان، إنه لا يمكن عقد الجولة التاسعة من المحادثات حول مراجعة دستور البلد الذي مزقته النزاعات، وأشار إلى قضية الحياد، مشدداً على أهمية قيام جميع الأطراف المعنية في هذا الصراع بحماية العملية السياسية السورية وعزلها عن خلافاتهم في أماكن أخرى من العالم ويشجعها على الانخراط في دبلوماسية بنّاءة بشأن سوريا".

وشدد حق على أن "المناقشات حول سوريا يجب أن تبقى منفصلة قدر الإمكان وبصرف النظر عن المناقشات حول مواضيع أخرى".

هل تحوّل الحرب في أوكرانيا مسار قطاع الدفاع العسكري في أوروبا؟

وبخصوص التحرك العسكري الروسي في اوكرانيا، قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن "الحرب في أوكرانيا دفعت الحكومات الأوروبية إلى تحويل مسار سنوات من تقليص الإنفاق الدفاعي. ورأت أن أوروبا تريد فعل المزيد الآن لمواجهة روسيا العدوانية. وأن شركة تصنيع الطائرات العسكرية في فارنبرو في بريطانيا تأمل في الاستفادة".

وحفّزت الحرب الجهود المبذولة للوفاء بالأفكار الغامضة أو الفاشلة لتعزيز مكانة أوروبا كقوة عسكرية عالمية متماسكة، كما أنه هناك مقترحات لمزيد من التعاون في البرامج العسكرية. وإلى أنّ ذلك من شأنه أن يعزز الإنفاق ويدعم المزيد من المشاريع الأوروبية المشتركة.

لكن خطط أوروبا قد تتأثر ببعض الحقائق القاسية. فسيتعين إنفاق جزء من الزيادات التي تم الإعلان عنها مؤخراً في الميزانية على زيادة رواتب القوات المسلحة وتجديد مخزونات الأسلحة التي استنفدت في محاولة لمساعدة أوكرانيا، قبل النظر في الأجهزة الجديدة.

ولكن إلى جانب نجاح هذا السلاح، فتصنيعه يعتبر أحد أكثر الأمثلة وضوحاً على كيف يمكن للحرب أن تعزز صناعة الدفاع الأوروبية.

إن جميع قاذفات "أن لاو"، التي أرسلتها بريطانيا إلى أوكرانيا، خرجت من مخزون الحكومة، بدلاً من إرسال الطلبات الجديدة.

وقد تتأثر خطط أوروبا ببعض الحقائق القاسية. إذ سيتعين إنفاق جزء من الزيادات التي يعلن عنها مؤخراً في الميزانية، على زيادة رواتب القوات المسلحة وتجديد مخزونات الأسلحة التي استنفدت خلال محاولة مساعدة أوكرانيا".

قمة طهران لتمتين علاقات (روسيا وإيران وتركيا)

وفيما يخص اجتماع طهران، قالت صحيفة اندبندنت البريطانية: "يجتمع زعماء روسيا وتركيا في إيران هذا الأسبوع في عرض للوحدة والاصطفاف العسكري المحتمل الذي يعمل كنقطة جيوسياسية صارخة للزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأميركي لشركائها الأساسيين في الشرق الأوسط".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء في طهران مع مضيفيهم الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي.

سوريا هي الموضوع الرئيسي الظاهر للاجتماع، الذي يُعقد كجزء من جهد دبلوماسي مدته خمس سنوات. لكن كان هناك القليل من الزخم أو الإلحاح فيما يتعلق بسوريا في الأشهر الأخيرة. ومع إعلان الولايات المتحدة عن أهدافها لعزل إيران بسبب برنامجها النووي وعزل روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، فمن شبه المؤكد أن مسائل أمنية أخرى ستظهر في المقدمة.

ستسعى إيران وروسيا وتركيا إلى تسليط الضوء على عدم جدوى الجهود الأميركية لاحتوائها أو تحديها.

ونقلت صحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية عن المعلق دميتري إيفستافيف قوله "تضغط أوروبا والولايات المتحدة على الجميع وتطالبان بقطع جميع العلاقات مع موسكو. الآن، بعد أربعة أشهر من الأعمال العدائية، يمكننا التحدث بأمان عن فشل المقاطعة".

وزار بايدن إسرائيل والسعودية الأسبوع الماضي، لتوطيد العلاقات مع الدول التي تعتبرها واشنطن صديقة، ولتشكيل جبهة موحدة ضد كل من إيران وروسيا. يبدو أنه تم اختيار توقيت قمة طهران ليتبع على الفور رحلة بايدن التي تعرضت لانتقادات شديدة إلى الشرق الأوسط.

يقول الخبراء إن المصالح الروسية والإيرانية نمت بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

قالت الباحثة المتخصصة في العلاقات الروسية الإيرانية: "ما رأيناه منذ بدء حرب أوكرانيا هو أن روسيا أولت الكثير من الاهتمام لعلاقتها مع إيران".

لطالما كانت طهران زبوناً للأسلحة من الصين وروسيا، لكنها أثارت قلق الدبلوماسيين الغربيين والشرق الأوسط مؤخراً من خلال الاستثمار في برنامج محلي لإنتاج الطائرات بدون طيار. افتتحت إيران مصنعاً للطائرات بدون طيار في طاجيكستان في أيار كجزء من جهد لبناء صناعة الأسلحة بعد رفع العقوبات الدولية عام 2020.

كما اتُهمت إيران بنقل مثل هذه الأسلحة إلى قوى غير حكومية، مثل حزب الله اللبناني وميليشيا الحوثي اليمنية، التي تقاتل المملكة العربية السعودية في صراع مسلح مستمر منذ أكثر من سبع سنوات.

وقالت نيكول غرويسكي: "الطائرات بدون طيار التي سيقدمونها للروس ستكون هي نفسها التي يبيعونها للحوثيين. حقيقة أن الروس يعتمدون على التكنولوجيا الإيرانية أمر مهم. إنه يظهر أنها ليست مجرد علاقة أحادية الاتجاه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا العسكرية".

وبحسب ما ورد سيناقش المسؤولون الإيرانيون والروس محاولات إجراء تجارة بالعملات المحلية، في محاولة لتجاوز العقوبات الأميركية".

(م ش)