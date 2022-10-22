صحف عالمية: خلاف بين الجمهوريين حول المساعدات المقدمة لأوكرانيا واتصال نادر بين وزيري الدفاع الأميركي والروسي

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، الخلاف داخل البيت الجمهوري بخصوص المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا واتصال هاتفي نادر بين وزير الدفاع الأميركي ونظيره الروسي.

اشتباك بين كبار الجمهوريين حول مستقبل المساعدات لأوكرانيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "دعا كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة بايدن إلى تكثيف المساعدة لأوكرانيا، خلافاً لنظيره في مجلس النواب الذي حذر في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن المساعدة لكييف سيتم كبح جماحها في حالة سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يوم الجمعة "إدارة بايدن وحلفاؤنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتزويد أوكرانيا بالأدوات التي تحتاجها لإحباط العدوان الروسي".

وجاءت تصريحات ماكونيل بعد عدة أيام من قول زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي إنه يتوقع صعوبة في تمرير مساعدات إضافية لأوكرانيا إذا فاز حزبه في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي.

وعلى النقيض من ذلك، تعهد ماكونيل بأن مجلس الشيوخ القادم سيجعل المساعدة الإضافية لأوكرانيا موضع تركيز.

وقال: "ستركز الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ رقابتها على ضمان تسليم الأسلحة المطلوبة في الوقت المناسب ومساعدة أكبر من الحلفاء لأوكرانيا".

أول تواصل بين واشنطن وموسكو على مستوى وزراء الدفاع منذ أيار

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن يوم الجمعة مع نظيره الروسي لأول مرة منذ أيار، حيث تسعى القوات الأوكرانية للتقدم قبل الشتاء.

وتم مراقبة تفاصيل المكالمة عن كثب من قبل الجانبين، حيث قال البنتاغون إن أوستن بدأ الاتصال و "أكد" لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو على "أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال وسط الحرب المستمرة". لم يذكر الكرملين، في ملخصه لـ "المفاوضات الهاتفية" للزعماء، سوى أنهم ناقشوا "الجوانب ذات الصلة بالأمن الدولي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا".

ويعتمد البنتاغون على مناقشات القناة الخلفية مع روسيا وخصوم آخرين كوسيلة لتجنب الأخطاء أو سوء الفهم التي يمكن أن تؤدي إلى صراع أوسع، وسعت الولايات المتحدة من تواجدها العسكري في أوروبا الشرقية ودول البلطيق رداً على حرب أوكرانيا، وأصبحت ندرة المحادثات بين واشنطن وموسكو مصدر قلق، لا سيما عندما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الآونة الأخيرة استخدام الأسلحة النووية.

وقال مسؤولون إن "خط عدم التضارب" العسكري بين الولايات المتحدة وروسيا أصبح بارداً بعد الغزو، مع استمرار الدعوات الأميركية المتكررة لموسكو دون رد، سلط البرود في العلاقات بين القادة العسكريين الضوء على إغلاق دبلوماسي أوسع بين الحكومتين.

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، متحدثاً في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن إدارة بايدن كانت "واضحة جداً أنه كلما كان لدينا شيء مهم للتواصل مع روسيا، سنفعله".

في حديثها للصحفيين بعد المكالمة، وصفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع سابرينا سينغ هذه المحادثة الأخيرة بأنها "فرصة جيدة، فرصة مناسبة للتواصل"، مضيفة أن "الحوار جيد هنا".

تهدف أحزاب المعارضة الفنزويلية إلى الإطاحة بخوان غوايدو

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "تتخذ أكبر أحزاب المعارضة في فنزويلا خطوات للإطاحة بخوان غوايدو كزعيم لها والتخلص التدريجي من الاستراتيجية التي تقودها الولايات المتحدة والتي تم فيها الاعتراف به كرئيس شرعي في محاولة لإقالة نيكولاس مادورو، وفقاً للعديد من الأشخاص المطلعين على المناقشات.

وقال زعماء ثلاثة من أكبر الأحزاب التي يتألف منها تحالف المعارضة خلال اجتماعات في بنما الأسبوع الماضي إنهم لن يدعموا غوايدو باعتباره الرئيس المؤقت المزعوم بعد انتهاء فترة ولايته في 5 كانون الثاني، على حد قول هؤلاء الأشخاص.

وقال شخص قريب من المداولات: "نحن نقترب كثيراً من هذا الإجماع على أن تجربة الحكومة المؤقتة لم تنجح وأن هناك حاجة إلى هيكل جديد".

وفي كانون الثاني 2019، اعترفت الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى في أميركا اللاتينية وأوروبا بالسيد غوايدو كرئيس شرعي لفنزويلا. تشبث مادورو بالسلطة بدعم من روسيا وإيران والصين.

وفي بيان، قال غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية البالغ من العمر 39 عاماً، إن حركته لديها تفويض دستوري للاستمرار في السلطة حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد، وهو أمر غير مرجح حدوثه قبل عام 2024.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا الشهر أن إدارة بايدن تفكر في تقليص العقوبات المفروضة على حكومة فنزويلا للسماح لشركة Chevron Corp باستئناف ضخ النفط هناك، مما يمهد الطريق لإعادة فتح الأسواق الأميركية والأوروبية أمام صادرات النفط من فنزويلا، وقال أشخاص مطلعون على الاقتراح إن التوصل إلى اتفاق سيتوقف على استئناف مادورو للمحادثات المعلقة منذ فترة طويلة مع زعماء المعارضة في المكسيك لمناقشة الشروط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة".

(م ش)