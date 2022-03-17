صحف عالمية: جونسون يعود خال الوفاض من الخليج والصعوبات تعتري السلام الروسي الأوكراني

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى عودة جونسون خالي الوفاض من الخليج بخصوص زيادة إنتاج النفط والصعوبات الكبيرة التي تقف أمام السلام بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب التعاون الاقتصادي الهندي الروسي.

بوريس جونسون يزور الإمارات والسعودية بحثًا عن المزيد من النفط

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "زار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإمارات والسعودية يوم الأربعاء لتقديم نداء من الغرب: ضخ المزيد من النفط".

والتقى جونسون مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وبعد ذلك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة تحسين الاستقرار في سوق الطاقة بعد أن ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات في أعقاب التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا. يحتاج الغرب إلى زيادة إنتاج النفط من الشرق الأوسط، حيث يتطلع إلى إبعاد الدول الأوروبية عن النفط والغاز الروسي، وذلك لتجنب فواتير الطاقة المرتفعة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن جونسون والأمير محمد ناقشا القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا، لكنهما لم يشرعا إلى أسواق النفط. وقال مسؤولون سعوديون مطلعون على المحادثات إن المسؤول البريطاني انسحب من الاجتماع خالي الوفاض.

وقالت الحكومة البريطانية إن الزعيمين "اتفقا على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة". وقال جونسون للأمير محمد: "إننا نواجه عالمًا متغيرًا بشكل جذري".

وكان الزعيم البريطاني يتصرف كمبعوث؛ لأن القادة الفعليين للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يتجنبون طلبات الرئيس بايدن لمناقشة سياسة الطاقة. وتأتي الزيارة في الوقت الذي حذرت فيه وكالة الطاقة الدولية من حدوث صدمة عالمية في إمدادات النفط بسبب اضطرابات واسعة النطاق لإمدادات النفط الروسية، في أعقاب تحذيرات مماثلة من أوبك.

مع بدء المحادثات بين أوكرانيا وروسيا، لن يكون السلام سهلًا

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن "الخطوط العريضة لاتفاقية محتملة بين روسيا وأوكرانيا كانت واضحة لبعض الوقت، وقبل وقت طويل من بدء الغزو الروسي غير المبرر".

وسيواجه المؤرخون المهمة الصعبة المتمثلة في إجراء تقييم دقيق لمعرفة لماذا لم يتحقق ما كان يمكن تحقيقه في وقت السلم إلا بعد الكثير من المذابح والدمار؟

وسيكون نفاد صبر فلاديمير بوتين عاملًا مهمًّا، فقد كانت هناك فرص غير محدودة للدبلوماسية بدلًا من الحرب.

وحول مخاوف بوتين من انضمام وشيك لأوكرانيا إلى الناتو، لم يكن هناك الكثير من احتمالات عملية لانضمام أوكرانيا إلى الناتو أو الاتحاد الأوروبي كدولة كاملة العضوية. الجميع - في كييف وموسكو وبروكسل وواشنطن وفي أنحاء الناتو والاتحاد الأوروبي - يعرفون ذلك، حتى لو لم يتمكنوا من قول ذلك.

وقال زيلينسكي بشكل صريح لمواطنيه، بكلمات عديدة، أن ينسوا أمر الناتو في الوقت الحالي. وقال للأسف إن سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو لم تطبق تجاه أوكرانيا، وهذا صحيح.

إذًا، فهذه منطقة كان فيها الجانبان الأوكراني والروسي دائمًا أقرب إلى بعضهما مما قد يهتم أي من الجانبين بالاعتراف به. الآن، بعد الحرب، تدرك أوكرانيا أنها ستعاقب من قبل روسيا حتى لو حلمت بأحلامها. وفقًا للروس، يتم الآن اختبار صيغ لفظية مختلفة من شأنها أن توازن بين هذه الحقيقة الأساسية وكرامة كلا الجانبين.

لو كان الغرب قد منح أوكرانيا منذ فترة طويلة رغبتها في الانضمام إلى الحلف، قبل خسارة شبه جزيرة القرم وبعض الأقاليم الشرقية على مدى السنوات القليلة الماضية، لما كانت هذه الحرب قائمة الآن.

لا يزال هناك الكثير مما يجب مناقشته، ولا يمكن للطرفين الاتفاق حتى على المدة التي قد تستغرقها المحادثات. سوف يرغب الروس في التوصل إلى اتفاق خلال أيام؛ لأن عمليتهم العسكرية الخاصة فشلت فشلًا ذريعًا.

وتحتاج روسيا أيضًا إلى إنهاء الحرب الاقتصادية الغربية قبل أن تؤذي العقوبات عددًا كبيرًا جدًّا من الأوليغارشية وتؤدي إلى تشويش نسبة عالية جدًّا من السكان الروس.

ربما يكون أكثر صعوبة بالنسبة لأوكرانيا هو التخلي عن حلم العضوية في الاتحاد الأوروبي، وبالنسبة للناتو، فإن الحقيقة غير المريحة هي أن أوكرانيا كانت دائمًا، مثل تركيا، بلد مرشح إشكالي للعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لأسباب وجيهة وسيئة.

وحقيقة الحياة السياسية لأوكرانيا ستكون الحياد على المدى القصير إلى المتوسط. إذا كان ذلك، بالإضافة إلى التقسيم الجزئي للدولة، كافيًا لإرضاء روسيا، فقد يغتنم الكرملين الفرصة لإعلان النصر باستعراض نصر كبير يتبعه في الميدان الأحمر.

ومع ذلك، لا تزال هناك مشكلتان مع أي اتفاق لا يعيد وحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها. أولًا، لن يرغب الأوكرانيون، أو غالبيتهم، في رؤية بلدهم يتجه نحو روسيا اقتصاديًّا أو سياسيًّا أو ثقافيًّا، وستستمر الشكوك والكراهية المتجذرة حديثًا. وثانيًا؛ سيترك الغزو وجرائم الحرب التي ارتكبت، أوكرانيا معادية بشدة لروسيا لأجيال، مع شكوى دائمة بشأن قتل المدنيين والأراضي التي فقدت السيطرة عليها.

الهند تدرس التبادل التجاري بـ "روبية - روبل" للتغلب على العقوبات المفروضة على روسيا

وقالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية: "يجري البنك المركزي الهندي مشاورات أولية بشأن ترتيب تجاري بالروبل والروبية مع موسكو من شأنه أن يمكّن الصادرات إلى روسيا من الاستمرار بعد العقوبات الغربية التي فرضت قيودًا على آليات الدفع الدولية".

والمحادثات التي ستسمح للهند بمواصلة شراء صادرات الطاقة الروسية وسلع أخرى، تخاطر بإغضاب واشنطن وحلفائها وهم يسعون لمعاقبة موسكو على تحركها العسكري في أوكرانيا.

وقال مصرفي كبير اطلع على المناقشات إن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) يتشاور مع الحكومة والبنوك المملوكة للدولة لتقييم حجم المدفوعات بالروبل والروبية المطلوبة وأي البنوك ستكون مجهزة لتقديم الخدمة.

وقال الدكتور ساكثيفيل، رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية (FIEO)، للصحيفة: "لقد طلبنا من الحكومة أن يكون لديها ترتيب [الروبل الروبية]. لذا فإن الحكومة تعمل على ذلك. قريبًا جدًّا أعتقد أننا سنحصل على هذا".

وفرضت الدول الغربية عقوبات كاسحة على البنك المركزي الروسي وعزلت العديد من مقرضيه من نظام سويفت للرسائل المالية. لكن الهند، التي تربطها علاقات طويلة الأمد مع روسيا، أهم مورد للمعدات العسكرية، ظلت محايدة.

مما أثار استياء المسؤولين الأميركيين، وامتنعت نيودلهي عن التصويت في الأمم المتحدة لإدانة التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، بينما ظلت على اتصال وثيق مع موسكو وكييف حيث قامت بإجلاء آلاف الطلاب الهنود من الدولة التي مزقتها الحرب.

وتريد الهند وروسيا تعزيز التجارة الثنائية إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2025، ارتفاعًا من 8 مليارات دولار للسنة المالية 2021، وفقًا للإحصاءات الرسمية للهند. تعاني الهند من عجز تجاري مع روسيا، حيث تشتري منها الطاقة والأسمدة والمجوهرات، بينما الصادرات الهندية إلى روسيا عبارة عن أدوية إلى حد كبير.

وتعاونت الهند والاتحاد السوفييتي بشكل مكثف خلال حقبة الحرب الباردة. أدار البنك الاحتياطي الهندي مخطط تبادل الروبية والروبل منذ السبعينات حتى عام 1992.

وقال رجال أعمال هنود إنهم يتوقعون إبرام الاتفاق الجديد من خلال البنوك المملوكة للدولة، مثل الوحدة الروسية لبنك الدولة الهندي في موسكو، والبنك التجاري الهندي، وسبيربنك الروسي، الذي له فرع في نيودلهي.

(م ش)